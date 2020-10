Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1d3e048f-fc72-4904-b559-ef258fd3da65","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A járványhelyzet csak Missouriban és Vermontban javul, máshol folyamatosan romlik.","shortLead":"A járványhelyzet csak Missouriban és Vermontban javul, máshol folyamatosan romlik.","id":"20201020_egyesult_allamok_koronavirus_fertozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d3e048f-fc72-4904-b559-ef258fd3da65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5bd8c36-609d-4134-88c6-bd8cdee2edde","keywords":null,"link":"/vilag/20201020_egyesult_allamok_koronavirus_fertozott","timestamp":"2020. október. 20. 07:15","title":"Amerika 48 államában rohamosan emelkedik a fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d47f2d0a-70f2-4441-97e9-b641f66a5f9a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A nő biciklivel akart átjutni a túloldalra.","shortLead":"A nő biciklivel akart átjutni a túloldalra.","id":"20201019_hernad_bocs_arviz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d47f2d0a-70f2-4441-97e9-b641f66a5f9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fd1be10-39ea-4da4-8447-82bb9c2e6af8","keywords":null,"link":"/itthon/20201019_hernad_bocs_arviz","timestamp":"2020. október. 19. 19:22","title":"Elsodort egy nőt a megáradt Hernád Bőcsnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04e1bc6f-cf72-4fe2-a316-8440e00d30ed","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Már két hónapja hiába vár egy találkozóra Orbán Viktorral az Akadémia első embere. Freund helyre kívánja állítani a tudományba vetett bizalmat és el akarja érni, hogy a tudósokat újra partnernek tekintse a politika: \"Egy év elég lesz rá\" – bizakodik. M. Kiss Csabának beszél arról, hogy milyen szabályokat kellene betartani a kormánynak, s melyek Palkovics László innovációs miniszter \"kedvenc területei\".","shortLead":"Már két hónapja hiába vár egy találkozóra Orbán Viktorral az Akadémia első embere. Freund helyre kívánja állítani...","id":"20201019_Freund_Tamas_a_HVG_Teraszon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04e1bc6f-cf72-4fe2-a316-8440e00d30ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b723698-7415-4017-a515-e244d93e9993","keywords":null,"link":"/360/20201019_Freund_Tamas_a_HVG_Teraszon","timestamp":"2020. október. 19. 11:00","title":"\"A politika élhet megrendelésekkel\" – Freund Tamás a HVG Teraszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d49a2bf-f67c-4a2f-ad82-fd30ed1668ea","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Chevron Autónak még nincs Kínán kívüli üzeme, az első ilyet pedig Magyarországon, Miskolcon nyitják meg.","shortLead":"A Chevron Autónak még nincs Kínán kívüli üzeme, az első ilyet pedig Magyarországon, Miskolcon nyitják meg.","id":"20201019_chevron_auto_szijjarto_peter_beruhazas_miskolc","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d49a2bf-f67c-4a2f-ad82-fd30ed1668ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"474fd1a9-def4-4a78-a102-88c95edd5ce1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201019_chevron_auto_szijjarto_peter_beruhazas_miskolc","timestamp":"2020. október. 19. 11:44","title":"Magyarországon terjeszkedik a kínai Chevron Auto, a kormány milliárdokkal támogatja őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0551a25-62df-4ed9-86e5-c601521258c4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nick Clegg, a Facebook egyik alelnöke beszélt arról, mi mindent tesznek meg az amerikai elnökválasztás tisztasága érdekében.","shortLead":"Nick Clegg, a Facebook egyik alelnöke beszélt arról, mi mindent tesznek meg az amerikai elnökválasztás tisztasága...","id":"20201019_facebook_instagram_nick_clegg_hirdetes_politikai_hirdetes_amerikai_elnokvalasztas_2020","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0551a25-62df-4ed9-86e5-c601521258c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e566919e-5f52-4a7d-8455-7d69321e89b9","keywords":null,"link":"/tudomany/20201019_facebook_instagram_nick_clegg_hirdetes_politikai_hirdetes_amerikai_elnokvalasztas_2020","timestamp":"2020. október. 19. 15:33","title":"2,2 millió hirdetést blokkolt a Facebook, az amerikai elnökválasztás tisztaságába nyúltak volna bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73354740-eaf8-4671-9400-68c0f55b5571","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Interfax jelentése szerint több mint 30 ezren demonstráltak a Lukasenka-rezsim ellen Belarusz fővárosában.","shortLead":"Az Interfax jelentése szerint több mint 30 ezren demonstráltak a Lukasenka-rezsim ellen Belarusz fővárosában.","id":"20201018_Feheroroszorszag_tuntetesek_orizetbe_vetel_Minszk_Lukasenka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73354740-eaf8-4671-9400-68c0f55b5571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"149084a0-66f4-4e67-8f5e-46ae9a1efa0a","keywords":null,"link":"/vilag/20201018_Feheroroszorszag_tuntetesek_orizetbe_vetel_Minszk_Lukasenka","timestamp":"2020. október. 18. 19:00","title":"Hiába fenyegettek lövetéssel Lukasenkáék, vasárnap is tízezrek vonultak az utcára Minszkben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21fd5675-8a71-48bc-b8c4-6364914e3bdd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Royal Navy által nemrég bemutatott szerkezettel még egy mozgásban lévő hajót is könnyű becserkészni.","shortLead":"A Royal Navy által nemrég bemutatott szerkezettel még egy mozgásban lévő hajót is könnyű becserkészni.","id":"20201019_brit_haditengereszet_hatiraketa_jetpack_royal_navy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21fd5675-8a71-48bc-b8c4-6364914e3bdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ba0e5ba-37a2-4095-b7e7-18d441933c53","keywords":null,"link":"/tudomany/20201019_brit_haditengereszet_hatiraketa_jetpack_royal_navy","timestamp":"2020. október. 19. 13:03","title":"Repülő Iron Maneket csinál katonáiból a brit haditengerészet, így szállnak át az ellenséges hajókra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11a6dacf-ac09-4f81-bf7d-ebbc5aa728d8","c_author":"MTI","category":"itthon.idojaras","description":"A nagykanizsai Csónakázó-tónál járt az MTI fotósa. Megérte.","shortLead":"A nagykanizsai Csónakázó-tónál járt az MTI fotósa. Megérte.","id":"20201018_Meseszep_szivarvanyt_fotoztak_Nagykanizsanal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=11a6dacf-ac09-4f81-bf7d-ebbc5aa728d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b51d4431-7483-49e9-b4aa-9cb798986136","keywords":null,"link":"/idojaras/20201018_Meseszep_szivarvanyt_fotoztak_Nagykanizsanal","timestamp":"2020. október. 18. 20:32","title":"Meseszép szivárványt fotóztak Nagykanizsánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]