[{"available":true,"c_guid":"4c080443-b407-4dc8-8edc-fa370c7f7f39","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több kocsi is leégett keddre virradóra, kis híja volt, hogy az épület is lángra kapjon. A rendőrség szándékosságot gyanít.","shortLead":"Több kocsi is leégett keddre virradóra, kis híja volt, hogy az épület is lángra kapjon. A rendőrség szándékosságot...","id":"20201020_tesla_tuzeset_svedorszag_malmo_gyujtogatas_lehet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4c080443-b407-4dc8-8edc-fa370c7f7f39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5efc094-99d7-483d-9181-3afba5604ced","keywords":null,"link":"/cegauto/20201020_tesla_tuzeset_svedorszag_malmo_gyujtogatas_lehet","timestamp":"2020. október. 20. 18:31","title":"Teslák lángoltak Malmőben, a rendőrség nyomozást indított – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b4d8f4c-1c42-4cc7-853c-2b10fd0b8fdb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Régebben kifejezetten modernnek számított, most részlegesen elbontják. ","shortLead":"Régebben kifejezetten modernnek számított, most részlegesen elbontják. ","id":"20201022_fontana_haza_lebontas_epitkezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b4d8f4c-1c42-4cc7-853c-2b10fd0b8fdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"311a3174-365b-4aad-97e6-ed947eac44ee","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201022_fontana_haza_lebontas_epitkezes","timestamp":"2020. október. 22. 11:12","title":"Újabb építkezés indul Budapest belvárosában, eltűnik a Fontana-ház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e433ebde-7741-4038-a65e-fd5046623b66","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"Az őszi-téli időszak beköszöntével gyakrabban hallunk olyat a hírekben, hogy itt-ott romlik a levegő légminősége, szmog van, néha korlátozásokat is be kell vezetni az autós közlekedésben. De vajon hol az a határ, amikor már egészségtelennek számít kimenni az utcára, illetve mit tehetünk azért, hogy az otthonunkban tényleg friss levegőhöz jussunk? \r

","shortLead":"Az őszi-téli időszak beköszöntével gyakrabban hallunk olyat a hírekben, hogy itt-ott romlik a levegő légminősége, szmog...","id":"samsungbch_20201021_levego_szmog_legszennyezettseg_legtisztito","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e433ebde-7741-4038-a65e-fd5046623b66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a4c36b3-62d8-46bf-a515-88b420233b8b","keywords":null,"link":"/brandchannel/samsungbch_20201021_levego_szmog_legszennyezettseg_legtisztito","timestamp":"2020. október. 21. 07:30","title":"Ne nézzük levegőnek a levegőt!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Samsung Electronics Magyar Zrt.","c_partnerlogo":"2c0ec50a-f6ed-4bd1-95d8-7983a8d77fc7","c_partnertag":"Samsung"},{"available":true,"c_guid":"3f884de7-6f63-40a6-83ed-dad223f42c7a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt Fidelitas-elnök Böröcz László lehet a jelölt abban a választókörzetben, ahol korábban Hollik István volt.","shortLead":"A volt Fidelitas-elnök Böröcz László lehet a jelölt abban a választókörzetben, ahol korábban Hollik István volt.","id":"20201020_hollik_istvan_valasztas_fidesz_egyeni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f884de7-6f63-40a6-83ed-dad223f42c7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2094f69-4c51-4bb7-af98-0341e2d8fba1","keywords":null,"link":"/itthon/20201020_hollik_istvan_valasztas_fidesz_egyeni","timestamp":"2020. október. 20. 15:01","title":"Hollik István sem indul egyéniben a 2022-es választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"267b825c-844e-400b-b6b9-64a666372825","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cégnek 75 millió forintot kell fizetnie, mert nem megfelelően igazolta egy korábban tett vállalásának teljesítését.","shortLead":"A cégnek 75 millió forintot kell fizetnie, mert nem megfelelően igazolta egy korábban tett vállalásának teljesítését.","id":"20201021_gazdasagi_versenyhivatal_buntetes_heineken","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=267b825c-844e-400b-b6b9-64a666372825&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec420d27-2690-45c7-8fe9-13ee48f17f1d","keywords":null,"link":"/kkv/20201021_gazdasagi_versenyhivatal_buntetes_heineken","timestamp":"2020. október. 21. 10:28","title":"Megbüntette a Heinekent a versenyhivatal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe1c6f79-f2e7-4d05-8bd1-bdeb98275ce7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Annyi volt az érdeklődő, hogy egy nappal a kiírása után le kellett zárni a pályázatot.","shortLead":"Annyi volt az érdeklődő, hogy egy nappal a kiírása után le kellett zárni a pályázatot.","id":"20201020_itm_palyazat_elektromos_auto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe1c6f79-f2e7-4d05-8bd1-bdeb98275ce7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24d6ef8a-9e31-4031-91ee-155692470c33","keywords":null,"link":"/tudomany/20201020_itm_palyazat_elektromos_auto","timestamp":"2020. október. 20. 13:43","title":"Már 1600-an pályáztak sikeresen elektromos járműre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aee0d94-30bb-4f19-930e-0ee0da81d0c9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két apró, \"maszkos betörő\" garázdálkodott a kaliforniai Redwood City egyik bankfiókjában. ","shortLead":"Két apró, \"maszkos betörő\" garázdálkodott a kaliforniai Redwood City egyik bankfiókjában. ","id":"20201022_Mosomedvek_tortek_be_egy_bankba_Kaliforniaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5aee0d94-30bb-4f19-930e-0ee0da81d0c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19da2c11-7a7c-498d-a38f-3b4a82b75ee5","keywords":null,"link":"/elet/20201022_Mosomedvek_tortek_be_egy_bankba_Kaliforniaban","timestamp":"2020. október. 22. 10:56","title":"Mosómedvék törtek be egy bankba Kaliforniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8fc85eb-d4e6-4588-be8c-f9c4d0c7d11b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az amerikai magyar nagykövetségen keresztül béreltek cikkírót, aki majd “kedvező médiamegjelenést biztosít Magyarország számára az Egyesült Államokban”.","shortLead":"Az amerikai magyar nagykövetségen keresztül béreltek cikkírót, aki majd “kedvező médiamegjelenést biztosít Magyarország...","id":"20201021_lobbista_politika_fidesz_magyar_kormany_magyarorszag_amerikai_sajto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8fc85eb-d4e6-4588-be8c-f9c4d0c7d11b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e3edd23-d947-44f0-9bcc-ae66288700e4","keywords":null,"link":"/itthon/20201021_lobbista_politika_fidesz_magyar_kormany_magyarorszag_amerikai_sajto","timestamp":"2020. október. 21. 09:05","title":"Új lobbistát igazolt a kormány, hogy jókat írjon Magyarországról az amerikai sajtóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]