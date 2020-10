Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f21a9665-f598-42be-b4bb-0771f18be287","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfő délutánra hívta össze az egyetemi szenátust a Szegedi Tudományegyetem vezetése. Értesüléseink szerint a tanácskozás legfőbb kérdése az intézmény nevének megváltoztatása lesz.","shortLead":"Hétfő délutánra hívta össze az egyetemi szenátust a Szegedi Tudományegyetem vezetése. Értesüléseink szerint...","id":"20201023_szegedi_tudomanyegyetem_nevvaltas_szent_gyorgyi_tudomanyegyetem_szte_szu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f21a9665-f598-42be-b4bb-0771f18be287&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0240c16-b1f3-475d-881c-918ab3b541ef","keywords":null,"link":"/itthon/20201023_szegedi_tudomanyegyetem_nevvaltas_szent_gyorgyi_tudomanyegyetem_szte_szu","timestamp":"2020. október. 23. 08:15","title":"Megváltoztatnák a Szegedi Tudományegyetem nevét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81d4a570-1bb0-45cb-9f69-97d4c972d9e8","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Még a lövedéket is megtalálták, amelyik a katona halálát okozta. ","shortLead":"Még a lövedéket is megtalálták, amelyik a katona halálát okozta. ","id":"20201021_Olaszorszag_osztrak_magyar_katona_maradvanyai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81d4a570-1bb0-45cb-9f69-97d4c972d9e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c58f1e8-4fbf-487b-b60a-0e60ca659893","keywords":null,"link":"/kultura/20201021_Olaszorszag_osztrak_magyar_katona_maradvanyai","timestamp":"2020. október. 21. 14:52","title":"Egy első világháborús osztrák–magyar katona maradványaira találtak rá Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abc98e84-4312-4a3e-80c1-78fe941e27cf","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Több kampányeseményen sem tudott Donald Trump ellenállni a Village People 1978-as Y. M. C. A. című slágerének (ami nem mellesleg a meleg szubkultúra egyik ikonikus száma).","shortLead":"Több kampányeseményen sem tudott Donald Trump ellenállni a Village People 1978-as Y. M. C. A. című slágerének (ami nem...","id":"20201022_Donald_Trump_a_Village_People_slagerere_ropja_megorul_erte_az_internet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=abc98e84-4312-4a3e-80c1-78fe941e27cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"344b8a6f-eed1-4382-977c-ec82707b4219","keywords":null,"link":"/kultura/20201022_Donald_Trump_a_Village_People_slagerere_ropja_megorul_erte_az_internet","timestamp":"2020. október. 22. 11:14","title":"Donald Trump a Village People slágerére ropja, megőrül érte az internet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"632f8954-8dad-489e-a6a3-c6ca3ccf764c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy exkluzív ügyfele biztosan volt a nyáron a ZalaZone pályának.","shortLead":"Egy exkluzív ügyfele biztosan volt a nyáron a ZalaZone pályának.","id":"20201021_Zalaegerszegen_teszteltek_a_2000_loeros_horvat_hiperautot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=632f8954-8dad-489e-a6a3-c6ca3ccf764c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34c40f19-01a1-432d-b320-9e62a053e106","keywords":null,"link":"/cegauto/20201021_Zalaegerszegen_teszteltek_a_2000_loeros_horvat_hiperautot","timestamp":"2020. október. 21. 15:13","title":"Zalaegerszegen tesztelték a közel 2000 lóerős horvát hiperautót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a251695-f6e8-4669-890b-69954f948729","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Visszaszámlálás címmel mutatkoznak be a macedón irodalmat forradalmasító írók október 28-án a Magvető Caféban.\r

\r

","shortLead":"Visszaszámlálás címmel mutatkoznak be a macedón irodalmat forradalmasító írók október 28-án a Magvető Caféban.\r

\r

","id":"20201022_Bemutatkoznak_a_macedon_irok_akik_szerint_az_irodalom_az_ellenallas_egyik_formaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a251695-f6e8-4669-890b-69954f948729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1f0c459-cc99-4007-ab91-0f380283400b","keywords":null,"link":"/kultura/20201022_Bemutatkoznak_a_macedon_irok_akik_szerint_az_irodalom_az_ellenallas_egyik_formaja","timestamp":"2020. október. 22. 14:15","title":"Bemutatkoznak a macedón írók, akik szerint az irodalom az ellenállás egyik formája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2558a12-070e-4b6e-9c56-dbda3d245935","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Meg akarták viccelni az autósokat.","shortLead":"Meg akarták viccelni az autósokat.","id":"20201021_krumpli_kipufogo_olaszorszag_gyerekek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2558a12-070e-4b6e-9c56-dbda3d245935&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b897785-ffec-4288-bc42-1d8a87330c87","keywords":null,"link":"/cegauto/20201021_krumpli_kipufogo_olaszorszag_gyerekek","timestamp":"2020. október. 21. 12:31","title":"Krumplival tömítették el a kipufogókat rosszcsont gyerekek Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0077f43-dc62-47da-bb2e-0cd4f7a84cd3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szabolcsi közgyűlés megszavazta az indítványt, amely szerint többek között nem lehetne felmenteni a háziorvosokat az ügyelet alól.","shortLead":"A szabolcsi közgyűlés megszavazta az indítványt, amely szerint többek között nem lehetne felmenteni a háziorvosokat...","id":"20201021_Haziorvosi_ugyelet_fideszes_javaslat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0077f43-dc62-47da-bb2e-0cd4f7a84cd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b788487a-918a-4a6e-a682-da07648e6e3a","keywords":null,"link":"/itthon/20201021_Haziorvosi_ugyelet_fideszes_javaslat","timestamp":"2020. október. 21. 19:59","title":"Államosítanák a háziorvosi ügyeleteket egy fideszes javaslat szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44e45f9e-5da2-4e20-b7ed-09ce8ac76549","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Sok év kihagyás után most először láthatjuk a legendát nagyjátékfilmben. A Netflix gyártásában készült The Life Ahead novemberben érkezik. ","shortLead":"Sok év kihagyás után most először láthatjuk a legendát nagyjátékfilmben. A Netflix gyártásában készült The Life Ahead...","id":"20201021_A_86_eves_Sophia_Loren_ismet_foszerepben__kijott_az_uj_filmjenek_elozetese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=44e45f9e-5da2-4e20-b7ed-09ce8ac76549&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"948af675-db60-4e33-9471-8e6712cbdbc8","keywords":null,"link":"/kultura/20201021_A_86_eves_Sophia_Loren_ismet_foszerepben__kijott_az_uj_filmjenek_elozetese","timestamp":"2020. október. 21. 14:58","title":"A 86 éves Sophia Loren ismét főszerepben – kijött az új filmjének előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]