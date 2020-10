Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b8ac822f-5f50-4f93-a7a8-a3883980d653","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Nem a hétfőt gyűlölöd, hanem a munkádat – hangzik a Facebook-bölcsesség. Nem a hétfőt gyűlölöd, hanem a rossz munkaszervezést – így szól ennek az egy fokkal finomabb változata. De tényleg baj van-e a hétfőkkel?","shortLead":"Nem a hétfőt gyűlölöd, hanem a munkádat – hangzik a Facebook-bölcsesség. Nem a hétfőt gyűlölöd, hanem a rossz...","id":"20201021_egy_masik_kozgazdasag_hetfo_napok_munkanap_munka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8ac822f-5f50-4f93-a7a8-a3883980d653&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d924e7b-2dbd-4058-8b1c-4c8a26f1eb0c","keywords":null,"link":"/360/20201021_egy_masik_kozgazdasag_hetfo_napok_munkanap_munka","timestamp":"2020. október. 21. 07:00","title":"Hogyhogy hétfő délelőtt dolgozunk a leghatékonyabban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63e395a9-256e-4c22-a41d-0de4c4dc9530","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A vendégsereg egyetlen tagja sem viselt maszkot, és a testhőjüket sem ellenőrizték.","shortLead":"A vendégsereg egyetlen tagja sem viselt maszkot, és a testhőjüket sem ellenőrizték.","id":"20201021_koronavirus_eskuvo_mexiko","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=63e395a9-256e-4c22-a41d-0de4c4dc9530&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb442bdb-0bc5-4ada-afc3-47d90f7ec491","keywords":null,"link":"/elet/20201021_koronavirus_eskuvo_mexiko","timestamp":"2020. október. 21. 07:51","title":"100 ember lett koronavírusos egy esküvő után Mexikóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbc161c7-c345-4d94-b4cc-e28f8c91ef51","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Kedden este kezdi meg szereplését a Bajnokok Ligája főtábláján a Ferencváros az FC Barcelona otthonában. A BL csoportkörébe 25 év után bejutott magyar bajnok egy rossz passzban lévő csapathoz érkezik, amelynek nagy szüksége van arra, hogy bizonyítson.","shortLead":"Kedden este kezdi meg szereplését a Bajnokok Ligája főtábláján a Ferencváros az FC Barcelona otthonában. A BL...","id":"20201019_bajnokok_ligaja_ferencvaros_barcelona_ronald_koeman","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cbc161c7-c345-4d94-b4cc-e28f8c91ef51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"875d9591-62c4-44cd-9553-87668b30fae1","keywords":null,"link":"/sport/20201019_bajnokok_ligaja_ferencvaros_barcelona_ronald_koeman","timestamp":"2020. október. 19. 16:55","title":"Elmaradt a Barcelona nagy megújulása a Fradi elleni BL-rajt előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03de9ebf-b55b-40de-b75b-02099b8bf269","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyjából harmadannyi koronavírustesztet végeztek el, mint amennyi a járványügyi előírások szerint az elégséges szint alsó határa, így is több mint ezerrel nőtt az aktív esetszám. Egy nap alatt 48-an haltak meg, és a kórházban kezeltek száma is folyamatosan nő.","shortLead":"Nagyjából harmadannyi koronavírustesztet végeztek el, mint amennyi a járványügyi előírások szerint az elégséges szint...","id":"20201021_jarvany_aldozatok_szamok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03de9ebf-b55b-40de-b75b-02099b8bf269&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d78318c4-b124-4cc3-a38e-2993331598c6","keywords":null,"link":"/itthon/20201021_jarvany_aldozatok_szamok","timestamp":"2020. október. 21. 09:34","title":"48 újabb áldozata van a járványnak, 1423 fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66659c86-ce3d-4d46-8507-7d0f29da5f11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az orvos Facebookon tette közzé észrevételeit.","shortLead":"Az orvos Facebookon tette közzé észrevételeit.","id":"20201020_Novak_Hunor_orban_viktor_oltas_influenza","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66659c86-ce3d-4d46-8507-7d0f29da5f11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e189ebc-9f72-4443-a31e-afba4cd70527","keywords":null,"link":"/itthon/20201020_Novak_Hunor_orban_viktor_oltas_influenza","timestamp":"2020. október. 20. 20:41","title":"Novák Hunor szerint rosszul oltották be Orbán Viktort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f884de7-6f63-40a6-83ed-dad223f42c7a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt Fidelitas-elnök Böröcz László lehet a jelölt abban a választókörzetben, ahol korábban Hollik István volt.","shortLead":"A volt Fidelitas-elnök Böröcz László lehet a jelölt abban a választókörzetben, ahol korábban Hollik István volt.","id":"20201020_hollik_istvan_valasztas_fidesz_egyeni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f884de7-6f63-40a6-83ed-dad223f42c7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2094f69-4c51-4bb7-af98-0341e2d8fba1","keywords":null,"link":"/itthon/20201020_hollik_istvan_valasztas_fidesz_egyeni","timestamp":"2020. október. 20. 15:01","title":"Hollik István sem indul egyéniben a 2022-es választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ec2658f-cf31-4d99-9cbe-f404e889d59f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egymás után estek be az árokba ugyan ott az autók. ","shortLead":"Egymás után estek be az árokba ugyan ott az autók. ","id":"20201020_Hat_autot_gyujtott_ossze_egy_alattomos_kanyar_egy_orosz_ralin__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ec2658f-cf31-4d99-9cbe-f404e889d59f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af9218a1-39db-4d9c-a97a-d6c4bab3e3d7","keywords":null,"link":"/cegauto/20201020_Hat_autot_gyujtott_ossze_egy_alattomos_kanyar_egy_orosz_ralin__video","timestamp":"2020. október. 20. 09:51","title":"Hat autót gyűjtött össze egy alattomos kanyar egy orosz ralin – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"408e1bf0-f443-4d5e-acdb-d5c071a9878c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt kérik, hogy „aki szívén viseli az egyetemek szabadságának ügyét”, vegyen részt a megmozduláson.","shortLead":"Azt kérik, hogy „aki szívén viseli az egyetemek szabadságának ügyét”, vegyen részt a megmozduláson.","id":"20201020_oktatoi_halozat_szfe_tuntetes_demonstracio_oktober_23","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=408e1bf0-f443-4d5e-acdb-d5c071a9878c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f47d7a0-099e-499c-a76b-7dd5cd4e2e56","keywords":null,"link":"/itthon/20201020_oktatoi_halozat_szfe_tuntetes_demonstracio_oktober_23","timestamp":"2020. október. 20. 11:26","title":"Az Oktatói Hálózat is támogatja a SZFE-sek október 23-i sétáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]