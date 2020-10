Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0f94f2b6-b444-4475-943b-66737f2ad659","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A pesti taxisblokád Kelet-Berlinben érdekesebb, mint Nyugaton. Eljött a paradicsom című sorozatunk következő darabja.","shortLead":"A pesti taxisblokád Kelet-Berlinben érdekesebb, mint Nyugaton. Eljött a paradicsom című sorozatunk következő darabja.","id":"20201024_elvandorlas_taxisblokad_1990_oktober_24","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f94f2b6-b444-4475-943b-66737f2ad659&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4723ad85-ef1c-4b52-bfd0-371bb809d21d","keywords":null,"link":"/360/20201024_elvandorlas_taxisblokad_1990_oktober_24","timestamp":"2020. október. 24. 16:30","title":"A német egyesítés sem állította meg a nyugatra vándorlást – 1990. október 24.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d612a3b6-570a-4985-a89f-62cd34fc71b4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A napi új fertőzöttek száma 7 ezer fölé emelkedett, 125 beteg pedig meghalt","shortLead":"A napi új fertőzöttek száma 7 ezer fölé emelkedett, 125 beteg pedig meghalt","id":"20201024_ukrajna_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d612a3b6-570a-4985-a89f-62cd34fc71b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56e4a76f-9c40-4298-bb39-3e1a2141a718","keywords":null,"link":"/vilag/20201024_ukrajna_koronavirus","timestamp":"2020. október. 24. 14:02","title":"Egyetlen nap alatt ezernél is többen kerültek kórházba Ukrajnában a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"535a04ad-c63b-433b-88f4-d94bc0f391bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem a kormány mellett tüntetnek, hanem az egyetem ügyének megoldását várják tőlük. ","shortLead":"Nem a kormány mellett tüntetnek, hanem az egyetem ügyének megoldását várják tőlük. ","id":"20201025_Gulyas_Gergely_SZFE_reakcio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=535a04ad-c63b-433b-88f4-d94bc0f391bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65b28c5a-02cf-478c-b615-992694b6df34","keywords":null,"link":"/itthon/20201025_Gulyas_Gergely_SZFE_reakcio","timestamp":"2020. október. 25. 09:06","title":"Máris reagált Gulyás Gergely kijelentésére az SZFE diákja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6ef3e79-eca4-41ff-bb24-88bc9cfca2af","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egészen elképesztő adatok láttak napvilágot a kakaótermelő országokból.","shortLead":"Egészen elképesztő adatok láttak napvilágot a kakaótermelő országokból.","id":"20201024_Hadat_uzentek_a_gyerekmunkanak_de_csak_rosszabb_lett_a_helyzet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6ef3e79-eca4-41ff-bb24-88bc9cfca2af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"584d867d-c091-40ef-bd1d-8baa525f3e66","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201024_Hadat_uzentek_a_gyerekmunkanak_de_csak_rosszabb_lett_a_helyzet","timestamp":"2020. október. 24. 15:06","title":"Hadat üzentek a gyerekmunkának, de csak rosszabb lett a helyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d995a1ef-c7b0-4081-a82e-b124be58774a","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskolát fertőtlenítette a Magyar Honvédség 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezrede szombaton délelőtt. Az intézményben a héten egy felsős tanulónál igazolták a koronavírust.","shortLead":"Az orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskolát fertőtlenítette a Magyar Honvédség 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki...","id":"20201024_Fotok_egy_altalanos_iskolat_fertotlenitenek_a_honvedek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d995a1ef-c7b0-4081-a82e-b124be58774a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d171cbd-c6af-4ef2-ad9c-a6be7fbbceb3","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201024_Fotok_egy_altalanos_iskolat_fertotlenitenek_a_honvedek","timestamp":"2020. október. 24. 10:48","title":"Fotók: általános iskolát fertőtlenítenek a honvédek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa128c2d-ff02-40bc-b573-806df61486fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aktív fertözöttek száma már a 40 ezret közelíti.","shortLead":"Az aktív fertözöttek száma már a 40 ezret közelíti.","id":"20201024_koronavirus_magyarorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa128c2d-ff02-40bc-b573-806df61486fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a2cdbca-09b3-47d4-bb01-a1104b023fda","keywords":null,"link":"/itthon/20201024_koronavirus_magyarorszag","timestamp":"2020. október. 24. 09:41","title":"Koronavírus: 1820 új fertőzöttet találtak, 38-an meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40612c94-4694-44b9-bfad-5f9ecf1de9de","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A külgazdasági és külügyminiszter szerint az Európai Néppárt vezetője emberként is kudarcot vallott. ","shortLead":"A külgazdasági és külügyminiszter szerint az Európai Néppárt vezetője emberként is kudarcot vallott. ","id":"20201025_Szijjarto_Tusk_biralat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40612c94-4694-44b9-bfad-5f9ecf1de9de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d43c68eb-171d-4fe7-ba09-056363a98be5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201025_Szijjarto_Tusk_biralat","timestamp":"2020. október. 25. 11:11","title":"Szijjártó már azért is bírálja Tuskot, mert nem segített lélegeztetőgépeket beszerezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1eeb4394-df4b-410b-99c6-16f159712778","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Semmi olyan nem látok ebben, ami bűncselekmény lenne – mondta egy tévéinterjúban Vlagyimir Putyin orosz államfő Joe Biden amerikai demokratapárti elnökjelölt fiának, Hunter Bidennek ukrajnai üzleti tevékenységéről. Putyin nyilatkozatának jelentőségét az adja, hogy az orosz államfő korábban folyamatosan Donald Trump pártján állt, most pedig a Fehér Ház urának Biden elleni egyik legfőbb érvét nevezte alaptalannak.","shortLead":"Semmi olyan nem látok ebben, ami bűncselekmény lenne – mondta egy tévéinterjúban Vlagyimir Putyin orosz államfő Joe...","id":"20201025_Putyin_most_Biden_melle_allt__szerinte_nem_buncselekmeny_Biden_fianak_ukrajnai_tevekenysege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1eeb4394-df4b-410b-99c6-16f159712778&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f24ae70-202c-4a8c-89be-d4879d8feda0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201025_Putyin_most_Biden_melle_allt__szerinte_nem_buncselekmeny_Biden_fianak_ukrajnai_tevekenysege","timestamp":"2020. október. 25. 14:36","title":"Putyin most Biden mellé állt – szerinte nem bűncselekmény Biden fiának ukrajnai tevékenysége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]