[{"available":true,"c_guid":"0b6c73c4-2ac7-4332-95e5-48d451bde942","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Pénzügyminisztérium új törvényjavaslatot nyújtott be az Országgyűlésnek, számos változás jön. ","shortLead":"A Pénzügyminisztérium új törvényjavaslatot nyújtott be az Országgyűlésnek, számos változás jön. ","id":"20201028_A_NAVnal_kell_majd_iparuzesi_ado_fizetni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b6c73c4-2ac7-4332-95e5-48d451bde942&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b57eae7f-0fad-455d-81b7-aebaf4fb0560","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201028_A_NAVnal_kell_majd_iparuzesi_ado_fizetni","timestamp":"2020. október. 28. 11:12","title":"A NAV-nál kell majd iparűzési adót fizetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01acfccd-09e4-44cc-b9d7-1cf4f86ad624","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egy évvel korábbinál 35 ezer fővel volt alacsonyabb a foglalkoztatottság július és szeptember között, de szeptemberben az augusztusihoz képest már nagy visszaesést mértek. Főleg a külföldre ingázók jártak rosszul.","shortLead":"Az egy évvel korábbinál 35 ezer fővel volt alacsonyabb a foglalkoztatottság július és szeptember között, de...","id":"20201029_munka_foglalkoztatas_munkanelkuliseg_ksh","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01acfccd-09e4-44cc-b9d7-1cf4f86ad624&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31e87246-b712-4f9c-8aa4-e1f2c51b9069","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201029_munka_foglalkoztatas_munkanelkuliseg_ksh","timestamp":"2020. október. 29. 09:11","title":"32 ezer ember vesztette el a munkáját szeptemberben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d99963c6-93fa-42d7-b581-508d4013d68f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Van, aki a gitárját vetette meg az állammal, más autót kapott – sokan meglátták a nagy lehetőséget abban, hogy hittérítő buzgalmában a kormány százmilliókat szórt ki az egyházi könnyűzenére – írja a HVG.","shortLead":"Van, aki a gitárját vetette meg az állammal, más autót kapott – sokan meglátták a nagy lehetőséget abban...","id":"20201028_vallasi_konnyuzene_tamogatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d99963c6-93fa-42d7-b581-508d4013d68f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b8bdbc6-c098-4b8e-a1e2-efceb9cab698","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201028_vallasi_konnyuzene_tamogatas","timestamp":"2020. október. 28. 14:55","title":"Már 1,2 milliárd forintot szórt el a kormány vallási könnyűzenére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0870772-bc36-4134-a693-133f0ec5bb3c","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A 2020-ra meghirdetett Open Up (Nyílj meg!) szlogent megtartva rendezik meg jövő májusban Rotterdamban az Eurovíziós Dalfesztivált, amelyet a koronavírus-járvány miatt fújtak le idén.



","shortLead":"A 2020-ra meghirdetett Open Up (Nyílj meg!) szlogent megtartva rendezik meg jövő májusban Rotterdamban az Eurovíziós...","id":"20201028_Jovore_nyilhatnak_meg_az_Eurovizios_Dalfesztival_resztvevoi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0870772-bc36-4134-a693-133f0ec5bb3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d43361a5-f02d-40c4-ba58-187c2d8fef16","keywords":null,"link":"/kultura/20201028_Jovore_nyilhatnak_meg_az_Eurovizios_Dalfesztival_resztvevoi","timestamp":"2020. október. 28. 09:10","title":"Jövőre „nyílhatnak meg” az Eurovíziós Dalfesztivál résztvevői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c883fd-0af3-4c21-a032-58d7430f3f2f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államokban meghatározó befolyása van a Facebook mellett a Twitternek is. A mikroblogolós platform erősödése jelentős részben éppen az ott igazán elemben lévő Donald Trumpnak köszönhető. A Digitális Kutatások Intézete az amerikai elnökválasztás előtt vizsgálta meg, mi a politikai helyzet, milyenek az erőviszonyok a Twitteren.","shortLead":"Az Egyesült Államokban meghatározó befolyása van a Facebook mellett a Twitternek is. A mikroblogolós platform erősödése...","id":"20201028_donald_trump_joe_biden_twitter_elemzes_dki_kozossegi_media_facebook_instagram_barack_obama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4c883fd-0af3-4c21-a032-58d7430f3f2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6424d3bb-0699-4a58-b2e3-1809b818b4bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20201028_donald_trump_joe_biden_twitter_elemzes_dki_kozossegi_media_facebook_instagram_barack_obama","timestamp":"2020. október. 28. 07:33","title":"Ha a Facebookon vagy a Twitteren dőlne el, Trump elsöpörné Bident","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f6a39e4-7d43-464f-aabf-8062d9ad0c8b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az atya az intézményben nevelkedő fiatalok lelki gondozását végzi a 24.hu szerint. Korábban egy másik pap állította róla, hogy kispap korában viszonyt próbált meg kialakítani vele.","shortLead":"Az atya az intézményben nevelkedő fiatalok lelki gondozását végzi a 24.hu szerint. Korábban egy másik pap állította...","id":"20201027_katolikus_egyhaz_pap_kalocsa_gyerekotthon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f6a39e4-7d43-464f-aabf-8062d9ad0c8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9e3e5c6-6dd9-4c96-8712-d8c9d409ce42","keywords":null,"link":"/itthon/20201027_katolikus_egyhaz_pap_kalocsa_gyerekotthon","timestamp":"2020. október. 27. 16:52","title":"Kalocsai gyerekotthon lakóival foglalkozik egy korábban szexuális zaklatással megvádolt pap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf0a8869-65bc-43f5-9c2d-ba6bf105d478","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A létesítményben feltehetőleg urándúsítással kapcsolatos munka zajlik majd. Egy hasonló központ korábban megsemmisült, ezt építik újra – csak a föld alatt.","shortLead":"A létesítményben feltehetőleg urándúsítással kapcsolatos munka zajlik majd. Egy hasonló központ korábban megsemmisült...","id":"20201028_iran_muholdkepek_uran_csarnok_atomkozpont","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf0a8869-65bc-43f5-9c2d-ba6bf105d478&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c61f259f-3f10-4a65-a5ff-53cec9647760","keywords":null,"link":"/tudomany/20201028_iran_muholdkepek_uran_csarnok_atomkozpont","timestamp":"2020. október. 28. 11:03","title":"A hegyekbe viszi új atomközpontját Irán, műholdképeken látni, ahogy zajlik az építkezés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec5ddb92-174d-46d5-8235-be1e7221f1c8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kutatók szerint van még egy ritka, negatív következménye a koronavírus-fertőzésnek: súlyos gondokat okozhat az agyban.","shortLead":"Kutatók szerint van még egy ritka, negatív következménye a koronavírus-fertőzésnek: súlyos gondokat okozhat az agyban.","id":"20201028_emberi_agy_agykarosodas_kognitiv_funkciok_covid_19_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec5ddb92-174d-46d5-8235-be1e7221f1c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"216421a0-9a60-4ede-a1e4-b67aa172003d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201028_emberi_agy_agykarosodas_kognitiv_funkciok_covid_19_koronavirus","timestamp":"2020. október. 28. 09:04","title":"Egyes esetekben 10 évet öregedhet az agy a koronavírus-fertőzötteknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]