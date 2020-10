Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e97d5de5-b632-4e56-8dcc-de4a3fc5804f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pár éve már dolgozik az LG valóban különleges, feltekerhető televízióján. A készülék, sok ígéret után, kereskedelmi forgalomba kerül Dél-Koreában, azonban az ára valóban csillagászati.","shortLead":"Pár éve már dolgozik az LG valóban különleges, feltekerhető televízióján. A készülék, sok ígéret után, kereskedelmi...","id":"20201027_lg_signature_oled_r_feltekerheto_televizio_ara_del_koreaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e97d5de5-b632-4e56-8dcc-de4a3fc5804f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79750e53-6c71-4b92-a6d6-00c7ad3507bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20201027_lg_signature_oled_r_feltekerheto_televizio_ara_del_koreaban","timestamp":"2020. október. 27. 19:03","title":"26 millióba kerül az LG új tévéje – cserébe feltekerhető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb602dbf-d96b-43ba-afc2-8f52fab14259","c_author":"MTI","category":"elet","description":"John Bream ugyan vízbe ugrott, de így is életveszélyes volt a mutatványa. Becsapódáskor el is vesztette eszméletét.","shortLead":"John Bream ugyan vízbe ugrott, de így is életveszélyes volt a mutatványa. Becsapódáskor el is vesztette eszméletét.","id":"20201027_ernyo_nelkul_ugrott_40_meterrol_rekord","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb602dbf-d96b-43ba-afc2-8f52fab14259&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a70aef08-4a70-4ad0-a83f-90eefb2370d5","keywords":null,"link":"/elet/20201027_ernyo_nelkul_ugrott_40_meterrol_rekord","timestamp":"2020. október. 27. 14:59","title":"Ernyő nélkül ugrott ki egy helikopterből 40 méter magasról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e71bb80-6b5f-4081-be36-839049c5a4df","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Sosem volt még olyan, hogy október végére ne indult volna el a nyarat követő visszafagyás a sarkvidéken. Az OMSZ szerint ez azt jelentheti, Magyarországon is kemény tél lesz, rendkívüli hidegekkel és melegekkel.","shortLead":"Sosem volt még olyan, hogy október végére ne indult volna el a nyarat követő visszafagyás a sarkvidéken. Az OMSZ...","id":"20201027_nem_fagy_az_arktikus_ocean_extrem_idojaras_johet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e71bb80-6b5f-4081-be36-839049c5a4df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84f22f27-a68f-4557-8825-d0ebefbc2fac","keywords":null,"link":"/zhvg/20201027_nem_fagy_az_arktikus_ocean_extrem_idojaras_johet","timestamp":"2020. október. 27. 15:55","title":"Nem kezdett el befagyni a sarkvidék, ez extrém telet hozhat Magyarországon is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d8f23f-7a19-4667-9b06-e05561d443cf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Októberre 300 ezerre csökkent a regisztrált álláskeresők száma az ITM államtitkára szerint.","shortLead":"Októberre 300 ezerre csökkent a regisztrált álláskeresők száma az ITM államtitkára szerint.","id":"20201028_minimalber_targyalasok_300_ezer_allaskereso_itm_vkf","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73d8f23f-7a19-4667-9b06-e05561d443cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46d63d56-322a-417b-ae5e-ae2ebb268008","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201028_minimalber_targyalasok_300_ezer_allaskereso_itm_vkf","timestamp":"2020. október. 28. 16:05","title":"Már tárgyalnak a jövő évi minimálbérről és bérminimumról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"530d96dd-ceb1-43cc-801c-3cb308cc318f","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"Jogos sérelmek, propaganda és Magyarország Moszkvához közeledése is kellett ahhoz, hogy elmérgesedjen viszonyunk keleti szomszédunkkal, amiben a Krím helyzete épp olyan fontos, mint a kárpátaljai magyaroké. Átnéztük, milyen lépésekkel jutottunk el idáig.

","shortLead":"Jogos sérelmek, propaganda és Magyarország Moszkvához közeledése is kellett ahhoz, hogy elmérgesedjen viszonyunk keleti...","id":"20201027_ukrajna_szijjarto_kitiltas_oroszorszag_kulugyminiszterium_nyelvtorveny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=530d96dd-ceb1-43cc-801c-3cb308cc318f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21650d13-4aa2-4109-a2e7-748ab0026220","keywords":null,"link":"/itthon/20201027_ukrajna_szijjarto_kitiltas_oroszorszag_kulugyminiszterium_nyelvtorveny","timestamp":"2020. október. 27. 17:15","title":"Orbánék pálfordulása is kellett ahhoz, hogy idáig fajult a viszony Ukrajnával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b81df39b-ae8a-4f8a-bcf8-3cc1f4a5b4cc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A kormány nem enged adót emelni és hitelt felvenni a fővárosnak, de „első körben” 60 milliárd forintnyi beruházás megvalósításával „tehermentesítené”. A főpolgármester szerint a megoldás egyszerű lenne: ne vegyék el Budapest pénzét.","shortLead":"A kormány nem enged adót emelni és hitelt felvenni a fővárosnak, de „első körben” 60 milliárd forintnyi beruházás...","id":"20201028_furjes_balazs_karacsony_gergely_beruhazas_kormany_ajanlat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b81df39b-ae8a-4f8a-bcf8-3cc1f4a5b4cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b26dcaa-e501-42d0-866c-ed7734a93eb8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201028_furjes_balazs_karacsony_gergely_beruhazas_kormany_ajanlat","timestamp":"2020. október. 28. 15:51","title":"Karácsony a kormány ajánlatáról: „Az ég szerelmére, mi lenne, ha egyszerűen nem vennék el a főváros pénzét?”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf0a8869-65bc-43f5-9c2d-ba6bf105d478","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A létesítményben feltehetőleg urándúsítással kapcsolatos munka zajlik majd. Egy hasonló központ korábban megsemmisült, ezt építik újra – csak a föld alatt.","shortLead":"A létesítményben feltehetőleg urándúsítással kapcsolatos munka zajlik majd. Egy hasonló központ korábban megsemmisült...","id":"20201028_iran_muholdkepek_uran_csarnok_atomkozpont","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf0a8869-65bc-43f5-9c2d-ba6bf105d478&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c61f259f-3f10-4a65-a5ff-53cec9647760","keywords":null,"link":"/tudomany/20201028_iran_muholdkepek_uran_csarnok_atomkozpont","timestamp":"2020. október. 28. 11:03","title":"A hegyekbe viszi új atomközpontját Irán, műholdképeken látni, ahogy zajlik az építkezés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0348e0d3-f8b8-497b-9666-63febf4ef73d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kisfiú édesanyja arról számolt be, hogy a gyerek megtette az első lépéseket.","shortLead":"A kisfiú édesanyja arról számolt be, hogy a gyerek megtette az első lépéseket.","id":"20201029_Zente_egy_eve_kapta_meg_a_vilag_legdragabb_gyogyszeret_mire_volt_eleg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0348e0d3-f8b8-497b-9666-63febf4ef73d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"736f194a-139c-4394-b932-4651443cc30b","keywords":null,"link":"/elet/20201029_Zente_egy_eve_kapta_meg_a_vilag_legdragabb_gyogyszeret_mire_volt_eleg","timestamp":"2020. október. 29. 09:41","title":"Zente egy éve kapta meg a világ legdrágább gyógyszerét, mire volt elég?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]