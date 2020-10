Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7bc9f754-f0dd-4098-ba36-c4c766b46c1a","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Az uniós tagállami vezetők arról tárgyaltak, hogy szorosabbra kell vonni az országok hatóságai közötti együttműködést, növelni kell a tesztek számát és méltányosan kell elosztani a vakcinát - ha majd lesz.","shortLead":"Az uniós tagállami vezetők arról tárgyaltak, hogy szorosabbra kell vonni az országok hatóságai közötti együttműködést...","id":"20201030_Az_oltasok_igazsagos_elosztasaban_egyeztek_meg_a_tagllamok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7bc9f754-f0dd-4098-ba36-c4c766b46c1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ead7e7e7-2523-4326-a117-73f571a126f8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201030_Az_oltasok_igazsagos_elosztasaban_egyeztek_meg_a_tagllamok","timestamp":"2020. október. 30. 02:06","title":"Az oltások igazságos elosztásában egyeztek meg az uniós tagállamok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb91eb6c-c2d3-4e2b-b053-feb1dbdd63ae","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tavaly induló családvédelmi akcióterv több eleme is a lakásvásárlást segíti, még a szabadon felhasználható babaváró hitelt is lakáscélra fordítják a legtöbben az igénylők közül. Az elmúlt hetekben újabb támogatási formákról érkeztek bejelentések, amelyek szintén a csokos vevőknek kedveznek. Az új intézkedések január 1-től lépnek életbe, de mennyit jelentenek forintban kifejezve az újabb kedvezmények? Mennyivel lehet olcsóbban lakáshoz jutni csokkal, mint anélkül? Ezeknek a kérdéseknek jártunk utána.","shortLead":"A tavaly induló családvédelmi akcióterv több eleme is a lakásvásárlást segíti, még a szabadon felhasználható babaváró...","id":"20201029_csok_2021_lakasvasarlas_bank360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb91eb6c-c2d3-4e2b-b053-feb1dbdd63ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be83d97c-0315-4998-879e-7e90f091ea08","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201029_csok_2021_lakasvasarlas_bank360","timestamp":"2020. október. 29. 07:35","title":"Kiszámoltuk, mennyivel lesz olcsóbb lakást venni a csokosoknak 2021-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c494e8b-7a7c-43bf-b4f7-7f0c1eb6754c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Róma egyik lakótelepén őrült meg egy külföldi és módszeresen végigverte a kocsikat.","shortLead":"Róma egyik lakótelepén őrült meg egy külföldi és módszeresen végigverte a kocsikat.","id":"20201030_Vegigneztek_az_ablakbol_ahogy_egy_ferfi_otvenhat_kocsinak_betori_az_ablakat__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c494e8b-7a7c-43bf-b4f7-7f0c1eb6754c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d379dc1d-8bca-4fcb-a5ff-6f8e451b61c2","keywords":null,"link":"/cegauto/20201030_Vegigneztek_az_ablakbol_ahogy_egy_ferfi_otvenhat_kocsinak_betori_az_ablakat__video","timestamp":"2020. október. 30. 11:27","title":"Döbbenten nézték végig az ablakból, ahogy egy férfi ötvenhat kocsinak betöri az ablakát – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdf1f5c5-4726-491b-89b7-34c937e927f3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A japánok konzolja ezt leszámítva szinte mindenhol keresettebb a konkurens Microsoft termékénél.","shortLead":"A japánok konzolja ezt leszámítva szinte mindenhol keresettebb a konkurens Microsoft termékénél.","id":"20201030_magyarorszag_xbox_playstation_konzol_konzoljatek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fdf1f5c5-4726-491b-89b7-34c937e927f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30c7e6eb-f420-459b-87e9-6567f209a44a","keywords":null,"link":"/tudomany/20201030_magyarorszag_xbox_playstation_konzol_konzoljatek","timestamp":"2020. október. 30. 09:03","title":"Magyarország az egyik a világban, ahol az Xbox népszerűbb a PlayStationnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d400d7c8-0120-44e3-a374-b761e9426d25","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Mindezt persze csak számítógépes technológiával.","shortLead":"Mindezt persze csak számítógépes technológiával.","id":"20201030_Megneztek_mi_tortenik_ha_egy_stadionnyi_ember_koze_beeresztenek_par_koronavirusost","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d400d7c8-0120-44e3-a374-b761e9426d25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b54ca2aa-5b41-42dd-b2be-b180bb0525c5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201030_Megneztek_mi_tortenik_ha_egy_stadionnyi_ember_koze_beeresztenek_par_koronavirusost","timestamp":"2020. október. 30. 15:58","title":"Megnézték, mi történik, ha egy stadionnyi ember közé beeresztenek pár koronavírusost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f0683cb-a825-4dda-9c57-17914c637943","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hatalmas szerkezet gyors lebontásához 61 kilogramm robbanóanyagot használtak a szakértők. ","shortLead":"A hatalmas szerkezet gyors lebontásához 61 kilogramm robbanóanyagot használtak a szakértők. ","id":"20201029_video_igy_robbantottak_fel_egy_12_ezer_tonnas_nemet_viaduktot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f0683cb-a825-4dda-9c57-17914c637943&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d12c643b-afb7-4ac5-aa16-ce11f87683ad","keywords":null,"link":"/cegauto/20201029_video_igy_robbantottak_fel_egy_12_ezer_tonnas_nemet_viaduktot","timestamp":"2020. október. 29. 07:59","title":"Videó: így robbantottak fel egy 12 ezer tonnás német viaduktot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff3c7ca4-2d80-4f2f-8ac3-5a255e79492b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"217-en haltak meg a járvány miatt egyetlen nap alatt. A 60 milliós országban közel 300 ezer aktív esetet tartanak számon, de a tesztelések is rekordot döntenek.","shortLead":"217-en haltak meg a járvány miatt egyetlen nap alatt. A 60 milliós országban közel 300 ezer aktív esetet tartanak...","id":"20201029_olaszorszag_koronavirus_ujabb_rekord_kozel_27_ezer_fertozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff3c7ca4-2d80-4f2f-8ac3-5a255e79492b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ca07781-436b-4f9f-9aba-1166b9722bae","keywords":null,"link":"/vilag/20201029_olaszorszag_koronavirus_ujabb_rekord_kozel_27_ezer_fertozott","timestamp":"2020. október. 29. 18:59","title":"27 ezer új koronavírusost találtak Olaszországban, naponta dönt rekordot a fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b873175-8875-4fa4-9e54-05d09ddec816","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ezért került ki a fotó az alkoholról – mondta az exezredes az Inforádiónak.","shortLead":"Ezért került ki a fotó az alkoholról – mondta az exezredes az Inforádiónak.","id":"20201030_A_SZFEkancellar_szerint_fogy_a_hallgatok_lelkesedese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b873175-8875-4fa4-9e54-05d09ddec816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8211ca8a-fd9c-4c49-98a1-df937a971127","keywords":null,"link":"/kultura/20201030_A_SZFEkancellar_szerint_fogy_a_hallgatok_lelkesedese","timestamp":"2020. október. 30. 11:39","title":"A SZFE-kancellár szerint fogy a hallgatók lelkesedése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]