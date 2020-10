Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"category":"vilag","description":"A koronavírus-járvány miatt törölték az izlandi labdarúgó-bajnokság hátralévő fordulóit.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt törölték az izlandi labdarúgó-bajnokság hátralévő fordulóit.","timestamp":"2020. október. 31. 09:59","title":"Izlandon törölték a járvány miatt a focibajnokság hátralévő meccseit"},{"category":"gazdasag","description":"Az uniós tagállami vezetők arról tárgyaltak, hogy szorosabbra kell vonni az országok hatóságai közötti együttműködést, növelni kell a tesztek számát és méltányosan kell elosztani a vakcinát - ha majd lesz.","shortLead":"Az uniós tagállami vezetők arról tárgyaltak, hogy szorosabbra kell vonni az országok hatóságai közötti együttműködést, növelni kell a tesztek számát és méltányosan kell elosztani a vakcinát - ha majd lesz.","timestamp":"2020. október. 30. 02:06","title":"Az oltások igazságos elosztásában egyeztek meg az uniós tagállamok"},{"category":"itthon","description":"Szikszai Péter volt Hír TV-s és Echo TV-s vezető írta a cikket, ami 1,3 milliót ért a bíróságon.","shortLead":"Szikszai Péter volt Hír TV-s és Echo TV-s vezető írta a cikket, ami 1,3 milliót ért a bíróságon.","timestamp":"2020. október. 30. 13:14","title":"Pert vesztett a Magyar Nemzet, kiderült, kicsoda a kullancsozó Zummer Fülöp"},{"category":"360","description":"Beavatkozás a franciaországi választásokba, az ukrajnai áramhálózat megbénítása és a 2018-as téli olimpia megzavarása miatt emeltek vádat az USA-ban hat orosz katonai hírszerző ellen.","timestamp":"2020. október. 31. 16:00","title":"Amerikának elege lett az orosz hackerekből, Moszkvának pedig Washington kémmániájából"},{"category":"kkv","description":"Súlyos megbetegedést okozhat a baktérium, amit egy érlelt sonka egyik mintájában találtak.","shortLead":"Súlyos megbetegedést okozhat a baktérium, amit egy érlelt sonka egyik mintájában találtak.","timestamp":"2020. október. 30. 09:26","title":"Listeria lehet az Aldi egyik sonkájában"},{"category":"elet","description":"A legnagyobb színésznőket vette rá, hogy levetkőzzenek neki, és az ő meztelen modelljeit közölte először divatmagazin.","timestamp":"2020. október. 31. 20:00","title":"Feminista volt vagy nőgyűlölő? 100 éves lenne Helmut Newton"},{"category":"tudomany","description":"Egy őskori madárcsalád gigászi, akár a 6,4 méteres szárnyfesztávolságot is elérő tagjainak eddig feltárt legrégebbi maradványaiként azonosítottak a kutatók néhány fosszíliát, amelyet még az 1980-as években fedeztek fel az Antarktiszon.","shortLead":"Egy őskori madárcsalád gigászi, akár a 6,4 méteres szárnyfesztávolságot is elérő tagjainak eddig feltárt legrégebbi maradványaiként azonosítottak a kutatók néhány fosszíliát, amelyet még az 1980-as években fedeztek fel az Antarktiszon.","timestamp":"2020. október. 31. 10:03","title":"50 millió évesek az Antarktiszon talált madárcsontok"},{"category":"vilag","description":"A kórokozó betegség az Egyesült Államokat sújtja leginkább, csak ott közel 9 millió fertőzött van.","shortLead":"A kórokozó betegség az Egyesült Államokat sújtja leginkább, csak ott közel 9 millió fertőzött van.","timestamp":"2020. október. 30. 08:36","title":"Több mint 45 millió covidost tartanak nyilván a világban"}] Bár Moszkva tagad, a bűnlajstrom ennél is hosszabb lehet.","shortLead":"Beavatkozás a franciaországi választásokba, az ukrajnai áramhálózat megbénítása és a 2018-as téli olimpia megzavarása...","id":"202044__amerikai_vademeles__orosz_hackerek__allami_tamogatas__hazafias_jatekok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b8171a6-b049-4dfd-8fa5-39f4cdb1625a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62ed663b-c174-45a7-a65f-8f5730ac8c24","keywords":null,"link":"/360/202044__amerikai_vademeles__orosz_hackerek__allami_tamogatas__hazafias_jatekok","timestamp":"2020. október. 31. 16:00","title":"Amerikának elege lett az orosz hackerekből, Moszkvának pedig Washington kémmániájából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45ce5576-024c-48be-9ad7-f632863d4c38","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Súlyos megbetegedést okozhat a baktérium, amit egy érlelt sonka egyik mintájában találtak.","shortLead":"Súlyos megbetegedést okozhat a baktérium, amit egy érlelt sonka egyik mintájában találtak.","id":"20201030_aldi_listeria_serrano_sonka_termekvisszahivas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=45ce5576-024c-48be-9ad7-f632863d4c38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03fcfb03-0633-4918-b549-f56f25503b71","keywords":null,"link":"/kkv/20201030_aldi_listeria_serrano_sonka_termekvisszahivas","timestamp":"2020. október. 30. 09:26","title":"Listeria lehet az Aldi egyik sonkájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0905aaa-3512-4ad3-8539-834201e3faaa","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"A legnagyobb színésznőket vette rá, hogy levetkőzzenek neki, és az ő meztelen modelljeit közölte először divatmagazin. Helmut Newton a náci Németországból menekült el, majd a 20. század második felének legkeresettebb fotográfusává vált. Provokatív, a női testet tárgyként kezelő stílusa miatt már életében nőgyűlölettel vádolták, miközben ő azzal védekezett, hogy csupán az emancipáció előtt tiszteleg. Mit üzennek ma, a MeToo idején a képei?","shortLead":"A legnagyobb színésznőket vette rá, hogy levetkőzzenek neki, és az ő meztelen modelljeit közölte először divatmagazin...","id":"20201031_Feminista_volt_vagy_nogyulolo_100_eves_lenne_Helmut_Newton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0905aaa-3512-4ad3-8539-834201e3faaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de598dba-2982-4399-b27e-f2aaba4cb27b","keywords":null,"link":"/elet/20201031_Feminista_volt_vagy_nogyulolo_100_eves_lenne_Helmut_Newton","timestamp":"2020. október. 31. 20:00","title":"Feminista volt vagy nőgyűlölő? 100 éves lenne Helmut Newton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b3a7ad4-2f56-48a0-974d-193fc1cd05bc","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy őskori madárcsalád gigászi, akár a 6,4 méteres szárnyfesztávolságot is elérő tagjainak eddig feltárt legrégebbi maradványaiként azonosítottak a kutatók néhány fosszíliát, amelyet még az 1980-as években fedeztek fel az Antarktiszon.","shortLead":"Egy őskori madárcsalád gigászi, akár a 6,4 méteres szárnyfesztávolságot is elérő tagjainak eddig feltárt legrégebbi...","id":"20201031_pelagornithidae_madar_antarktisz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b3a7ad4-2f56-48a0-974d-193fc1cd05bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64a4f5d4-a739-49c2-8f4b-2f5a358c0124","keywords":null,"link":"/tudomany/20201031_pelagornithidae_madar_antarktisz","timestamp":"2020. október. 31. 10:03","title":"50 millió évesek az Antarktiszon talált madárcsontok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7d76534-3a92-4368-a498-c233a52c4770","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kórokozó betegség az Egyesült Államokat sújtja leginkább, csak ott közel 9 millió fertőzött van.","shortLead":"A kórokozó betegség az Egyesült Államokat sújtja leginkább, csak ott közel 9 millió fertőzött van.","id":"20201030_koronavirus_covid_vilag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7d76534-3a92-4368-a498-c233a52c4770&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cafeb911-29ab-4550-957d-f8e3ce167c82","keywords":null,"link":"/vilag/20201030_koronavirus_covid_vilag","timestamp":"2020. október. 30. 08:36","title":"Több mint 45 millió covidost tartanak nyilván a világban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]