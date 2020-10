Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3c494e8b-7a7c-43bf-b4f7-7f0c1eb6754c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Róma egyik lakótelepén őrült meg egy külföldi és módszeresen végigverte a kocsikat.","shortLead":"Róma egyik lakótelepén őrült meg egy külföldi és módszeresen végigverte a kocsikat.","id":"20201030_Vegigneztek_az_ablakbol_ahogy_egy_ferfi_otvenhat_kocsinak_betori_az_ablakat__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c494e8b-7a7c-43bf-b4f7-7f0c1eb6754c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d379dc1d-8bca-4fcb-a5ff-6f8e451b61c2","keywords":null,"link":"/cegauto/20201030_Vegigneztek_az_ablakbol_ahogy_egy_ferfi_otvenhat_kocsinak_betori_az_ablakat__video","timestamp":"2020. október. 30. 11:27","title":"Döbbenten nézték végig az ablakból, ahogy egy férfi ötvenhat kocsinak betöri az ablakát – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ffcc3cf-69cc-4f87-8020-3a9bf398e967","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem nyilvános egyeztetésre rendelték be az egyetem delegáltjait.","shortLead":"Nem nyilvános egyeztetésre rendelték be az egyetem delegáltjait.","id":"20201030_A_kuratorium_felfuggeszti_az_oktatast_az_SZFEn_mert_ott_dohanyoznak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0ffcc3cf-69cc-4f87-8020-3a9bf398e967&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6a9db98-86d8-422a-84bd-6fb72b29baf5","keywords":null,"link":"/kultura/20201030_A_kuratorium_felfuggeszti_az_oktatast_az_SZFEn_mert_ott_dohanyoznak","timestamp":"2020. október. 30. 17:48","title":"A kuratórium felfüggeszti az oktatást az SZFE-n, mert ott dohányoznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8909beea-e390-4811-b875-feadc71ab0c7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Dmitro Kuleba arról beszélt, hogy nyitottak a problémák megoldására, a diplomácia ugyanis a hosszú távú célokról szól.

","shortLead":"Dmitro Kuleba arról beszélt, hogy nyitottak a problémák megoldására, a diplomácia ugyanis a hosszú távú célokról szól.

","id":"20201029_ukrajna_dmitro_kuleba_sziijjarto_peter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8909beea-e390-4811-b875-feadc71ab0c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f695c770-858b-4640-b9db-91bed85af135","keywords":null,"link":"/vilag/20201029_ukrajna_dmitro_kuleba_sziijjarto_peter","timestamp":"2020. október. 29. 11:53","title":"Ukrán külügyminiszter: Készek vagyunk rendezni a nézeteltéréseket Magyarországgal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20bc1d58-472b-459f-b39d-9a9cd3dc6a03","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google-lel való együttműködés esetleges befagyasztásától tartva saját keresőszolgáltatást fejleszthet telefonjaihoz és táblagépéhez az Apple – értesült a Financial Times.","shortLead":"A Google-lel való együttműködés esetleges befagyasztásától tartva saját keresőszolgáltatást fejleszthet telefonjaihoz...","id":"20201029_apple_kereso_google_keresoszolgaltatas_kereses","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20bc1d58-472b-459f-b39d-9a9cd3dc6a03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1322193a-c282-4ddc-82eb-a394b3977c16","keywords":null,"link":"/tudomany/20201029_apple_kereso_google_keresoszolgaltatas_kereses","timestamp":"2020. október. 29. 10:03","title":"A Google helyett saját keresőt készíthet az Apple, de nem jókedvében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8de75463-f008-40f5-b6ab-3edb5d6760ea","c_author":"Füstmentes","category":"brandchannel","description":"Vajon hány szál cigarettát szívnak el naponta a Földön? Melyik nép füstöl a legtöbbet? Valóban a nikotin a legnagyobb ellenség, vagy mástól (is) kell tartani a cigaretta kapcsán? Utánajártunk, hogyan – és mennyit – dohányzik a világ, valamint, hogy miként tehetünk az ártalmak csökkentéséért.","shortLead":"Vajon hány szál cigarettát szívnak el naponta a Földön? Melyik nép füstöl a legtöbbet? Valóban a nikotin a legnagyobb...","id":"fustmentes_20200929_Tenyek_es_tevhitek_a_dohanyzas_korul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8de75463-f008-40f5-b6ab-3edb5d6760ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fbaa87a-6a6a-4066-9490-d58ff30f57fc","keywords":null,"link":"/brandchannel/fustmentes_20200929_Tenyek_es_tevhitek_a_dohanyzas_korul","timestamp":"2020. október. 29. 16:30","title":"Tények és tévhitek a dohányzás körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Füstmentes","c_partnerlogo":"5606d0d7-dfa6-418b-8c21-9f81d280bf53","c_partnertag":"füstmentes"},{"available":true,"c_guid":"bd79e61e-130b-43c1-890f-9836617852b6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az olasz vöröskereszt által kiadott dokumentumot találtak a Nizzában három embert lekaszaboló tunéziai férfi zsebében.","shortLead":"Az olasz vöröskereszt által kiadott dokumentumot találtak a Nizzában három embert lekaszaboló tunéziai férfi zsebében.","id":"20201029_A_nizzai_gyilkos_merenylo_par_napja_erkezett_meg_Olaszorszagba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd79e61e-130b-43c1-890f-9836617852b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88beb408-35c3-4147-9d36-2039170d0166","keywords":null,"link":"/vilag/20201029_A_nizzai_gyilkos_merenylo_par_napja_erkezett_meg_Olaszorszagba","timestamp":"2020. október. 29. 16:53","title":"A nizzai gyilkost pár napja Olaszországban kiutasították, mégis hagyták megszökni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05366ff5-92de-4003-8530-99985fa71888","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az önkormányzat megpályáztatja a tulajdonában álló, kihasználatlan körúti ingatlanokat.","shortLead":"Az önkormányzat megpályáztatja a tulajdonában álló, kihasználatlan körúti ingatlanokat.","id":"20201030_A_budai_oldalon_is_atalakitjak_a_Nagykorutat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05366ff5-92de-4003-8530-99985fa71888&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f83a8d8a-8fc5-430a-8466-b21d33084818","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201030_A_budai_oldalon_is_atalakitjak_a_Nagykorutat","timestamp":"2020. október. 30. 10:35","title":"Átalakítják a Margit körutat is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pénteken ismertetett adatok szerint két 34 éves férfi is meghalt a Covid–19 betegség szövődményei miatt.","shortLead":"A pénteken ismertetett adatok szerint két 34 éves férfi is meghalt a Covid–19 betegség szövődményei miatt.","id":"20201030_koronavirus_jarvany_halalos_aldozatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"358faad7-8a6a-497d-b7b1-4631cadaf65f","keywords":null,"link":"/itthon/20201030_koronavirus_jarvany_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. október. 30. 12:06","title":"Nem tüntettek fel ismert alapbetegséget egy 34 évesen elhunyt koronavírusos férfinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]