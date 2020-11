Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"249c1b0a-ffd5-4a91-8ebe-8cd090efc29f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Veres Pálnak enyhék a tünetei, otthonról dolgozik.","shortLead":"Veres Pálnak enyhék a tünetei, otthonról dolgozik.","id":"20201103_Koronavirusos_a_miskolci_polgarmester_veres_pal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=249c1b0a-ffd5-4a91-8ebe-8cd090efc29f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71f0df72-6876-4d5b-b52c-24a803766685","keywords":null,"link":"/itthon/20201103_Koronavirusos_a_miskolci_polgarmester_veres_pal","timestamp":"2020. november. 03. 18:18","title":"Koronavírusos a miskolci polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f561979c-253f-4e71-bcb5-683997b4f1cb","c_author":"Cz.F.","category":"elet","description":"November 4-től a színházakban és a mozikban csak minden harmadik széken ülhetnek a nézők: a kormánydöntés váratlan helyzetbe hozta a színházakat, a legtöbb helyen még gondolkodnak, mi legyen a telt házas előadásokkal, de a moziknak sem egyszerűbb a helyzetük.","shortLead":"November 4-től a színházakban és a mozikban csak minden harmadik széken ülhetnek a nézők: a kormánydöntés váratlan...","id":"20201104_Mozi_nezok_korlatozas_Cinema_City_Budapest_Film","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f561979c-253f-4e71-bcb5-683997b4f1cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbcd7b45-d088-41e0-a664-9fd7393671c4","keywords":null,"link":"/elet/20201104_Mozi_nezok_korlatozas_Cinema_City_Budapest_Film","timestamp":"2020. november. 04. 18:30","title":"Akkor mostantól egy család egy egész sort elfoglal majd a moziban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5792a15d-33a4-42af-8518-633757843311","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A demokrata földindulás elmaradt, és az utolsó szavazat megszerzéséig küzd majd egymással Donald Trump és Joe Biden. Az indulatok már most forrnak, és a szekértáborok közti konfliktus csak nagyobb lesz, ha a 2000-es elnökválasztáshoz hasonlóan ismét a legfelső bíróságig jutó jogi háború dönt a Fehér Ház birtoklásáról.","shortLead":"A demokrata földindulás elmaradt, és az utolsó szavazat megszerzéséig küzd majd egymással Donald Trump és Joe Biden...","id":"20201104_Trump_megint_behuzhatja_Biden_meg_kapaszkodik_a_remenybe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5792a15d-33a4-42af-8518-633757843311&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db1c19df-a267-45c1-b439-e3021c9c890d","keywords":null,"link":"/360/20201104_Trump_megint_behuzhatja_Biden_meg_kapaszkodik_a_remenybe","timestamp":"2020. november. 04. 11:00","title":"Trump és Biden az utolsó szavazatmorzsáért is lehajol ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71a0592f-46c7-463f-a95e-43026baf6558","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ez év októberére jósolták, hogy a Google pontot tehet a Fitbit felvásárlásának végére. Az október elmúlt, és egyelőre nyoma sincs az akvizíció lezárásának.","shortLead":"Ez év októberére jósolták, hogy a Google pontot tehet a Fitbit felvásárlásának végére. Az október elmúlt, és egyelőre...","id":"20201103_google_fitbit_felvasarlas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71a0592f-46c7-463f-a95e-43026baf6558&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf5545de-186d-4518-89c5-88e5cede4526","keywords":null,"link":"/tudomany/20201103_google_fitbit_felvasarlas","timestamp":"2020. november. 03. 17:03","title":"Google-Fitbit akvizíció: nagy a csend","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"467d0fb1-2707-4481-b0da-44a8c10f74ce","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sokan nem tartották be az eddigi szabályokat, ezért szerdán tárgyalnak róla.","shortLead":"Sokan nem tartották be az eddigi szabályokat, ezért szerdán tárgyalnak róla.","id":"20201104_franciaorszag_parizs_kijarasi_tilalom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=467d0fb1-2707-4481-b0da-44a8c10f74ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10a4397e-a00b-43cc-9b7e-9f6845ca76fd","keywords":null,"link":"/vilag/20201104_franciaorszag_parizs_kijarasi_tilalom","timestamp":"2020. november. 04. 16:45","title":"Tovább szigorodhat az amúgy is szigorú kijárási tilalom Párizs környékén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Erősödéssel nyitották a napot a régiós devizák.","shortLead":"Erősödéssel nyitották a napot a régiós devizák.","id":"20201103_Szokatlanul_jo_napja_van_a_forintnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13224d11-5d13-4751-ab8e-ea9696109b4c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201103_Szokatlanul_jo_napja_van_a_forintnak","timestamp":"2020. november. 03. 12:04","title":"Szokatlanul jó napja van a forintnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c095dda-34c0-4d11-b382-0089abd5e0b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Hit Gyülekezetének vezető lelkésze elmondta, nemcsak pszichológusoknak, hanem lelkészeknek és teológusoknak is meg kéne szólalni a témában.","shortLead":"A Hit Gyülekezetének vezető lelkésze elmondta, nemcsak pszichológusoknak, hanem lelkészeknek és teológusoknak is meg...","id":"20201103_Nemeth_Sandor_propaganda_meseorszagmindenkie","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c095dda-34c0-4d11-b382-0089abd5e0b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3671ade1-9575-41c2-be47-2f3f03724dfe","keywords":null,"link":"/itthon/20201103_Nemeth_Sandor_propaganda_meseorszagmindenkie","timestamp":"2020. november. 03. 18:21","title":"Németh Sándor: Ha nem védik a gyerekeket a homoszexuális propagandától, meggondolandó, érdemes-e gyereket vállalni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de74f9e9-e799-45d1-8afa-e9524fe170d8","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Végre elkészült a szakmai stratégia a mesterséges intelligencia alkalmazásáról, ami tíz éven belül a munkahelyek negyedének sorsát szabja meg, ám a kormány ezt is sorosozásra használja.","shortLead":"Végre elkészült a szakmai stratégia a mesterséges intelligencia alkalmazásáról, ami tíz éven belül a munkahelyek...","id":"202043__soros_es_azadattozsde__mesterseges_intelligencia__a4ig_kozbelep__geptestben_geplelek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de74f9e9-e799-45d1-8afa-e9524fe170d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfeb9d19-2a8c-4dc2-92b2-dca6e144237a","keywords":null,"link":"/360/202043__soros_es_azadattozsde__mesterseges_intelligencia__a4ig_kozbelep__geptestben_geplelek","timestamp":"2020. november. 03. 15:00","title":"A kormány válasza a mesterséges intelligencia kérdéseire: Soros!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]