[{"available":true,"c_guid":"45e7c0dc-d03a-402d-9dfc-d77282a6aa6c","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A milliárdos újra elővette az örökkötvény ötletét, amelynek jogi lehetősége szerinte adott, és kiválthatná a válság ellen felállítandó helyreállítási alapot, amelynek létrehozását a magyar és a lengyel kormány blokkolja.","shortLead":"A milliárdos újra elővette az örökkötvény ötletét, amelynek jogi lehetősége szerinte adott, és kiválthatná a válság...","id":"20201201_soros_gyorgy_orokkotveny_projecz_syndicate","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45e7c0dc-d03a-402d-9dfc-d77282a6aa6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"581d1a6d-951a-4991-a946-900cd9977650","keywords":null,"link":"/360/20201201_soros_gyorgy_orokkotveny_projecz_syndicate","timestamp":"2020. december. 01. 07:30","title":"Soros György ajánl egy receptet az EU-nak Orbánék ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0419a812-5bb2-4574-a18e-ac349e5f8819","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A párizsi demonstráción megsebesült egy szíriai újságíró is.","shortLead":"A párizsi demonstráción megsebesült egy szíriai újságíró is.","id":"20201130_Kozel_100_rendor_sebesult_meg_a_het_vegi_tunteteseken_Franciaorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0419a812-5bb2-4574-a18e-ac349e5f8819&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc8f0700-2fd4-492a-89b5-b132dd366ecb","keywords":null,"link":"/vilag/20201130_Kozel_100_rendor_sebesult_meg_a_het_vegi_tunteteseken_Franciaorszagban","timestamp":"2020. november. 30. 05:55","title":"Közel 100 rendőr sebesült meg a hétvégi tüntetéseken Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"146afe8d-1177-44ba-bc36-5bfe8f8d867e","c_author":"Telekom","category":"brandchannel","description":"Manapság az emberek többsége, különös tekintette a legfiatalabb generációra, az okostelefonjával a kezében tölti a napját: ezen intézünk mindent a munkától kezdve a szórakozásig, és olykor, pláne a pandémia idején, még a szociális életünket is az appokon keresztülműködtetjük. 