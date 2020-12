Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e8326dbe-827e-481d-88fd-873d59d3534e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt napokban több cég is meglátta az ingyenreklám lehetőségét a utah-i sivatagban talált fémoszlopban – pontosabban az azt övező hírnévben –, ami a mémgyárat is beindította.","shortLead":"Az elmúlt napokban több cég is meglátta az ingyenreklám lehetőségét a utah-i sivatagban talált fémoszlopban –...","id":"20201204_femoszlop_momolit_utah_kalifornia_romania_memek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8326dbe-827e-481d-88fd-873d59d3534e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae80ce89-d34d-4ddd-9f9a-0f408651d048","keywords":null,"link":"/tudomany/20201204_femoszlop_momolit_utah_kalifornia_romania_memek","timestamp":"2020. december. 04. 09:03","title":"Mémesedik a rejtélyes fémoszlop, mutatjuk a legjobbakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ea70949-a5a8-4929-bae3-4be0ab7188fa","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Közel 9 százalékkal több pénzt költöttek a magyarok 2019-ben az egy évvel korábbinál, és ennek csak egy kisebb részét magyarázza a drágulás. 