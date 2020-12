Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f0f19eb1-f33f-47d2-bbb5-bcf7b63b7e6d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google 2021 elején teszi világszerte elérhetővé azt az új beállítási lehetőséget, amivel csökkenthetjük a szerencsejátékkal és az alkohollal kapcsolatos hirdetések számát.","shortLead":"A Google 2021 elején teszi világszerte elérhetővé azt az új beállítási lehetőséget, amivel csökkenthetjük...","id":"20201211_youtube_hirdetes_reklam_csokkentese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0f19eb1-f33f-47d2-bbb5-bcf7b63b7e6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c82161f-fde7-40ab-8c72-4bf9592f8c08","keywords":null,"link":"/tudomany/20201211_youtube_hirdetes_reklam_csokkentese","timestamp":"2020. december. 11. 09:33","title":"Új beállítást kap a YouTube, kevesebb korhatáros hirdetést láthatunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fa990a6-f6b7-4e2e-bc08-f66bfe2cd7c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felesége állítása szerint a Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársai érkeztek a járványszkeptikus gyógyszerészhez. Az operatív törzs megerősítette, hogy péntek reggel négy olyan személyhez köthető helyszínen tartottak kutatásokat, akik hasonló tartalmak hangadói.\r

","shortLead":"Felesége állítása szerint a Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársai érkeztek a járványszkeptikus gyógyszerészhez. Az operatív...","id":"20201211_Elvitte_a_rendorseg_Godeny_Gyorgyot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5fa990a6-f6b7-4e2e-bc08-f66bfe2cd7c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd13fbf6-a0c1-41a3-a01c-9ec8e493377d","keywords":null,"link":"/itthon/20201211_Elvitte_a_rendorseg_Godeny_Gyorgyot","timestamp":"2020. december. 11. 12:06","title":"Elvitte a rendőrség Gődény Györgyöt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c49813a4-4ee0-4289-856b-b244854a9028","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Matrica jelzi, melyik üzletekben árulják őket.","shortLead":"Matrica jelzi, melyik üzletekben árulják őket.","id":"20201210_Nemzeti_Dohanyboltokban_BKVjegyet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c49813a4-4ee0-4289-856b-b244854a9028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b357243-e64b-4fab-bdc2-e4f1af0ebc25","keywords":null,"link":"/kkv/20201210_Nemzeti_Dohanyboltokban_BKVjegyet","timestamp":"2020. december. 10. 17:53","title":"Már dohányboltokban is lehet BKV-jegyet venni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ee33a03-9323-49e6-be06-45b402c9f353","c_author":"Csányi Nikolett - Ká Zoltán - Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"Arra kértük a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóit, hogy töltsék velünk az adventi időszakot: versek, mesék, dalok, akár bábok segítségével mondják el, mit jelent számukra az ünnep. Az ötödik videóban Berényi Nóra Blanka Márai Sándor December című művét olvassa fel. ","shortLead":"Arra kértük a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóit, hogy töltsék velünk az adventi időszakot: versek, mesék...","id":"20201210_SZFE_advent_karacsony_videosorozat_5_resz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ee33a03-9323-49e6-be06-45b402c9f353&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"961755ea-5663-45ad-80c8-9ecbea42c6b9","keywords":null,"link":"/kultura/20201210_SZFE_advent_karacsony_videosorozat_5_resz","timestamp":"2020. december. 10. 18:05","title":"„Néha azt hiszem, a szeretetre várok” – SZFE-advent a hvg.hu-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d081ed77-3e99-47b4-94bb-86b02124bfd3","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ingrid Carlberg a lehető legközelebb jutott Raul Wallenberg halálának rejtélyes körülményeinek feltárásához.","shortLead":"Ingrid Carlberg a lehető legközelebb jutott Raul Wallenberg halálának rejtélyes körülményeinek feltárásához.","id":"202050_konyv__alegteljesebb_eletrajz_ingrid_carlberg_raoul_wallenberg_tortenete","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d081ed77-3e99-47b4-94bb-86b02124bfd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"883d6087-7e3a-4c27-ac78-6d7c88147791","keywords":null,"link":"/360/202050_konyv__alegteljesebb_eletrajz_ingrid_carlberg_raoul_wallenberg_tortenete","timestamp":"2020. december. 12. 13:45","title":"Az eddigi legteljesebb kép Raoul Wallenberg életéről - Könyvajánló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8daff7e9-edc7-47e7-9a29-c918d5430339","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem keresnek új szereplőt az idén elhunyt színész helyére.","shortLead":"Nem keresnek új szereplőt az idén elhunyt színész helyére.","id":"20201211_Jon_az_uj_Fekete_Parduc_de_Chadwick_Boseman_szerepe_halhatatlan_marad","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8daff7e9-edc7-47e7-9a29-c918d5430339&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c7fb1d1-4ffd-4098-bd2b-906130b132c4","keywords":null,"link":"/kultura/20201211_Jon_az_uj_Fekete_Parduc_de_Chadwick_Boseman_szerepe_halhatatlan_marad","timestamp":"2020. december. 11. 09:48","title":"Jön az új Fekete Párduc, de Chadwick Boseman szerepe halhatatlan marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Autók feltörésével boldogultak, de amikor lakásokba törtek volna be, az már nem sikerült. Később kriptákkal is hiába próbálkozott a négy férfi.","shortLead":"Autók feltörésével boldogultak, de amikor lakásokba törtek volna be, az már nem sikerült. Később kriptákkal is hiába...","id":"20201211_sirrablok_betorok_kudarc_rendorok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"549dd78c-6141-4f32-a196-e037f914b7e4","keywords":null,"link":"/itthon/20201211_sirrablok_betorok_kudarc_rendorok","timestamp":"2020. december. 11. 07:22","title":"Sírrablónak álltak volna, de nem bírtak a kripták ajtajáva, végül rendőrök vitték el a sikertelen betörőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23ed615d-d4e6-4a1d-bd69-29344f03dfe1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az üveghiány az ok.","shortLead":"Az üveghiány az ok.","id":"20201212_Dragulhatnak_a_napelemek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23ed615d-d4e6-4a1d-bd69-29344f03dfe1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f1dd70a-6828-486a-9c5d-3286f275128a","keywords":null,"link":"/zhvg/20201212_Dragulhatnak_a_napelemek","timestamp":"2020. december. 12. 09:56","title":"Drágulhatnak a napelemek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]