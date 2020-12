Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1ac4175f-4867-4e3d-ba73-34bcb447fa6e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"7 helyett csak 6 százalékos visszaesést vár a GKI. Jövőre nem érjük még el a válság előtti szintet.","shortLead":"7 helyett csak 6 százalékos visszaesést vár a GKI. Jövőre nem érjük még el a válság előtti szintet.","id":"20201216_GKI_recesszio_elorejelzes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ac4175f-4867-4e3d-ba73-34bcb447fa6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3292ceb7-83bc-4ab6-b160-47cf8f293e8b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201216_GKI_recesszio_elorejelzes","timestamp":"2020. december. 16. 05:30","title":"GKI: Zuhan a magyar gazdaság, de nem annyira, mint ahogy eddig várhattuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1401afea-f910-4e57-ac20-b2109d3bd262","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Rejtő Jenő különböző regényeiből ismert karakterek kerülnek vesztegzár alá Földes László Hobo nemrég megjelent, különleges kiállítású kiskönyvvel felturbózott lemezén. A margitszigeti Grand Hotelben Fülig Jimmy, Csülök, Zwilliner Lola és a többiek, mint egykor Bocaccio Dekameronjának hősei, saját történetükkel szórakoztatják a többieket, míg végül Senki Alfonz miniszterelnökségével kormányt alakítanak. De hogy jön ide Brezsnyev? Elismeri-e Hobo a bunyós költőt egyfajta alteregójának? Ki az a Kupcsulik? Interjú.","shortLead":"Rejtő Jenő különböző regényeiből ismert karakterek kerülnek vesztegzár alá Földes László Hobo nemrég megjelent...","id":"20201215_Hobo_Ilyenkor_mondok_olyanokat_amiket_akar_Troppauer_Humer_is_mondhatna","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1401afea-f910-4e57-ac20-b2109d3bd262&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce41cae7-f61a-45cc-8b25-1ef5fc654245","keywords":null,"link":"/kultura/20201215_Hobo_Ilyenkor_mondok_olyanokat_amiket_akar_Troppauer_Humer_is_mondhatna","timestamp":"2020. december. 15. 20:00","title":"Hobo: „A gyűlölet mindig felülről jön”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c6b844f-2920-4adb-8bd3-50d311952f42","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A magas fordulatszámú szívómotorral szerelt sportkocsi vezetéséhez bukósisak szükséges.","shortLead":"A magas fordulatszámú szívómotorral szerelt sportkocsi vezetéséhez bukósisak szükséges.","id":"20201217_szelvedo_nelkul_es_770_loerovel_erkezett_meg_a_legujabb_lamborghini_sc20","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c6b844f-2920-4adb-8bd3-50d311952f42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2779460-987b-4e22-9a20-78a876d6475d","keywords":null,"link":"/cegauto/20201217_szelvedo_nelkul_es_770_loerovel_erkezett_meg_a_legujabb_lamborghini_sc20","timestamp":"2020. december. 17. 11:21","title":"Szélvédő nélkül és 770 lóerővel érkezett meg a legújabb Lamborghini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27d06d75-ab6f-4c5c-a6d3-17a6fab60e16","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kinyit a 2A nevű csarnok, és a két terminál felvételi pultjait is megnyitják a közelgő ünnepi szezon miatt.","shortLead":"Kinyit a 2A nevű csarnok, és a két terminál felvételi pultjait is megnyitják a közelgő ünnepi szezon miatt.","id":"20201216_ferihegy_budapest_airport_repuloter_jaratok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27d06d75-ab6f-4c5c-a6d3-17a6fab60e16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6beb51fe-a715-4f6c-b51b-2ea7a11f9233","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201216_ferihegy_budapest_airport_repuloter_jaratok","timestamp":"2020. december. 16. 15:22","title":"Kicsit nagyobb élet lesz Ferihegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36ac31d7-3647-4ea1-9bfd-1b042f0916ca","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szenátus elnökét az RMDSZ jelölheti a román média szerint.","shortLead":"A szenátus elnökét az RMDSZ jelölheti a román média szerint.","id":"20201215_Ludovic_Orban_miniszterelnok_PNL","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36ac31d7-3647-4ea1-9bfd-1b042f0916ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dccacd84-1e8f-4a5d-9653-81ed2292f210","keywords":null,"link":"/vilag/20201215_Ludovic_Orban_miniszterelnok_PNL","timestamp":"2020. december. 15. 20:20","title":"Ismét Orban-kormány alakulhat Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7925de54-76e2-4941-b46b-53475dd666e9","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Orbán Viktornak már a 2022-es parlamenti választás lebeg a szeme előtt, ezért volt fontos neki, hogy a jogállamiság megsértéséért kiszabandó szankciókat csak később vethesse be az unió. Brüsszel viszont mindent elkövet, hogy ez a később minél hamarabb legyen, és nem a jogállamiság számonkérése az egyetlen fegyvere. ","shortLead":"Orbán Viktornak már a 2022-es parlamenti választás lebeg a szeme előtt, ezért volt fontos neki, hogy a jogállamiság...","id":"20201216_Ki_nyel_ma_Orban_portyai_az_EUban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7925de54-76e2-4941-b46b-53475dd666e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f01b86c-f47b-4a6f-aeaf-058f882b70da","keywords":null,"link":"/360/20201216_Ki_nyel_ma_Orban_portyai_az_EUban","timestamp":"2020. december. 16. 17:00","title":"Ha gyengébb Európát akart, Orbán győzelme jelentős vereség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bded35ff-bfff-4379-9dcf-277ff96c3132","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lassan véget ér az év, ami minden szempontból rendhagyónak bizonyult: az egész világ megtanulta a koronavírus kifejezést, miközben szinte biztosan nem tudunk olyan embert találni, akinek az életére ne lett volna hatással a pandémia. Most arra kérjük olvasóinkat, hogy az alábbi kérdőív segítségével tekintsék át az elmúlt időszakot, segítsenek nekünk, hogy lássuk, hogyan hatott az önök életére a világjárvány. ","shortLead":"Lassan véget ér az év, ami minden szempontból rendhagyónak bizonyult: az egész világ megtanulta a koronavírus...","id":"20201216_2020_az_ev_amikor_minden_megvaltozott__a_hvghu_nagy_ev_vegi_kerdoive","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bded35ff-bfff-4379-9dcf-277ff96c3132&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3267c53-c2a8-49a1-9d86-97c1a1e9d265","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201216_2020_az_ev_amikor_minden_megvaltozott__a_hvghu_nagy_ev_vegi_kerdoive","timestamp":"2020. december. 16. 06:30","title":"2020: az év, amikor minden megváltozott – a hvg.hu nagy év végi kérdőíve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"549910a6-f0e2-4458-920b-b408e9f1310a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple az elmúlt hónapokban azt kérte a fejlesztőktől: írják le, milyen adatokat gyűjtenek és használnak a felhasználókról. Most ezeket az információkat közzé is teszik az appok mellett.","shortLead":"Az Apple az elmúlt hónapokban azt kérte a fejlesztőktől: írják le, milyen adatokat gyűjtenek és használnak...","id":"20201216_apple_app_store","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=549910a6-f0e2-4458-920b-b408e9f1310a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5e9fd00-e7eb-46ee-8d42-5ee4a0ffcfd1","keywords":null,"link":"/tudomany/20201216_apple_app_store","timestamp":"2020. december. 16. 13:11","title":"Új információk jelennek meg az alkalmazásoknál az App Store-ban, érdemes lesz elolvasni őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]