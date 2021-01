Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4baa7778-e644-4959-aced-11ea376908f0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Bóka János a miniszterelnököt segíti majd az európai uniós tagállamokkal, uniós intézmények képviselőivel folytatott tárgyalásai során.","shortLead":"Bóka János a miniszterelnököt segíti majd az európai uniós tagállamokkal, uniós intézmények képviselőivel folytatott...","id":"20210109_boka_janos_orban_viktor_europai_unio_allamtitkar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4baa7778-e644-4959-aced-11ea376908f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88bb558a-45bf-4f93-ad5a-17f026c39fc9","keywords":null,"link":"/itthon/20210109_boka_janos_orban_viktor_europai_unio_allamtitkar","timestamp":"2021. január. 09. 14:01","title":"Az Igazságügyi Minisztériumból igazolt uniós kérdésekért felelős államtitkárt Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0798d37a-ec29-4dd6-80ce-40c5e671b125","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindent bevet a tél.","shortLead":"Mindent bevet a tél.","id":"20210108_csapadek_idojaras_elorejelzes_pentek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0798d37a-ec29-4dd6-80ce-40c5e671b125&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29051b74-ef01-442c-8e63-bb1ac24b907d","keywords":null,"link":"/itthon/20210108_csapadek_idojaras_elorejelzes_pentek","timestamp":"2021. január. 08. 05:07","title":"Eső, ónos és havas eső, hó és köd is lesz ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c839cff2-43fe-440e-bfe0-f44fa5426bb1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A szigetországban azért tiltották be a Covid-áldozatok temetését, mert felmerült, hogy a holttestből a talajvízbe kerülhet a vírus.","shortLead":"A szigetországban azért tiltották be a Covid-áldozatok temetését, mert felmerült, hogy a holttestből a talajvízbe...","id":"20210108_sri_lanka_koronavirus_holttest_muszlimok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c839cff2-43fe-440e-bfe0-f44fa5426bb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d84b946-1e9d-45a6-b2ad-0b721931e37b","keywords":null,"link":"/vilag/20210108_sri_lanka_koronavirus_holttest_muszlimok","timestamp":"2021. január. 08. 21:55","title":"Srí Lankán kötelező elégetni a koronavírusos halottakat, tiltakozás indult miatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94bc1a24-7221-4955-a240-74d199a028e6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész készített egy kollázst az üzenetekből, amivel saját bevallása szerint tükröt szeretne tartani.","shortLead":"A színész készített egy kollázst az üzenetekből, amivel saját bevallása szerint tükröt szeretne tartani.","id":"20210108_lengyel_tamas_ujev_koszonto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=94bc1a24-7221-4955-a240-74d199a028e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecadd396-d94c-4777-a9a0-ff72f8fe148e","keywords":null,"link":"/elet/20210108_lengyel_tamas_ujev_koszonto","timestamp":"2021. január. 08. 17:26","title":"Hazaárulózták és libernyákozták Lengyel Tamást az újévi köszöntő után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8a04827-7b2e-4927-bee8-a88b9aa4e3bb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Emberéletet az eddigi jelentések szerint nem követelt a tűzvész, de több mint kétszázan vesztették el az otthonukat.","shortLead":"Emberéletet az eddigi jelentések szerint nem követelt a tűzvész, de több mint kétszázan vesztették el az otthonukat.","id":"20210108_csiksomlyo_tuz_pusztitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b8a04827-7b2e-4927-bee8-a88b9aa4e3bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"657f1897-b877-41ff-8b6e-3cace81f18f7","keywords":null,"link":"/vilag/20210108_csiksomlyo_tuz_pusztitas","timestamp":"2021. január. 08. 10:04","title":"Tűz pusztított a csíksomlyói cigánytelepen, húsz ház égett le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"721ae15c-3b13-4a84-a5b5-3116d7f05628","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hatalmas siker a Keresztanyu, nézők már a premier nézettségét is az egekbe repítették, és azóta is kitartanak új kedvencük mellett.



","shortLead":"Hatalmas siker a Keresztanyu, nézők már a premier nézettségét is az egekbe repítették, és azóta is kitartanak új...","id":"20210108_keresztanyu_rtl_klub_nezettseg_sorozat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=721ae15c-3b13-4a84-a5b5-3116d7f05628&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e216cec0-bcce-416a-aa76-3f32b363f49b","keywords":null,"link":"/kultura/20210108_keresztanyu_rtl_klub_nezettseg_sorozat","timestamp":"2021. január. 08. 10:13","title":"Egymilliónál is többen nézték az RTL új sorozatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa4f0980-0087-43e5-822c-d0bbc121c178","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig nem volt világos, hogy a regisztráció feltétele-e az oltásnak. A fővárosi tiszti főorvos helyettesének a leveléből most az derül ki, hogy igen.","shortLead":"Eddig nem volt világos, hogy a regisztráció feltétele-e az oltásnak. A fővárosi tiszti főorvos helyettesének...","id":"20210109_Aki_nem_regisztral_nem_kap_oltast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa4f0980-0087-43e5-822c-d0bbc121c178&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"749c48ee-4d20-49e3-82df-10a7fbe5de25","keywords":null,"link":"/itthon/20210109_Aki_nem_regisztral_nem_kap_oltast","timestamp":"2021. január. 09. 13:05","title":"Aki nem regisztrál, nem kap oltást ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"857d1b67-f587-47ea-9823-fb42e5f4d7f8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Nem tudja folytatni a Szaúd-Arábiában zajló Dakar-ralit a Szalay Balázs, Bunkoczi László páros. Az elejétől kezdve szenvedtek.","shortLead":"Nem tudja folytatni a Szaúd-Arábiában zajló Dakar-ralit a Szalay Balázs, Bunkoczi László páros. Az elejétől kezdve...","id":"20210109_Veget_ert_a_Dakar_a_SzalayBunkoczi_parosnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=857d1b67-f587-47ea-9823-fb42e5f4d7f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6466752e-7584-4624-a93e-3fbb9c6be669","keywords":null,"link":"/sport/20210109_Veget_ert_a_Dakar_a_SzalayBunkoczi_parosnak","timestamp":"2021. január. 09. 14:04","title":"Véget ért a Dakar a Szalay-Bunkoczi párosnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]