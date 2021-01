Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fbc56e1d-4a0f-4c48-8fa5-e581d6ae3ad6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jelenlegi szabályozás értelmében az új C-osztály sportmodellje akár zöld rendszámot is kaphat Magyarországon.","shortLead":"A jelenlegi szabályozás értelmében az új C-osztály sportmodellje akár zöld rendszámot is kaphat Magyarországon.","id":"20210118_biturbo_v8_helyett_hibrid_4_hengeres_hajtast_kaphat_az_uj_mercedesamg_c_63_s","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fbc56e1d-4a0f-4c48-8fa5-e581d6ae3ad6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f417be71-30e9-4b01-b23f-75d1a3716c68","keywords":null,"link":"/cegauto/20210118_biturbo_v8_helyett_hibrid_4_hengeres_hajtast_kaphat_az_uj_mercedesamg_c_63_s","timestamp":"2021. január. 18. 06:41","title":"Biturbó V8 helyett hibrid 4 hengeres hajtást kaphat az új Mercedes-AMG C 63 S","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68fff37f-8c22-402d-95d0-3af7e3963fa2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Alkatrészeket kínált eladásra, de csak elrakta a pénzt.","shortLead":"Alkatrészeket kínált eladásra, de csak elrakta a pénzt.","id":"20210118_facebook_csalo_alprofil","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68fff37f-8c22-402d-95d0-3af7e3963fa2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7800cbee-30f7-42d7-8c5d-34375fe54c2f","keywords":null,"link":"/itthon/20210118_facebook_csalo_alprofil","timestamp":"2021. január. 18. 09:10","title":"Álprofilokkal csalt ki tízmilliókat Facebookon egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49340145-f589-4f1d-9236-0fd1851e98b0","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Még ebben az évben választ adhat az Európai Bíróság arra a kérdésre, hogy függetlennek tekinthető-e a magyar igazságszolgáltatás. A bírói testületnek magyar bírák megkeresésére kell véleményt mondania. Az igazságszolgáltatás függetlensége az egyik feltétele az uniós pénzek felhasználásának.","shortLead":"Még ebben az évben választ adhat az Európai Bíróság arra a kérdésre, hogy függetlennek tekinthető-e a magyar...","id":"20210118_Az_Europai_Birosagon_a_magyar_igazsagszolgaltatas_fuggetlensege_a_tet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=49340145-f589-4f1d-9236-0fd1851e98b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0043dfd6-cd1a-4c8d-8ebd-c1a8f3c971c9","keywords":null,"link":"/eurologus/20210118_Az_Europai_Birosagon_a_magyar_igazsagszolgaltatas_fuggetlensege_a_tet","timestamp":"2021. január. 18. 18:36","title":"Az Európai Bíróság már tárgyalja, mennyire független a magyar igazságszolgáltatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6a16171-1fdf-4471-9e91-d5c9dd98265d","c_author":"Krusovszky Dénes","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Krusovszky Dénesnek a következő szavakból kellett ihletet merítenie: revans, vakcinaverseny, adomány, katonadolog, kredit. ","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20210117_Az_en_hetem_Krusovszky_Denes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d6a16171-1fdf-4471-9e91-d5c9dd98265d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d59e89dd-d0e2-4379-803f-099ff10c5ccd","keywords":null,"link":"/360/20210117_Az_en_hetem_Krusovszky_Denes","timestamp":"2021. január. 17. 19:00","title":"Az én hetem: Krusovszky Dénes Sas Józsefre emlékezve Bruce Springsteent dúdol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d69e5b01-6722-41da-aeb8-600230a28684","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Bizalmat kapott az olasz parlament alsóházában Giuseppe Conte miniszterelnök.","shortLead":"Bizalmat kapott az olasz parlament alsóházában Giuseppe Conte miniszterelnök.","id":"20210119_bizalmi_szavazas_giuseppe_conte_olasz_miniszterelnok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d69e5b01-6722-41da-aeb8-600230a28684&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aecd7e0c-e8eb-4bbc-87fa-e6a53442c270","keywords":null,"link":"/vilag/20210119_bizalmi_szavazas_giuseppe_conte_olasz_miniszterelnok","timestamp":"2021. január. 19. 06:15","title":"Egy bizalmi szavazást már megnyert Conte, most egy sokkal nehezebb vár rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9d9c85d-4b8e-45a4-af17-713eb9dd9e25","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Két előzetes bírósági eljárás már folyamatban van Matteo Salvini ellen amiatt, hogy belügyminiszterként nem engedett kikötni menedékkérőket szállító hajókat.","shortLead":"Két előzetes bírósági eljárás már folyamatban van Matteo Salvini ellen amiatt, hogy belügyminiszterként nem engedett...","id":"20210118_salvini_per_ragalmazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a9d9c85d-4b8e-45a4-af17-713eb9dd9e25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04bf03e9-67c6-4e52-8d22-eeba97e1cf77","keywords":null,"link":"/vilag/20210118_salvini_per_ragalmazas","timestamp":"2021. január. 18. 12:57","title":"Újabb bírósági eljárás indul Matteo Salvini ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7b87c70-763b-4952-9811-14ba115383ba","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szerencsétlen mondattal próbálta elhumorizálni az orosz ellenzéki letartóztatását Dmitrij Peskov.","shortLead":"Szerencsétlen mondattal próbálta elhumorizálni az orosz ellenzéki letartóztatását Dmitrij Peskov.","id":"20210117_Bagatell_ugynek_allitotta_be_Navalnijet_a_Kremlszovivo_de_kilog_a_lolab","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7b87c70-763b-4952-9811-14ba115383ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71f02d18-905d-4632-885c-48bc7b9def6f","keywords":null,"link":"/vilag/20210117_Bagatell_ugynek_allitotta_be_Navalnijet_a_Kremlszovivo_de_kilog_a_lolab","timestamp":"2021. január. 17. 22:04","title":"Bagatell ügynek állította be Navalnijét a Kreml-szóvivő, de kilóg a lóláb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be108408-faa1-4dcd-b545-6a8b1e197614","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 46 éves férfi egy parkolóhelyre beállva sodort el egy gyalogost, aki olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy nem lehetett megmenteni.","shortLead":"A 46 éves férfi egy parkolóhelyre beállva sodort el egy gyalogost, aki olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy nem...","id":"20210117_Ittasan_tolatva_gazoltak_halalra_egy_gyalogost_Mosonmagyarovaron","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be108408-faa1-4dcd-b545-6a8b1e197614&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9578772d-4512-445c-adf5-0a3ff8697799","keywords":null,"link":"/itthon/20210117_Ittasan_tolatva_gazoltak_halalra_egy_gyalogost_Mosonmagyarovaron","timestamp":"2021. január. 17. 13:47","title":"Ittasan tolatva gázoltak halálra egy gyalogost Mosonmagyaróváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]