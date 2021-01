Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"780a3bde-1571-4e9d-9069-d23cbc973af0","c_author":"HVG","category":"360","description":"Két fontos kötettel is jelentkezett az alapítványi formában működő intézmény.","shortLead":"Két fontos kötettel is jelentkezett az alapítványi formában működő intézmény.","id":"202102_konyv__az1956os_intezet_evkonyvei_hetvenes_evek__ezerkilencszaznyolcvankilenc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=780a3bde-1571-4e9d-9069-d23cbc973af0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6352561-6082-449b-8c3b-212bc9e37bfe","keywords":null,"link":"/360/202102_konyv__az1956os_intezet_evkonyvei_hetvenes_evek__ezerkilencszaznyolcvankilenc","timestamp":"2021. január. 16. 08:30","title":"Totálisan kirabolták, de jelen van az 1956-os Intézet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61aa731c-2bf7-4d51-8a07-d3c4d0ede2c3","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"A walesi koronavírusos betegek ellátásában kulcsszerepet játszó, a királynő által kitüntetett orvosprofesszor már tavaly nyáron, a legelsők közt jelentkezett oltásra. Az intenzív terápia szakértőjeként a járványban közel van a tűzhöz. Szerinte a magyar kormányzat tájékoztatásból elégtelenre vizsgázik.","shortLead":"A walesi koronavírusos betegek ellátásában kulcsszerepet játszó, a királynő által kitüntetett orvosprofesszor már...","id":"20210114_Szakmany_Tamas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61aa731c-2bf7-4d51-8a07-d3c4d0ede2c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aee80657-24a0-4545-9c4e-4e4830ab6685","keywords":null,"link":"/360/20210114_Szakmany_Tamas","timestamp":"2021. január. 14. 19:00","title":"Dr. Szakmány Tamás: Aki elutasítja az oltást, a tükörben egy gyilkost fog látni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bba0140-5c55-49c0-881e-f60122209541","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A piszkos politikai alkuval lezárt, gyilkosságokkal is járó 1876-os elnökválasztás emlékét ásták elő Donald Trump legádázabb hívei, hogy megkérdőjelezzék a Joe Biden nyilvánvaló győzelmét.","shortLead":"A piszkos politikai alkuval lezárt, gyilkosságokkal is járó 1876-os elnökválasztás emlékét ásták elő Donald Trump...","id":"202102__1876os_elnokvalasztas__kaosz_es_kompromisszum__mozgositas__elektori_adasvetel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3bba0140-5c55-49c0-881e-f60122209541&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"864d956f-20ed-4c56-8d87-68a0b5b8125f","keywords":null,"link":"/360/202102__1876os_elnokvalasztas__kaosz_es_kompromisszum__mozgositas__elektori_adasvetel","timestamp":"2021. január. 15. 19:00","title":"Messze nem Trumpé volt az USA történetének legbotrányosabb elnökválasztása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"808a7fdf-02b4-4d9c-93e1-fa4798a1055e","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210115_Marabu_Feknyuz_A_kepebe_vagtam_ennek_az_Obamanak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=808a7fdf-02b4-4d9c-93e1-fa4798a1055e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4a73646-4e1c-4f4a-9d33-2ae6fdb406dc","keywords":null,"link":"/itthon/20210115_Marabu_Feknyuz_A_kepebe_vagtam_ennek_az_Obamanak","timestamp":"2021. január. 15. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: \"A képébe vágtam ennek az Obamának\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3159429c-dbf2-4700-9eb5-2f15447a043d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hózáporok és napsütés váltják majd egymást. Veszélyjelzést nem adott ki a meteorológiai szolgálat.","shortLead":"Hózáporok és napsütés váltják majd egymást. Veszélyjelzést nem adott ki a meteorológiai szolgálat.","id":"20210115_idojaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3159429c-dbf2-4700-9eb5-2f15447a043d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8f90801-7f07-4f24-8b8c-9665cefae67a","keywords":null,"link":"/itthon/20210115_idojaras","timestamp":"2021. január. 15. 05:54","title":"A hó pénteken sem olvad el, sőt, lesz, ahol még több esik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b881836-9bc1-4ec3-9623-f9cddfa089f5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A járványhelyzet miatt nagyot nőtt az igénylések száma. Volt olyan hónap, amikor 7500-an éltek a tavaly januárban bevezetett utazási támogatás lehetőségével, volt, aki többször is.","shortLead":"A járványhelyzet miatt nagyot nőtt az igénylések száma. Volt olyan hónap, amikor 7500-an éltek a tavaly januárban...","id":"20210115_allaskeresok_ingyen_berlete_bkk_budapest_utazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b881836-9bc1-4ec3-9623-f9cddfa089f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85ef6828-0ba2-4909-a5a1-253928000d72","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210115_allaskeresok_ingyen_berlete_bkk_budapest_utazas","timestamp":"2021. január. 15. 14:54","title":"70 ezerszer kértek ingyenes bérletet Budapesten az álláskeresők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Anyagi káros baleset miatt teljes az útlezárás az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán, Balástya közelében.\r

\r

","shortLead":"Anyagi káros baleset miatt teljes az útlezárás az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán, Balástya közelében.\r

\r

","id":"20210116_Teljesen_lezartak_az_M5os_autopalyat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"139f50b0-7f76-4347-b980-7395440c8389","keywords":null,"link":"/cegauto/20210116_Teljesen_lezartak_az_M5os_autopalyat","timestamp":"2021. január. 16. 10:46","title":"Teljesen lezárták az M5-ös autópályát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"925ea596-513d-4632-8b30-06361754ed96","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Olcsó intézkedés a fiatalok szja-mentessége, mert a fiatal foglalkoztatottak kevesen vannak, csak 280 ezren, és ők keresnek a legrosszabbul. Az országgyűlési választások kampányában viszont jól eladható intézkedés. Ha a mentesség sávos lesz, ahogy ígérik, akkor a Fidesz lényegében kukába hajítja az egykulcsos szja ideáját.","shortLead":"Olcsó intézkedés a fiatalok szja-mentessége, mert a fiatal foglalkoztatottak kevesen vannak, csak 280 ezren, és ők...","id":"20210115_A_Fidesz_egy_stadion_arat_adja_a_fiatal_dolgozoknak_a_valasztas_elott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=925ea596-513d-4632-8b30-06361754ed96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3faf300-59ef-43cf-8b68-118d312b44f5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210115_A_Fidesz_egy_stadion_arat_adja_a_fiatal_dolgozoknak_a_valasztas_elott","timestamp":"2021. január. 15. 11:30","title":"A Fidesz egy stadion árát adja a fiatal dolgozóknak a választás előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]