Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6833b79a-c240-442c-8260-1256ba600608","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Ezt az egyik magyarországi szárazjéggyártó cég, a Messer Hungarogáz Kft. ügyvezetője számolta ki. Náluk a szürke hétköznapok része a technológia, amelyet elsősorban nem is a gyógyszeripar, hanem az élelmiszerláncok alkalmaznak.

","shortLead":"Ezt az egyik magyarországi szárazjéggyártó cég, a Messer Hungarogáz Kft. ügyvezetője számolta ki. Náluk a szürke...","id":"20210125_Ahhoz_hogy_minden_magyart_beoltsanak_koronavirus_elleni_vakcinaval_38_tonnanyi_szarazjeg_kell","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6833b79a-c240-442c-8260-1256ba600608&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9d6a6b7-69d1-4988-aa0a-0473f47cc623","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210125_Ahhoz_hogy_minden_magyart_beoltsanak_koronavirus_elleni_vakcinaval_38_tonnanyi_szarazjeg_kell","timestamp":"2021. január. 25. 14:15","title":"Ahhoz, hogy minden magyart beoltsanak Pfizer-vakcinával, 38 tonna szárazjég kellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2724cbd9-cb59-4b15-88d6-00118ae42486","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple boszorkánykonyhájában már készül a MacBook Air prémiumkiadása. Friss hírek szerint akár idén a polcokra kerülhet.","shortLead":"Az Apple boszorkánykonyhájában már készül a MacBook Air prémiumkiadása. Friss hírek szerint akár idén a polcokra...","id":"20210124_apple_macbook_air_m1_processzor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2724cbd9-cb59-4b15-88d6-00118ae42486&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0557f623-5470-4257-9297-cb8061573fd5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210124_apple_macbook_air_m1_processzor","timestamp":"2021. január. 24. 10:03","title":"Készülőben a MacBook Air prémiumkiadása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a18e8d6a-90e2-49ef-81bf-3d5e80b1b54e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Reuters a Huawei ügyeit ismerő névtelen forrásokra hivatkozva arról ír, hogy a Honor után a zászlóshajókat jelentő P és Mate-sorozattól is megválna a kínai cég. Döntés állítólag még nem született az ügyben.","shortLead":"A Reuters a Huawei ügyeit ismerő névtelen forrásokra hivatkozva arról ír, hogy a Honor után a zászlóshajókat jelentő P...","id":"20210125_huawei_p_huawei_mate_zaszloshajo_telefon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a18e8d6a-90e2-49ef-81bf-3d5e80b1b54e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4ee99be-8bdf-4adf-b6ba-15610ce2903d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210125_huawei_p_huawei_mate_zaszloshajo_telefon","timestamp":"2021. január. 25. 17:12","title":"Eladhatja a Huawei a P és a Mate-sorozatot is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efcd7c7b-2b6b-4050-9a47-3c9453e214ae","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nem olcsó mulatság a szemüveg, ha gyakran változik (jellemzően romlik) az ember látásélessége: néhány évente új lencsét kell vásárolni.","shortLead":"Nem olcsó mulatság a szemüveg, ha gyakran változik (jellemzően romlik) az ember látásélessége: néhány évente új lencsét...","id":"202103_otthon_allithato_szemuveglencse_lathato_kulonbsegek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=efcd7c7b-2b6b-4050-9a47-3c9453e214ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90cc7369-d8ab-451f-a4db-7403350c7272","keywords":null,"link":"/360/202103_otthon_allithato_szemuveglencse_lathato_kulonbsegek","timestamp":"2021. január. 25. 16:00","title":"Itt a szemüveg, amit -5D és +2D között saját maga állítgathat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a35247e-7226-47c2-baca-4c8e360580c9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A videojátékok, illetve filmek főhősei gyakran csáklya/mászókarom segítségével ugranak egyik épületről a másikra, miután a kilőtt eszköz beakadt valahova. A Built IRL youtubere megépítette a különleges szerkezetet.","shortLead":"A videojátékok, illetve filmek főhősei gyakran csáklya/mászókarom segítségével ugranak egyik épületről a másikra...","id":"202101125_maszokarom_csaklya_batman_youtuber","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a35247e-7226-47c2-baca-4c8e360580c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9769a136-c736-4a2e-97d8-4b1e0193c203","keywords":null,"link":"/tudomany/202101125_maszokarom_csaklya_batman_youtuber","timestamp":"2021. január. 25. 11:33","title":"Egy youtuber megépítette Batman legendás fegyverét, a kézből kilőhető csáklyát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"983e6ce5-7eb9-428d-bc8c-f656fa26ff82","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az Európai Bizottság javaslata szerint a különösen fertőzött területekről érkezőknek a negatív teszt birtokában is karanténba kell vonulniuk. A magyar külügyminiszter szerint pedig Magyarországnak saját döntéseket kell hozni a brüsszeli késlekedés miatt.","shortLead":"Az Európai Bizottság javaslata szerint a különösen fertőzött területekről érkezőknek a negatív teszt birtokában is...","id":"20210125_Utazasi_szigoritasokat_tervez_az_EU__Szijjarto_nem_var_Brusszelre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=983e6ce5-7eb9-428d-bc8c-f656fa26ff82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fd6d2c6-dcd2-4158-9d58-1b05214b4faf","keywords":null,"link":"/eurologus/20210125_Utazasi_szigoritasokat_tervez_az_EU__Szijjarto_nem_var_Brusszelre","timestamp":"2021. január. 25. 14:58","title":"Utazási szigorításokat tervez az EU – Szijjártó nem vár Brüsszelre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31f4f50e-378e-4732-83c8-245ea7664767","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mivel már nincs hivatalban Donald Trump, így okafogyottá váltak a tárgyalások.","shortLead":"Mivel már nincs hivatalban Donald Trump, így okafogyottá váltak a tárgyalások.","id":"20210125_trump_per_amerikai_legfelsobb_birosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=31f4f50e-378e-4732-83c8-245ea7664767&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7cbb1e1-84c9-44e9-93e6-67dc190d8455","keywords":null,"link":"/vilag/20210125_trump_per_amerikai_legfelsobb_birosag","timestamp":"2021. január. 25. 21:15","title":"Leállított több Trump elleni pert az amerikai legfelsőbb bíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5512594f-c4e8-462f-9814-2e1e5bdf2172","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Százszor olcsóbb azoknak a légcsavaros repülőgépeknek az óránkénti üzemeltetése, amiket a nigériai légierő vásárolt egy magyar cégtől, mint egy harci helikopteré.","shortLead":"Százszor olcsóbb azoknak a légcsavaros repülőgépeknek az óránkénti üzemeltetése, amiket a nigériai légierő vásárolt...","id":"20210125_Magyar_repulogepeket_vasarolt_Nigeria","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5512594f-c4e8-462f-9814-2e1e5bdf2172&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d9be69e-4c09-4112-bd45-008e41f67256","keywords":null,"link":"/kkv/20210125_Magyar_repulogepeket_vasarolt_Nigeria","timestamp":"2021. január. 25. 17:31","title":"Egy magyar cégtől vásárol repülőket Nigéria hadserege","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]