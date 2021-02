Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f0e7366e-66c8-4648-bd66-84fc3e866ef6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több ezer kilométer hosszú, transzatlanti kábelt helyezett működésbe a Google. A mélytengeri vezeték Franciaország és az Egyesült Államok között biztosít több mint gyors összeköttetést.","shortLead":"Több ezer kilométer hosszú, transzatlanti kábelt helyezett működésbe a Google. A mélytengeri vezeték Franciaország és...","id":"20210204_google_transzatlanti_kabel_melytengeri_vezetek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0e7366e-66c8-4648-bd66-84fc3e866ef6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3118c16d-ee3d-484e-8404-239e427a3484","keywords":null,"link":"/tudomany/20210204_google_transzatlanti_kabel_melytengeri_vezetek","timestamp":"2021. február. 04. 08:36","title":"A Google új vezetékén 250 Tb/s sebességgel jönnek-mennek az adatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4b9376a-5c3b-44ab-b3e4-ab08092ba02a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Húsvétig nem ígér jelentősebb enyhítést Orbán Viktor, de ez az időpont is kérdéses, ha nem sikerül addigra tömegeket beoltani. A keleti portyázás után úgy tűnik, vakcina ugyan lesz elég, de bizalmat nem vásárolt hozzá a kormány. Helyette vasszigorral próbálják letörni a vendéglátósok lázongását, a járvány pszichés mellékhatásairól pedig nem vesznek tudomást. Mi indokolja a szigor fenntartását? Erről olvashatnak a HVG e heti számának Fókusz rovatában. ","shortLead":"Húsvétig nem ígér jelentősebb enyhítést Orbán Viktor, de ez az időpont is kérdéses, ha nem sikerül addigra tömegeket...","id":"20210203_jarvanyhelyzet_szigoritas_orvos_egeszsegugyi_dolgozo_vendeglos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f4b9376a-5c3b-44ab-b3e4-ab08092ba02a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6db35e9b-ef3f-4b02-a884-885d78ddc4fe","keywords":null,"link":"/itthon/20210203_jarvanyhelyzet_szigoritas_orvos_egeszsegugyi_dolgozo_vendeglos","timestamp":"2021. február. 03. 17:35","title":"Virológus: \"Kevesebb lenne a feszültség, ha értenénk, mi van a döntések mögött\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f768602c-d0a2-4250-89ff-6975a20c9c51","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A következő tíz év kritikus lehet a klímaváltozás szempontjából, amelynek hatásait már ma is érezzük. Egy új, globális kezdeményezés ezért a koronavírus-járvány után zöld irányba terelné a városokat.","shortLead":"A következő tíz év kritikus lehet a klímaváltozás szempontjából, amelynek hatásait már ma is érezzük. Egy új, globális...","id":"20210204_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_kornyezetvedelem_1000_cities_act_now","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f768602c-d0a2-4250-89ff-6975a20c9c51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a81db642-2943-4b00-a141-c0dec87d177c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210204_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_kornyezetvedelem_1000_cities_act_now","timestamp":"2021. február. 04. 19:03","title":"1000 város foghat össze, hogy 10 év alatt enyhítsék a klímaváltozás hatásait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62c3af2d-5767-43ba-bc69-bc60811776f1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Daganatos betegeknek javasol pillanatok alatt személyre szabott célzott terápiát az Oncompass Medicine Hungary Kft. fejlesztése, ami elnyerte a Jövő Unikornisa európai díját. ","shortLead":"Daganatos betegeknek javasol pillanatok alatt személyre szabott célzott terápiát az Oncompass Medicine Hungary Kft...","id":"20210204_future_unicorn_award_oncompass_medicine_petak_istvan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62c3af2d-5767-43ba-bc69-bc60811776f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc9ce022-5ea3-4571-b7b8-14433d78fa87","keywords":null,"link":"/tudomany/20210204_future_unicorn_award_oncompass_medicine_petak_istvan","timestamp":"2021. február. 04. 22:06","title":"Magyar rákdiagnosztikai program lett Európa legígéretesebb techonológiai fejlesztése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c772545b-7909-430e-b821-46cb93f1cbca","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Berki Krisztián, a londoni olimpia aranyérmes tornásza 35 évesen hagyja abba sportolói pályafutását.","shortLead":"Berki Krisztián, a londoni olimpia aranyérmes tornásza 35 évesen hagyja abba sportolói pályafutását.","id":"20210204_Visszavonul_Berki_Krisztian_olimpiai_bajnok_tornasz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c772545b-7909-430e-b821-46cb93f1cbca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"201f1120-ae05-44f8-933e-f334a1cea648","keywords":null,"link":"/sport/20210204_Visszavonul_Berki_Krisztian_olimpiai_bajnok_tornasz","timestamp":"2021. február. 04. 11:38","title":"Visszavonul Berki Krisztián olimpiai bajnok tornász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaa786a2-089c-4aad-a4b1-983b74cba16c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kínai oktatási minisztérium a testnevelésórák reformját kezdeményezi, hogy elejét vegye a további „elnőiesedésnek”.","shortLead":"A kínai oktatási minisztérium a testnevelésórák reformját kezdeményezi, hogy elejét vegye a további „elnőiesedésnek”.","id":"20210204_Nem_eleg_ferfiasak_a_ferfiak_a_kinai_kormany_aggodik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eaa786a2-089c-4aad-a4b1-983b74cba16c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03c7c57d-abc5-4935-bb0b-f5e28b901866","keywords":null,"link":"/elet/20210204_Nem_eleg_ferfiasak_a_ferfiak_a_kinai_kormany_aggodik","timestamp":"2021. február. 04. 10:21","title":"Nem elég „férfiasak” a férfiak, a kínai kormány aggódik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ff91852-4e93-49e6-9dd2-3b3f64ab7973","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az újabb mutációk miatt van szükség az ország lezárásának fenntartására – mondta egy virológus a HVG-nek. A kormány kommunikációja viszont nem segít tisztán látni. ","shortLead":"Az újabb mutációk miatt van szükség az ország lezárásának fenntartására – mondta egy virológus a HVG-nek. A kormány...","id":"20210204_Futnak_a_virusmutaciok_utan_a_magyar_hatosagok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ff91852-4e93-49e6-9dd2-3b3f64ab7973&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acdf9b42-8ade-4df8-b60d-eec34d2613c5","keywords":null,"link":"/360/20210204_Futnak_a_virusmutaciok_utan_a_magyar_hatosagok","timestamp":"2021. február. 04. 13:05","title":"Futnak a vírusmutációk után a magyar hatóságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"967adfd0-9116-4360-9ef6-ce5e64acc584","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Brit kutatók szerint egy alig ismert antivirális szer, a thapsigargin és származékai a koronavírus-fertőzötteknél is működnek.","shortLead":"Brit kutatók szerint egy alig ismert antivirális szer, a thapsigargin és származékai a koronavírus-fertőzötteknél is...","id":"20210203_thapsigargin_antiviralis_szer_covid_19_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=967adfd0-9116-4360-9ef6-ce5e64acc584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"334b962d-142c-41df-b27d-83febbfc1d32","keywords":null,"link":"/tudomany/20210203_thapsigargin_antiviralis_szer_covid_19_koronavirus","timestamp":"2021. február. 03. 13:05","title":"Találtak egy új gyógymódot, amely a koronavírus ellen is működik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]