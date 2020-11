Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c820a828-a1ca-420a-82af-6fd8a6e38906","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az egyik vasutas tesztje pozitív lett.","shortLead":"Az egyik vasutas tesztje pozitív lett.","id":"20201102_jarvany_balatonfenyves_kisvasut_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c820a828-a1ca-420a-82af-6fd8a6e38906&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"231cf0d9-35b2-498f-aa2b-fb0556b85d82","keywords":null,"link":"/kkv/20201102_jarvany_balatonfenyves_kisvasut_koronavirus","timestamp":"2020. november. 02. 20:42","title":"Leállt a járvány miatt a balatonfenyvesi kisvasút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a76ad857-1870-464c-8852-12b71ce55436","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybankelnök szerint a magyarországi válságkezelés sikeres, dobogós az unión belül.","shortLead":"A jegybankelnök szerint a magyarországi válságkezelés sikeres, dobogós az unión belül.","id":"20201102_matolcsy_gyorgy_mnb_jegybank_inflacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a76ad857-1870-464c-8852-12b71ce55436&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7813f9ea-4223-4376-88f7-5ae066a2dd41","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201102_matolcsy_gyorgy_mnb_jegybank_inflacio","timestamp":"2020. november. 02. 14:28","title":"Matolcsy: Ahol nincs infláció, ott nincs megtakarítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39878aff-47ff-4a24-a73f-71180187961d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kijárási korlátozás alatt is lehet munkába menni, a múzeumok és a könyvtárak nyitva maradhatnak, viszont a mozik és a színházak a kötelezően üresen hagyott helyek miatt nehéz helyzetbe kerülhetnek. ","shortLead":"A kijárási korlátozás alatt is lehet munkába menni, a múzeumok és a könyvtárak nyitva maradhatnak, viszont a mozik és...","id":"20201104_diszko_tilos_kocsma_koronavirus_szigoritasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39878aff-47ff-4a24-a73f-71180187961d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afe1f7c9-ff82-4ebf-9ea2-5f9f6f962da4","keywords":null,"link":"/itthon/20201104_diszko_tilos_kocsma_koronavirus_szigoritasok","timestamp":"2020. november. 04. 00:38","title":"A diszkó tilos, a kocsmázás nem: megjelent a rendelet a koronavírus miatti szigorításokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A koronavírus ellenére is több lakáshitelt vettek fel idén szeptemberig, mint eddig bármelyik évben.","shortLead":"A koronavírus ellenére is több lakáshitelt vettek fel idén szeptemberig, mint eddig bármelyik évben.","id":"20201104_tortenelmi_csucson_a_lakashitelek_folyositasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58e50627-0cde-402a-8f4e-bf4d114454d2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201104_tortenelmi_csucson_a_lakashitelek_folyositasa","timestamp":"2020. november. 04. 07:35","title":"Történelmi csúcson a lakáshitelek folyósítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd4ae4ea-c864-4296-8a36-155ee114aec5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pszichiátriai intézetben 220-an fertőződtek meg koronavírussal.","shortLead":"A pszichiátriai intézetben 220-an fertőződtek meg koronavírussal.","id":"20201103_veszprem_megye_szocialis_otthon_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd4ae4ea-c864-4296-8a36-155ee114aec5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"312e028c-27a2-4e2d-a795-2ece3b719ade","keywords":null,"link":"/itthon/20201103_veszprem_megye_szocialis_otthon_koronavirus","timestamp":"2020. november. 03. 15:53","title":"Meghalt két beteg a Veszprém megyei szociális otthonban, ahol a lakók nagy része fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c9c5247-75a1-4f90-b99f-5254b41eb8a5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az egész Egyesült Királyságban itt a legrosszabb a vírushelyzet.","shortLead":"Az egész Egyesült Királyságban itt a legrosszabb a vírushelyzet.","id":"20201103_liverpool_koronavirus_teszteles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c9c5247-75a1-4f90-b99f-5254b41eb8a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aba1f88-ce06-4747-97b1-cd62f61417b5","keywords":null,"link":"/vilag/20201103_liverpool_koronavirus_teszteles","timestamp":"2020. november. 03. 17:19","title":"Liverpool összes lakóját le akarják tesztelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd513444-7e22-4768-8fa3-fd2fb47d0093","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Főleg a divatcikkek, kozmetikumok, élelmiszerek és a tisztítószerek esetében tévesztik meg a cégek a vásárlókat azzal, hogy hamisan tüntetik fel zöldnek a termékeiket. ","shortLead":"Főleg a divatcikkek, kozmetikumok, élelmiszerek és a tisztítószerek esetében tévesztik meg a cégek a vásárlókat azzal...","id":"20201103_Egyre_tobb_ceg_trukkozik_a_kornyezetbarat_termekekkel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd513444-7e22-4768-8fa3-fd2fb47d0093&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3296653-9093-4a30-a24b-eef7cb8690e6","keywords":null,"link":"/zhvg/20201103_Egyre_tobb_ceg_trukkozik_a_kornyezetbarat_termekekkel","timestamp":"2020. november. 03. 11:05","title":"Sok cég csak bekamuzza, hogy környezetbarát a terméke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ec96fed-7335-4c89-be30-cffb2616ee66","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az államban 21 év felett eladni és fogyasztani is lehet majd a füvet, ha nem fordul meg az eredmény. ","shortLead":"Az államban 21 év felett eladni és fogyasztani is lehet majd a füvet, ha nem fordul meg az eredmény. ","id":"20201104_New_Jersey_marihuana_legalizalasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ec96fed-7335-4c89-be30-cffb2616ee66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfcd3647-488d-499a-a5e9-4135cf1b1c8c","keywords":null,"link":"/vilag/20201104_New_Jersey_marihuana_legalizalasa","timestamp":"2020. november. 04. 04:33","title":"New Jersey az elnök mellett a marihuána legalizálását is megszavazta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]