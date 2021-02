Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"469f3ff3-88af-4d90-bed7-45c1a054e6aa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A SAIC Maxusba tényleg mindent beletett a gyártó, csak legyen, aki megfizeti.","shortLead":"A SAIC Maxusba tényleg mindent beletett a gyártó, csak legyen, aki megfizeti.","id":"20210222_saic_maxus_lakokocsi_lakoauto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=469f3ff3-88af-4d90-bed7-45c1a054e6aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a86aad3a-a854-4648-ade8-147a0e60fcb3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210222_saic_maxus_lakokocsi_lakoauto","timestamp":"2021. február. 22. 12:48","title":"Lift és külön teaszoba is van ebben a 122 millióba kerülő lakókocsiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"779bdbb2-c485-4ede-8fc2-73f040800e6d","c_author":"Nagy Iván László","category":"kultura","description":"Egy város, öt óra, huszonöt kihívás: így játszottunk élő Bingót Budapesten.","shortLead":"Egy város, öt óra, huszonöt kihívás: így játszottunk élő Bingót Budapesten.","id":"20210221_On_tudna_talalni_egy_trabantot_es_egy_oroszlant_fel_nap_alatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=779bdbb2-c485-4ede-8fc2-73f040800e6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79632720-2be2-40e6-a148-1cd698e3e70c","keywords":null,"link":"/kultura/20210221_On_tudna_talalni_egy_trabantot_es_egy_oroszlant_fel_nap_alatt","timestamp":"2021. február. 21. 14:00","title":"Ön tudna találni egy Trabantot és egy oroszlánt fél nap alatt Budapesten?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"780b2fcf-469d-4c17-b62d-409974f8ce0a","c_author":"HVG","category":"360","description":"A rocklegenda a koncerttechnika mellett most a divat- és formatervezésre fókuszál.","shortLead":"A rocklegenda a koncerttechnika mellett most a divat- és formatervezésre fókuszál.","id":"202107_karmaart_uj_frenreiszceg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=780b2fcf-469d-4c17-b62d-409974f8ce0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7453d057-eeec-41e9-83da-5576c3287487","keywords":null,"link":"/360/202107_karmaart_uj_frenreiszceg","timestamp":"2021. február. 22. 12:00","title":"Frenreisz Károly új cége is \"művészetközeli\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b03feb7-e58a-499f-94bc-0426db1374a3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Négy-öt óra elég volt, hogy elkészüljön a mókás látványosság.","shortLead":"Négy-öt óra elég volt, hogy elkészüljön a mókás látványosság.","id":"20210222_jeg_korhinta_tel_hideg_nagypapa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b03feb7-e58a-499f-94bc-0426db1374a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d4f1151-5257-47bd-aa34-8d400c700e64","keywords":null,"link":"/elet/20210222_jeg_korhinta_tel_hideg_nagypapa","timestamp":"2021. február. 22. 14:40","title":"Óriási jégkörhintát vágott a tóba az unokáknak egy észt nagypapa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a390f2c5-91c0-4154-8bfb-239a7bbe46da","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Minden idők egyik legnagyobb vállalkozása, az Amazon alapítója, a világ egyik leggazdagabb embere, ellentmondásos figura, újító, jótékony dollárszázmilliárdos, közben pedig keménykezű, szinte diktatórikus vezető, aki nemcsak a gazdaságot, a technológiát, hanem az életmódot és a kultúrát, egyebek közt az olvasási szokásokat is megváltoztatta. A HVG Könyvek által gondozott Minden eladó Jeff Bezos életét kíséri végig, melyet a következő hetekben több epizódban mutatunk be.","shortLead":"Minden idők egyik legnagyobb vállalkozása, az Amazon alapítója, a világ egyik leggazdagabb embere, ellentmondásos...","id":"20210222_Apak_es_a_fiu__Jeff_Bezos_eletutja_3_resz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a390f2c5-91c0-4154-8bfb-239a7bbe46da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"353ddc31-95a4-46da-9ef5-2b89aaca26f2","keywords":null,"link":"/360/20210222_Apak_es_a_fiu__Jeff_Bezos_eletutja_3_resz","timestamp":"2021. február. 22. 19:00","title":"Apák és a fiú – Jeff Bezos életútja, 3. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a97b177-09b1-4dde-a5f3-b3c71c269305","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Független társaságok elemzéséből derült ki, melyik 5G-s okostelefont részesítik előnyben az amerikaik. Az eredmény nem túl meglepő.","shortLead":"Független társaságok elemzéséből derült ki, melyik 5G-s okostelefont részesítik előnyben az amerikaik. Az eredmény nem...","id":"20210222_ookla_mscience_legkelendobb_5g_mobilok_usa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a97b177-09b1-4dde-a5f3-b3c71c269305&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a625aa4-5777-4797-b8eb-de03adcf1781","keywords":null,"link":"/tudomany/20210222_ookla_mscience_legkelendobb_5g_mobilok_usa","timestamp":"2021. február. 22. 10:03","title":"Vitán felül: ez most az amerikaiak kedvenc 5G-s telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31995f87-3760-4bd5-a41d-89fea3f9e494","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A szerb világelső saját rekordját javította meg azzal, hogy a döntőben három szettben legyőzte az orosz Danyiil Medvegyevet.","shortLead":"A szerb világelső saját rekordját javította meg azzal, hogy a döntőben három szettben legyőzte az orosz Danyiil...","id":"20210221_novak_djokovic_tenisz_melbourne_danyiil_medvegyev","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=31995f87-3760-4bd5-a41d-89fea3f9e494&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa79fffa-7d7b-4b6e-9792-548405ae999d","keywords":null,"link":"/sport/20210221_novak_djokovic_tenisz_melbourne_danyiil_medvegyev","timestamp":"2021. február. 21. 12:51","title":"Kilencedszer lett Melbourne bajnoka Novak Djokovic","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61e89993-d506-48b5-86e6-5eac02377c89","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A ruházat évszázadok óta többféle jelentéssel bír a nők számára. Volt az elnyomás eszköze, felöltöztetve a nőket a társadalom által elvárt kép szerint. Ugyanakkor a ruhák lehetőséget adnak az önkifejezésre, hogy megmutassuk, kik vagyunk valójában. A világ legtöbb részén még most is egymás mellett jelenik meg ez a két szerep. Hogyan látják ezt a kérdéskört neves feministák?","shortLead":"A ruházat évszázadok óta többféle jelentéssel bír a nők számára. Volt az elnyomás eszköze, felöltöztetve a nőket...","id":"20210221_Miert_akarok_mindig_uj_ruhat_venni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61e89993-d506-48b5-86e6-5eac02377c89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b3d1b2d-20e5-4d8d-8f09-89324e4717a6","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210221_Miert_akarok_mindig_uj_ruhat_venni","timestamp":"2021. február. 21. 19:24","title":"Miért akarok mindig új ruhát venni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]