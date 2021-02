Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b5e11fbf-9c82-4ce6-988e-690bdaf2d54c","c_author":"Bankmonitor / Fülöp Norbert","category":"gazdasag","description":"Az otthonfelújítási támogatásról és az ahhoz kapcsolódó támogatott otthonfelújítási hitelről sokaknak az ugrik be elsőre, hogy ezek elsősorban a fiataloknak szólnak, ám valójában akár nyugdíjasként is kihasználható mindkét lehetőség, ha teljesül néhány fontos feltétel.","shortLead":"Az otthonfelújítási támogatásról és az ahhoz kapcsolódó támogatott otthonfelújítási hitelről sokaknak az ugrik be...","id":"20210224_Nehany_esetben_akar_egy_nyugdijas_is_kaphat_otthonfelujitasi_tamogatast_es_hitelt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b5e11fbf-9c82-4ce6-988e-690bdaf2d54c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3419dfaa-a0b6-45a9-9641-3ba76f2aeb0f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210224_Nehany_esetben_akar_egy_nyugdijas_is_kaphat_otthonfelujitasi_tamogatast_es_hitelt","timestamp":"2021. február. 24. 12:45","title":"Néhány esetben akár egy nyugdíjas is kaphat otthonfelújítási támogatást és hitelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f62162d-b928-472e-88e8-09ac9a144f2c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA és a National Geographic egy különleges instagramos szűrővel ünnepli a Perseverance sikeres landolását.","shortLead":"A NASA és a National Geographic egy különleges instagramos szűrővel ünnepli a Perseverance sikeres landolását.","id":"20210224_instagram_filter_perseverance_nasa_national_geographic_mars","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f62162d-b928-472e-88e8-09ac9a144f2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85b5ff8b-1a9f-4147-96ba-07a3c0e9caff","keywords":null,"link":"/tudomany/20210224_instagram_filter_perseverance_nasa_national_geographic_mars","timestamp":"2021. február. 24. 12:03","title":"Ezzel az Instagram-filterrel ön is ott lehet a Marson a Perseverance-szel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bf99122-558c-4a03-a30d-92eed15c7fdd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Családi fotóként, de éppen tetoválásként is értelmezhető az az ábra, amely a Perseverance felső részén helyezkedik el. A kép azoknak a NASA-eszközöknek állít emléket, amelyek szintén elérték a Marsot.","shortLead":"Családi fotóként, de éppen tetoválásként is értelmezhető az az ábra, amely a Perseverance felső részén helyezkedik el...","id":"20210223_perseverance_csaladi_foto_tetovalas_marsjaro_nasa_mars","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9bf99122-558c-4a03-a30d-92eed15c7fdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05981e03-6bc9-450f-9d66-0e1af601a143","keywords":null,"link":"/tudomany/20210223_perseverance_csaladi_foto_tetovalas_marsjaro_nasa_mars","timestamp":"2021. február. 23. 10:48","title":"Csak most derült ki, hogy a Perseverance-nek “tetoválása” is van, nem akármit ábrázol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dac75219-a289-4b10-8991-a9f343cc1c6c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Andrej Babis kért, és kapott.","shortLead":"Andrej Babis kért, és kapott.","id":"20210223_vakcina_ajandek_izrael_csehorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dac75219-a289-4b10-8991-a9f343cc1c6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c5b1c34-43e9-4dd5-b6f2-4b5627c7075c","keywords":null,"link":"/vilag/20210223_vakcina_ajandek_izrael_csehorszag","timestamp":"2021. február. 23. 20:24","title":"Ötezer adag Moderna-vakcinával lepte meg Izrael Csehországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2f9cabd-1f8b-49cb-8998-e58389358074","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magyar labdarúgó-válogatott első számú kapusa a gyűlölet elleni kiállásra szólított fel.","shortLead":"A magyar labdarúgó-válogatott első számú kapusa a gyűlölet elleni kiállásra szólított fel.","id":"20210223_gulacsi_peter_szivarvanycsaladok_kiallas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2f9cabd-1f8b-49cb-8998-e58389358074&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f7f6ef1-3282-4519-a928-1e4d907c130b","keywords":null,"link":"/elet/20210223_gulacsi_peter_szivarvanycsaladok_kiallas","timestamp":"2021. február. 23. 15:32","title":"Gulácsi Péter: „A család az család – ez nem is lehet kérdés!” ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dd7ed7e-33d6-4236-9372-4be2b20e17db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus arról írt, hogy ennyire beteg még sosem volt. Ezen a héten már nem volt bent a Parlamentben, egy hete azonban még igen.","shortLead":"A politikus arról írt, hogy ennyire beteg még sosem volt. Ezen a héten már nem volt bent a Parlamentben, egy hete...","id":"20210224_Koronavirus_Banyai_Gabor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5dd7ed7e-33d6-4236-9372-4be2b20e17db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9850493-3580-46b0-b56a-1d9e90d3220f","keywords":null,"link":"/itthon/20210224_Koronavirus_Banyai_Gabor","timestamp":"2021. február. 24. 15:20","title":"Koronavírussal került kórházba Bányai Gábor fideszes parlamenti képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dcb77f7-65c6-473e-b6d6-a33e3e9df345","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A járvány ellenére több mint 28 ezer lakás épült 2020-ban, harmadával több mint egy évvel korábban.","shortLead":"A járvány ellenére több mint 28 ezer lakás épült 2020-ban, harmadával több mint egy évvel korábban.","id":"20210224_ksh_uj_lakas_epites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6dcb77f7-65c6-473e-b6d6-a33e3e9df345&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77c1cc35-9572-4a22-bd59-e7e8da6877ee","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210224_ksh_uj_lakas_epites","timestamp":"2021. február. 24. 10:49","title":"11 éves rekord dőlt meg a lakáspiacon tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09cb71e4-3dca-4301-8da0-964f2c931fb8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Perseverance Mars-járó ejtőernyőjét nem véletlenül látták el egy különös mintázattal: egy titkos üzenetet rejtett, de annyira, hogy azt csak a hardcore űrrajongók tudták dekódolni.","shortLead":"A Perseverance Mars-járó ejtőernyőjét nem véletlenül látták el egy különös mintázattal: egy titkos üzenetet rejtett, de...","id":"20210224_titkos_uzenet_perseverance_marsjaro_nasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=09cb71e4-3dca-4301-8da0-964f2c931fb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4d07176-014c-4b4a-9000-306fe3619b90","keywords":null,"link":"/tudomany/20210224_titkos_uzenet_perseverance_marsjaro_nasa","timestamp":"2021. február. 24. 08:40","title":"Titkos üzenetet írtak a Perseverance ejtőernyőjére, és most már azt is tudni, mi volt az","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]