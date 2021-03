Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e7421b25-a4b6-430d-aea1-1e9de369d86b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Nintendo Switch sikerére nem kevesen irigyek. Még az olyan cégek is, mint a mobilos processzorairól ismert Qualcomm.","shortLead":"A Nintendo Switch sikerére nem kevesen irigyek. Még az olyan cégek is, mint a mobilos processzorairól ismert Qualcomm.","id":"20210325_android_jatekkonzol_konzol_kezikonzol_qualcomm","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e7421b25-a4b6-430d-aea1-1e9de369d86b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e67286b-5876-4d02-ba88-4c8319019631","keywords":null,"link":"/tudomany/20210325_android_jatekkonzol_konzol_kezikonzol_qualcomm","timestamp":"2021. március. 25. 15:03","title":"Androidos kézi játékkonzol jöhet a chipkirály Qualcommtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb48ee43-b7e5-4111-b7d6-ca68960c6308","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Magyar Természetjáró Szövetség megújította az Országos Kékkör és a különböző kéktúrák weboldalát. A szakaszok átlagos teljesítési idői, szintgörbék, tanácsok, az aktuális lezárásokról pedig értesítések könnyítik meg az útvonaltervezést, és azt is megnézhetjük az oldalon, hogy eddig hányan teljesítették a Kékkört összesen. ","shortLead":"A Magyar Természetjáró Szövetség megújította az Országos Kékkör és a különböző kéktúrák weboldalát. A szakaszok átlagos...","id":"20210326_Nekivagna_valamelyik_kektura_utvonalnak_Hasznos_tippeket_nyujt_ez_az_oldal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb48ee43-b7e5-4111-b7d6-ca68960c6308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54edb186-6316-4461-8151-8b7b810a9d2e","keywords":null,"link":"/elet/20210326_Nekivagna_valamelyik_kektura_utvonalnak_Hasznos_tippeket_nyujt_ez_az_oldal","timestamp":"2021. március. 26. 15:32","title":"Nekivágna valamelyik kéktúraútvonalnak? Hasznos tippeket nyújt ez az oldal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dd457d6-c303-4ff6-a40c-87970fb49549","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő szerint kilenc hónapja tudja a főváros, hogy a hajléktalankórháznak költöznie kell az eddigi épületéből. Az önkormányzat arra számított, hogy még haladékot kap.","shortLead":"A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő szerint kilenc hónapja tudja a főváros, hogy a hajléktalankórháznak költöznie kell...","id":"20210326_mnv_hajlektalan_korhaz_koltozes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3dd457d6-c303-4ff6-a40c-87970fb49549&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6890d25-1da6-4467-98b2-ae67888b0a29","keywords":null,"link":"/itthon/20210326_mnv_hajlektalan_korhaz_koltozes","timestamp":"2021. március. 26. 18:35","title":"A vagyonkezelő tétlenséggel vádolja a fővárost a hajléktalankórház ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b73ccd1-62de-4ab2-adaf-17be8aba6548","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A déli államok között elsőként ott nem lesznek kivégzések.\r

","shortLead":"A déli államok között elsőként ott nem lesznek kivégzések.\r

","id":"20210325_halalbuntetes_eltorlese_usa_virginia_allam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b73ccd1-62de-4ab2-adaf-17be8aba6548&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6d3c1ce-39d4-4717-af97-c2706b085d39","keywords":null,"link":"/vilag/20210325_halalbuntetes_eltorlese_usa_virginia_allam","timestamp":"2021. március. 25. 06:36","title":"Eltörölték a halálbüntetést Virginia államban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fa4e4b2-48d7-46f6-821a-315b4b16164b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Aki nem hallotta, amikor kihirdette a miniszterelnök Magyarország megmaradásának törvényeit, az most elolvashatja a nemzetpolitikai hitvallást a Karmelita kolostor falán.","shortLead":"Aki nem hallotta, amikor kihirdette a miniszterelnök Magyarország megmaradásának törvényeit, az most elolvashatja...","id":"20210325_orban_magyarorszag_het_torvenye","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0fa4e4b2-48d7-46f6-821a-315b4b16164b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"850c9d61-98e1-4534-ab0f-a621d74dd6a1","keywords":null,"link":"/itthon/20210325_orban_magyarorszag_het_torvenye","timestamp":"2021. március. 25. 15:51","title":"Orbán saját magától vett idézetekkel pózolt a Karmelita kolostorban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"211e302f-5127-4a26-ba15-fcb5a4965651","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Vannak olyan fővárosi kerületek, ahol akár 170 ezer forintot is eléri a havi bérleti díj.","shortLead":"Vannak olyan fővárosi kerületek, ahol akár 170 ezer forintot is eléri a havi bérleti díj.","id":"20210325_Budapesten_videk_alberlet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=211e302f-5127-4a26-ba15-fcb5a4965651&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eca6811f-ff35-4659-8aba-313c486268c8","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210325_Budapesten_videk_alberlet","timestamp":"2021. március. 25. 11:58","title":"Hónapok óta először emelkedtek az albérletárak Magyarországon ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a7f29b3-2677-45e5-922c-da4e1b711895","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A polgármester így szeretné meghálálni a plusz munkát, amit végeznek.","shortLead":"A polgármester így szeretné meghálálni a plusz munkát, amit végeznek.","id":"20210326_ujpest_haziorvos_tamogatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a7f29b3-2677-45e5-922c-da4e1b711895&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5984ffca-a490-48f3-a2cb-d620e1e2a0e6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210326_ujpest_haziorvos_tamogatas","timestamp":"2021. március. 26. 14:31","title":"Rendkívüli támogatást kapnak Újpest háziorvosai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"145c1ff4-de1d-42ce-b6e6-33f79c89ce16","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iPhone 12-k bemutatásának egyik legvitatottabb mozzanata volt, amikor kiderült, hogy a gyártó nem mellékelt töltőt a telefon mellé. Az egyik brazil fogyasztóvédelmi ügynökség pénzbüntetést róna ki emiatt az Apple-re.","shortLead":"Az iPhone 12-k bemutatásának egyik legvitatottabb mozzanata volt, amikor kiderült, hogy a gyártó nem mellékelt töltőt...","id":"20210325_per_az_apple_ellen_braziliaban_a_kihagyott_tolto_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=145c1ff4-de1d-42ce-b6e6-33f79c89ce16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5cbdb94-a329-4e43-9d35-7c2971af5a92","keywords":null,"link":"/tudomany/20210325_per_az_apple_ellen_braziliaban_a_kihagyott_tolto_miatt","timestamp":"2021. március. 25. 12:03","title":"Van, ahol sokba kerülhet az Apple-nek az iPhone dobozából kihagyott töltő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]