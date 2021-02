Az országunk egy repülni tanuló madár, aminek a hadsereg most letörte a szárnyait

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f768cbbe-3a88-4b50-a347-fa583561db95","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Érdemes óvatosan bánni a modok alkalmazásával a Cyberpunk 2077-nél: a redditezők szerint akár vírust is telepíthetünk vele.","shortLead":"Érdemes óvatosan bánni a modok alkalmazásával a Cyberpunk 2077-nél: a redditezők szerint akár vírust is telepíthetünk...","id":"20210201_cyberpunk_2077_virus_mod_cd_projekt_red","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f768cbbe-3a88-4b50-a347-fa583561db95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33758d64-4de3-4d4f-b3b8-10d83cca7f17","keywords":null,"link":"/tudomany/20210201_cyberpunk_2077_virus_mod_cd_projekt_red","timestamp":"2021. február. 01. 16:03","title":"Újabb hibát találtak a Cyberpunk 2077-ben, hackerek vehetik át a számítógép irányítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"735283d8-72f2-41c6-bba4-48f86209b80e","c_author":"Szűcs Ágnes (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Varga Judit szeretne annyi cikket írni Magyarországról a Politico uniós ügyekkel foglalkozó lapba, mint a sajtótermék teljes állásban dolgozó munkatársa – derült ki a magyar igazságügyi miniszter és az ír európai uniós ügyekért felelős államtitkár vitájából kedden.","shortLead":"Varga Judit szeretne annyi cikket írni Magyarországról a Politico uniós ügyekkel foglalkozó lapba, mint a sajtótermék...","id":"20210202_Varga_Judit_Politico_jogallamisag_vita","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=735283d8-72f2-41c6-bba4-48f86209b80e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"424458e4-126c-4c37-b4bf-65f4506be6f4","keywords":null,"link":"/eurologus/20210202_Varga_Judit_Politico_jogallamisag_vita","timestamp":"2021. február. 02. 17:39","title":"Varga Judit szeretne többször írni a Politicóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1565c9f-e8f7-4a1f-85ce-257e1dc84e4b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Elmaradt a járulékok fizetésével a Megyeri csárda, emiatt hiába kapott bértámogatást, az adóhatóság a köztartozásra utalta át a teljes összeget. 