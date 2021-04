Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Egy friss felmérés szerint az áremelkedések miatt a dohányosok jelentős része teljesen felhagyna e szokásával, vagy alternatívát keresne.
2021. április. 03. 19:20
Most válhatott túl drágává a cigaretta a magyaroknak

Talán senki sem vonna párhuzamot a gyorséttermek és az egészséges táplálkozás között, mégis meglepőnek mondható egy új ausztrál kutatás eredménye. 2021. április. 04. 16:15
Megtalálták az összefüggést: ha nyílik egy új gyorsétterem, néggyel több infarktus lesz

Módosították a választási törvényt.
2021. április. 05. 17:17
Elhárult az akadály, Putyin akár 2036-ig is hatalmon maradhat

Bukarestben minden este kijárnak a tüntetők, Párizsban félmeztelen művészek sorakoztak, Stuttgartban járványtagadó karnevált rendeztek, a svájci St. Gellen pedig háborús övezetté változott a héten.
2021. április. 04. 14:50 Félmeztelen művészek, Molotov-koktélos svájciak, karneválozó járványtagadók - sűrű volt a tüntetők hete Európában

24-en legalább 5 számot eltaláltak.
2021. április. 04. 17:49
Kihúzták a hatos lottó nyerőszámait

A járőrök szír menekülteket, köztük egy kisgyereket szabadítottak ki.
2021. április. 04. 21:11
9 embert mentettek ki egy lángoló teherautóból a bátaszéki rendőrök

Rendőrök ellen készült robbantás.
2021. április. 05. 13:39
Iszlamista merényletet hiúsítottak meg Oroszországban Idén két évfordulót is ünnepel Bridget Jones – feltehetően sok alkohollal és nem kevés számvetéssel. Huszonöt éve jelent meg Helen Fielding elképesztő sikert arató könyve, húsz éve pedig az első Bridget Jones-film. Mitől volt forradalmi a harmincas szingli karaktere a kilencvenes években, és mit kínálhat most, több évtizeddel később Bridget Jones az egyedülállóknak? Az első filmet ma már egészen biztosan nem lehetne megcsinálni, de ha nem készült volna el, sokkal kevesebbet tudnánk a kilencvenes évekről. 2021. április. 04. 20:00
Bridget Jones fenekén ma már nem csattanhatnának a férfitenyerek