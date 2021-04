Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"45435bc5-5f4c-4206-adc9-944d2718a6f3","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Hivatalosan nemhogy koronavírus-járvány, de fertőzés sincs Észak-Koreában, mivel az ország határait már 2020 januárjában lezárták. A vírusválság ugyanakkor rendkívüli mértékben megviseli a világtól elzárkózó kommunista diktatúrát – derül ki a BBC és a Deutsche Welle összeállításaiból.","shortLead":"Hivatalosan nemhogy koronavírus-járvány, de fertőzés sincs Észak-Koreában, mivel az ország határait már 2020...","id":"20210413_eszak_korea_koronavirus_pandemia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45435bc5-5f4c-4206-adc9-944d2718a6f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52976151-93ce-472c-8778-ea2d84a0587b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210413_eszak_korea_koronavirus_pandemia","timestamp":"2021. április. 13. 15:02","title":"Rég nem látott válságba kerülhetett Észak-Korea a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c335260f-e552-4313-8a8e-526f9d681514","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszter az ATV-nek adott interjút, ahol kifejtette, hogy akinek problémája van a Budapestre költöző Fudan Egyetemmel, csak a keletről érkező tudással szemben próbál meg politikai bizalmatlanságot kelteni.","shortLead":"A külügyminiszter az ATV-nek adott interjút, ahol kifejtette, hogy akinek problémája van a Budapestre költöző Fudan...","id":"20210412_Szijjarto_fudan_ceu_kina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c335260f-e552-4313-8a8e-526f9d681514&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3fcafd4-b20c-432c-b8ba-b29a6b584366","keywords":null,"link":"/itthon/20210412_Szijjarto_fudan_ceu_kina","timestamp":"2021. április. 12. 20:38","title":"Szijjártó: Nem veszélyes, ha a Kínai Népköztársaság egyeteme folytat diplomáciai képzést Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"260ab928-5c43-40f0-b11e-3a5707b3573e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Takács Péter szerint túlzás a Magyar Orvosi Kamara állítása a 90 százalékról.","shortLead":"Takács Péter szerint túlzás a Magyar Orvosi Kamara állítása a 90 százalékról.","id":"20210412_takacs_peter_lelegeztetogep_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=260ab928-5c43-40f0-b11e-3a5707b3573e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"889f3ef5-8c65-4f07-9efb-07a8d30082d2","keywords":null,"link":"/itthon/20210412_takacs_peter_lelegeztetogep_koronavirus","timestamp":"2021. április. 12. 21:44","title":"A Kórházi Főigazgatóság vezetője elmondta, a lélegeztetőgépen lévők több mint 80 százalékát nem sikerül megmenteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a693c7e9-eedc-469d-857d-85e76a45da62","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A dél-korai gyártónak már van egy hasonló terméke, de a SmartTag+ egy fokkal fejlettebb annál. Ez a kiterjesztett valóságot (AR) is használja.","shortLead":"A dél-korai gyártónak már van egy hasonló terméke, de a SmartTag+ egy fokkal fejlettebb annál. Ez a kiterjesztett...","id":"20210413_samsung_smarttag_plus_elveszett_targyak_keresese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a693c7e9-eedc-469d-857d-85e76a45da62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b668b849-aaae-41b7-8e47-bf708fa0324d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210413_samsung_smarttag_plus_elveszett_targyak_keresese","timestamp":"2021. április. 13. 11:33","title":"Megjött a Samsung új kütyüje, amellyel a kamerán át lehet kutatni az elveszett tárgy után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4583fc2-641a-40cb-bc78-0db1ccbd8370","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gao Fu a kínai párt által felügyelt lapban nyilatkozott újra. Állítja: a szavait félreértették.","shortLead":"Gao Fu a kínai párt által felügyelt lapban nyilatkozott újra. Állítja: a szavait félreértették.","id":"20210412_kinai_vakcina_sinopharm_gao_fu_jarvanyugy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4583fc2-641a-40cb-bc78-0db1ccbd8370&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c28c2572-d159-45f5-b802-859629249824","keywords":null,"link":"/tudomany/20210412_kinai_vakcina_sinopharm_gao_fu_jarvanyugy","timestamp":"2021. április. 12. 09:03","title":"A kínai járványügy vezetője most már azt mondja, nem úgy értette, amit a kínai vakcinák hatékonyságáról mondott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"645e2668-e51e-4860-921f-2447870ae7d9","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nemcsak a bakelitnek nevezett hanglemez támad fel, hanem a húsz éve elfeledett magnókazetta is: a tavalyi évben – legalábbis Angliában – megduplázódtak az eladásai. ","shortLead":"Nemcsak a bakelitnek nevezett hanglemez támad fel, hanem a húsz éve elfeledett magnókazetta is: a tavalyi évben –...","id":"202114_feltamado_magnokazettak_kezzel_foghato_zene","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=645e2668-e51e-4860-921f-2447870ae7d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c60001f-68ba-4295-9fd8-150f520bd96f","keywords":null,"link":"/360/202114_feltamado_magnokazettak_kezzel_foghato_zene","timestamp":"2021. április. 12. 14:00","title":"Kézzel fogható zene: újra divatban a kazetta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"082db785-8848-478e-bb81-40792748a858","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem létező macskákról készít képet a This Cat Does Not Exist nevű weboldal mögött futó algoritmus, méghozzá olyan meggyőző eredménnyel, mintha valódi képet látnánk.","shortLead":"Nem létező macskákról készít képet a This Cat Does Not Exist nevű weboldal mögött futó algoritmus, méghozzá olyan...","id":"20210413_cica_foto_macska_this_cat_does_not_exist_kamu_fenykep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=082db785-8848-478e-bb81-40792748a858&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c94f156-5ace-4884-af57-da92900fb4a9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210413_cica_foto_macska_this_cat_does_not_exist_kamu_fenykep","timestamp":"2021. április. 13. 14:03","title":"Végignézte az internetre feltöltött macskás képeket a mesterséges intelligencia, már sajátokat is készít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7f87d10-ce8b-42d9-9100-7bd6249edf32","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A C5 X-szel a Citroen újra megpróbálkozik a középkategóriás autók szegmensében, de ezúttal nem egy klasszikus négy- vagy ötajtós modellt alkottak, hanem valamiféle hibridformát.","shortLead":"A C5 X-szel a Citroen újra megpróbálkozik a középkategóriás autók szegmensében, de ezúttal nem egy klasszikus négy...","id":"20210412_Egy_kicsit_mindenfele_az_uj_Citroen_C5_X","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b7f87d10-ce8b-42d9-9100-7bd6249edf32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29647cff-9ef3-454e-a460-ab3642ddc8f6","keywords":null,"link":"/cegauto/20210412_Egy_kicsit_mindenfele_az_uj_Citroen_C5_X","timestamp":"2021. április. 12. 14:26","title":"Egy kicsit mindenféle az új Citroen C5 X","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]