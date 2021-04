Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3bff9df1-ff39-4d46-b3ab-92fabf286799","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az innovációs és technológiai miniszter szerint a Fudan Egyetemmel egy ékszerdoboz jönne létre a fővárosban.","shortLead":"Az innovációs és technológiai miniszter szerint a Fudan Egyetemmel egy ékszerdoboz jönne létre a fővárosban.","id":"20210421_palkovics_laszlo_karacsony_gergely_baranyi_krisztina_fudan_egyetem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3bff9df1-ff39-4d46-b3ab-92fabf286799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aa89676-738f-4722-8a34-c37364fd4142","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210421_palkovics_laszlo_karacsony_gergely_baranyi_krisztina_fudan_egyetem","timestamp":"2021. április. 21. 18:49","title":"Palkovics olyan ajánlatot tenne Karácsonynak és Baranyinak a kínai egyetemért, ami “nem lesz semmi”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88904996-01c5-4777-9a47-1610216487ef","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A koronavírus elleni oltási kampány egyik óriási központja nyílik meg szombaton a Párizstól mintegy harminc kilométerre keletre található, jelenleg zárva tartó Disneylandben.



","shortLead":"A koronavírus elleni oltási kampány egyik óriási központja nyílik meg szombaton a Párizstól mintegy harminc kilométerre...","id":"20210422_Oltokozpont_nyilik_a_parizsi_Disneylandben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88904996-01c5-4777-9a47-1610216487ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41e721cf-13a4-4582-994f-474acdadf034","keywords":null,"link":"/elet/20210422_Oltokozpont_nyilik_a_parizsi_Disneylandben","timestamp":"2021. április. 22. 09:13","title":"Oltóközpont nyílik a párizsi Disneylandben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97c6cbed-67ff-4b4f-b611-6817c02ccc01","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A fenyegetés folyamatos fenntartásával zsarolhatják az oroszok Ukrajnát és szövetségeseit – erről beszélt Sz. Bíró Zoltán a hvg360-nak. A szakértő szerint ugyanakkor Oroszországnak sem volt érdeke egy háború a szomszédos országgal. A történész úgy látja: a Navalnij-botrány után Putyin hiába sérült erkölcsileg, a rezsim továbbra is stabil lábakon áll. ","shortLead":"A fenyegetés folyamatos fenntartásával zsarolhatják az oroszok Ukrajnát és szövetségeseit – erről beszélt Sz. Bíró...","id":"20210423_Elesben_Sz_Biro_Zoltannal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97c6cbed-67ff-4b4f-b611-6817c02ccc01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcc8e1ff-9552-416a-97ba-4e3e2565ec05","keywords":null,"link":"/360/20210423_Elesben_Sz_Biro_Zoltannal","timestamp":"2021. április. 23. 13:00","title":"Élesben Sz. Bíró Zoltánnal: Putyinnak már nem számít, mit mond a Nyugat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a39a99d7-6530-4c2c-a5ef-dafbefa105cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Civilizáció Koalíció szerint az új törvény, amit a visszavont jogszabály helyére terveznek léptetni, \"egy újabb lehetséges eszköz a civilek lejáratására és megbélyegzésére\".","shortLead":"A Civilizáció Koalíció szerint az új törvény, amit a visszavont jogszabály helyére terveznek léptetni, \"egy újabb...","id":"20210421_civilek_civil_szervezet_torvenytervezet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a39a99d7-6530-4c2c-a5ef-dafbefa105cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"811003e5-08c0-4b41-ac15-a8b1b7acffe8","keywords":null,"link":"/itthon/20210421_civilek_civil_szervezet_torvenytervezet","timestamp":"2021. április. 21. 19:34","title":"A megbukott civiltörvényt felváltó törvénytervezet is problémás a civilek szerint ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ef8fd8e-4873-4c2e-884f-787eef458aae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mostanra legalább kéttucat üzletben próbálgathatják az amerikaiak az Amazon legújabb érintésmentes fizetési rendszerét, az Amazon One-t. A rendszer a tenyerünkből olvassa ki a kártyaadatokat. ","shortLead":"Mostanra legalább kéttucat üzletben próbálgathatják az amerikaiak az Amazon legújabb érintésmentes fizetési rendszerét...","id":"20210422_amazon_one_tenyer_erintesmentes_fizetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ef8fd8e-4873-4c2e-884f-787eef458aae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97945896-6da4-4703-9ffc-92c1bbc74f46","keywords":null,"link":"/tudomany/20210422_amazon_one_tenyer_erintesmentes_fizetes","timestamp":"2021. április. 22. 11:50","title":"Tovább terjeszkedik az Amazon tenyérfizetős rendszere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb72c321-380f-4953-be9b-674a30db2cc6","c_author":"HVG","category":"360","description":"A koronavírus elleni oltás kampányához is hasznos adalék lehet a Kaliforniai Egyetem egyik kutatási eredménye, amelyet nemrég hoztak nyilvánosságra.","shortLead":"A koronavírus elleni oltás kampányához is hasznos adalék lehet a Kaliforniai Egyetem egyik kutatási eredménye, amelyet...","id":"202116_oltasdiszkriminacio_inkabb_nok_inkabb_notol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb72c321-380f-4953-be9b-674a30db2cc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec2f73e5-48d2-4b13-b8db-95477bea9665","keywords":null,"link":"/360/202116_oltasdiszkriminacio_inkabb_nok_inkabb_notol","timestamp":"2021. április. 22. 16:00","title":"Kiderült, hogy jobban elfogadjuk a védőoltást, ha nő az orvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8893b86-bfe8-4b8f-a055-55095fd7dd7e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ha a láva nem is éri el a helybeliek otthonát, a hamueső komoly károkat okoz a földeken.","shortLead":"Ha a láva nem is éri el a helybeliek otthonát, a hamueső komoly károkat okoz a földeken.","id":"20210422_varosokat_fenyeget_a_pacaya_vulkanbol_kiaramlo_lava","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8893b86-bfe8-4b8f-a055-55095fd7dd7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9891aa7a-f520-4c17-a958-d90d05208ca3","keywords":null,"link":"/vilag/20210422_varosokat_fenyeget_a_pacaya_vulkanbol_kiaramlo_lava","timestamp":"2021. április. 22. 05:54","title":"Városokat fenyeget a Pacaya vulkánból kiáramló láva – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ece7b32-475e-443f-bee2-df59dd8a01b3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Korózs Lajos bizottsági elnök szerint februárban a belügyminiszter ezt a napot jelölte meg, tárcája reggel mégis lemondta a részvételét a meghallgatáson.","shortLead":"Korózs Lajos bizottsági elnök szerint februárban a belügyminiszter ezt a napot jelölte meg, tárcája reggel mégis...","id":"20210422_pinter_sandor_belugyminiszter_fidesz_kdbp_nepjoleti_bizottsag_meghallgatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0ece7b32-475e-443f-bee2-df59dd8a01b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"597dfc11-ad72-46d4-842b-34b1ebbabe66","keywords":null,"link":"/itthon/20210422_pinter_sandor_belugyminiszter_fidesz_kdbp_nepjoleti_bizottsag_meghallgatas","timestamp":"2021. április. 22. 13:19","title":"Nem ment el Pintér Sándor a bizottsági meghallgatásra, ahol a járványkezelésről kérdezték volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]