[{"available":true,"c_guid":"2bdfd140-32b6-4cd6-afc1-3c5ed776628a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A család a születendő baba nemét akarta világgá kürtölni, de kissé sok robbanóanyagot használtak az üzenet célba juttatásához.","shortLead":"A család a születendő baba nemét akarta világgá kürtölni, de kissé sok robbanóanyagot használtak az üzenet célba...","id":"20210423_Rengett_a_fold_egy_bababuli_utan_New_Hampshireben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2bdfd140-32b6-4cd6-afc1-3c5ed776628a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b16012c6-3de7-431b-8297-6e64f0448448","keywords":null,"link":"/elet/20210423_Rengett_a_fold_egy_bababuli_utan_New_Hampshireben","timestamp":"2021. április. 23. 09:38","title":"Rengett a föld egy bababuli után New Hampshire-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2feb5d23-6a92-49bf-8363-98d6ea4f6ba5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A dílernek és vásárlójának esélye sem volt a menekülésre.","shortLead":"A dílernek és vásárlójának esélye sem volt a menekülésre.","id":"20210423_godollo_butoraruhaz_parkolo_drogkereskedo_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2feb5d23-6a92-49bf-8363-98d6ea4f6ba5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86ba3115-67d3-4232-973b-6caef54b8319","keywords":null,"link":"/itthon/20210423_godollo_butoraruhaz_parkolo_drogkereskedo_video","timestamp":"2021. április. 23. 09:54","title":"Gödöllői bútoráruház parkolójában csaptak le a rendőrök a drogkereskedőre – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca244c63-e614-430e-8cd5-e5eb0f3096d0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakács lemondott a tárgyaláshoz való jogáról, a bíróság négy év próbaidőre felfüggesztette a börtönbüntetését.","shortLead":"A szakács lemondott a tárgyaláshoz való jogáról, a bíróság négy év próbaidőre felfüggesztette a börtönbüntetését.","id":"20210423_felfuggesztett_borton_vendeg_kes_girosz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca244c63-e614-430e-8cd5-e5eb0f3096d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f56d7a3-ab3a-4466-a0e2-8e1380bc3bca","keywords":null,"link":"/itthon/20210423_felfuggesztett_borton_vendeg_kes_girosz","timestamp":"2021. április. 23. 17:46","title":"Felfüggesztett börtönt kapott a vendégre késsel támadó gíroszos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13590398-e5f7-4f7b-a0a8-950c9409faf7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebookot egy kiberbiztonsági kutató kereste meg azzal, hogy talált egy elég komolynak tűnő biztonsági rést. Nem egészen azt a választ kapta, amire elsőre számított.","shortLead":"A Facebookot egy kiberbiztonsági kutató kereste meg azzal, hogy talált egy elég komolynak tűnő biztonsági rést. Nem...","id":"20210423_facebook_felhasznaloi_adatok_email_cim_biztonsagi_res_kiberbiztonsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13590398-e5f7-4f7b-a0a8-950c9409faf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f6ed689-56c7-4406-a2a3-30359d9af1bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210423_facebook_felhasznaloi_adatok_email_cim_biztonsagi_res_kiberbiztonsag","timestamp":"2021. április. 23. 08:33","title":"Naponta 5 millió facebookozó e-mail címét lehetne ellopni, a Facebook szerint ez nem nagy dolog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22009f18-2e1c-4024-a051-6cd2a7eaa9a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester ezzel is arra ösztönöz, hogy minél többen oltassák be magukat a koronavírus-fertőzés ellen.","shortLead":"A főpolgármester ezzel is arra ösztönöz, hogy minél többen oltassák be magukat a koronavírus-fertőzés ellen.","id":"20210423_koronavirus_oltas_budapest_karacsony_szabadnap","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22009f18-2e1c-4024-a051-6cd2a7eaa9a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f8d5c7c-dd86-459a-8719-e9b4825c0d2d","keywords":null,"link":"/itthon/20210423_koronavirus_oltas_budapest_karacsony_szabadnap","timestamp":"2021. április. 23. 11:58","title":"Karácsony: Szabadnap jár az oltás után a fővárosi cégeknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42d66dfd-be9d-4439-950b-208d2e9ee518","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Véget vetett a több mint három hete kezdett éhségsztrájknak Alekszej Navalnij. A börtöntáborban fogva tartott ellenzéki az után döntött így, hogy orvosai megvizsgálhatták.","shortLead":"Véget vetett a több mint három hete kezdett éhségsztrájknak Alekszej Navalnij. A börtöntáborban fogva tartott ellenzéki...","id":"20210423_Navalnij_veget_vetett_az_ehsegsztrajknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=42d66dfd-be9d-4439-950b-208d2e9ee518&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c6d0704-0390-4999-beaa-a3cfceca53f2","keywords":null,"link":"/vilag/20210423_Navalnij_veget_vetett_az_ehsegsztrajknak","timestamp":"2021. április. 23. 14:27","title":"Navalnij véget vetett az éhségsztrájknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f0f8020-25bc-4783-ade7-866115aa328a","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Néhány héttel az után, hogy a világ csodálkozással vegyes tisztelettel nézett a koronavírus-járványt megfékező Indiára, az országban most elszabadult a betegség és ezzel párhuzamosan összeomlott az egészségügyi rendszer. A politikusok súlyos felelősséggel tartoznak a válságért: a napról napra romló adatok ellenére nem mondták le a választási gyűléseket és nem figyelmeztették az embereket, hogy a Gangeszben való hagyományos megmártózással is terjed a kór. Az eredmény az lett, hogy naponta ezrek halnak meg, elfogytak a kórházi ágyak és közelharc folyik az oxigénes palackokért.","shortLead":"Néhány héttel az után, hogy a világ csodálkozással vegyes tisztelettel nézett a koronavírus-járványt megfékező Indiára...","id":"20210424_India_lassan_elmerul_a_koronavirusjarvany_poklaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f0f8020-25bc-4783-ade7-866115aa328a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04170283-81a7-448e-85f8-5d0ff0df17f7","keywords":null,"link":"/vilag/20210424_India_lassan_elmerul_a_koronavirusjarvany_poklaban","timestamp":"2021. április. 24. 15:30","title":"\"A kiürült indiai utcákat majmok és kutyák lepték el, mint egy sci-fiben\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a44db14c-a239-40c2-8ad7-04fb98e7e4b4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán gyártó új szabadidőautója kizárólag hibrid hajtáslánccal készül és az elődjénél tágasabb utastérrel rendelkezik. ","shortLead":"A japán gyártó új szabadidőautója kizárólag hibrid hajtáslánccal készül és az elődjénél tágasabb utastérrel...","id":"20210423_itt_a_teljesen_uj_es_teljesen_hibrid_honda_hrv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a44db14c-a239-40c2-8ad7-04fb98e7e4b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8343a42c-af55-44af-8ea1-38244df6e146","keywords":null,"link":"/cegauto/20210423_itt_a_teljesen_uj_es_teljesen_hibrid_honda_hrv","timestamp":"2021. április. 23. 07:59","title":"Itt a teljesen új és teljesen hibrid Honda HR-V","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]