Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"85dd1973-7eb5-4ad8-b5ee-e988d83added","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Hubble űrteleszkóp elindításának 31. évfordulója alkalmából a NASA csillagászai pénteken a galaxisunkban látható egyik legfényesebb csillagot vették célba az obszervatóriummal.","shortLead":"A Hubble űrteleszkóp elindításának 31. évfordulója alkalmából a NASA csillagászai pénteken a galaxisunkban látható...","id":"20210425_Huszezer_fenyev_tavolsagra_levo_csillagot_fotozott_a_NASA","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85dd1973-7eb5-4ad8-b5ee-e988d83added&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74ce49e1-dee6-47f9-b310-1d9faa1a7a44","keywords":null,"link":"/tudomany/20210425_Huszezer_fenyev_tavolsagra_levo_csillagot_fotozott_a_NASA","timestamp":"2021. április. 25. 12:34","title":"Húszezer fényév távolságra lévő csillagot fotózott a NASA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02e765db-8662-4b7a-ac52-7942954e9234","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még mindig nagyon magas a halálozási arány Magyarországon.","shortLead":"Még mindig nagyon magas a halálozási arány Magyarországon.","id":"20210425_205_koronavirusos_beteg_hunyt_el_vasarnapra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02e765db-8662-4b7a-ac52-7942954e9234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2e6a784-d306-4258-ba7f-6dda1ea4be01","keywords":null,"link":"/itthon/20210425_205_koronavirusos_beteg_hunyt_el_vasarnapra","timestamp":"2021. április. 25. 09:32","title":"205 koronavírusos beteg hunyt el vasárnapra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42d66dfd-be9d-4439-950b-208d2e9ee518","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Véget vetett a több mint három hete kezdett éhségsztrájknak Alekszej Navalnij. A börtöntáborban fogva tartott ellenzéki az után döntött így, hogy orvosai megvizsgálhatták.","shortLead":"Véget vetett a több mint három hete kezdett éhségsztrájknak Alekszej Navalnij. A börtöntáborban fogva tartott ellenzéki...","id":"20210423_Navalnij_veget_vetett_az_ehsegsztrajknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42d66dfd-be9d-4439-950b-208d2e9ee518&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c6d0704-0390-4999-beaa-a3cfceca53f2","keywords":null,"link":"/vilag/20210423_Navalnij_veget_vetett_az_ehsegsztrajknak","timestamp":"2021. április. 23. 14:27","title":"Navalnij véget vetett az éhségsztrájknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d977d333-9bf3-4037-9a25-58c80396244d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Várhatóan ősszel lesz látható a rajzfilmsorozat, mely a 6. osztályos általános iskolások egyik kötelező olvasmányából, a Toldiból készült. Most már megvan a pénz a mozis verzióra is. ","shortLead":"Várhatóan ősszel lesz látható a rajzfilmsorozat, mely a 6. osztályos általános iskolások egyik kötelező olvasmányából...","id":"202116_toldifilm_egesz_estes_verzio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d977d333-9bf3-4037-9a25-58c80396244d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0b7543f-9d8c-4777-9ba0-b349b7504682","keywords":null,"link":"/360/202116_toldifilm_egesz_estes_verzio","timestamp":"2021. április. 24. 11:10","title":"Az egymilliárdos Toldi-rajzfilm után készülhet a 245 milliós is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dc36310-5cd8-47ff-b15e-8a917a4d6f43","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Az újonnan megrendelt oltóanyag már a második generációból való.","shortLead":"Az újonnan megrendelt oltóanyag már a második generációból való.","id":"20210423_pfizer_biontech_vakcina_oltas_europai_unio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3dc36310-5cd8-47ff-b15e-8a917a4d6f43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2df1d139-827e-44ec-9a6f-7e47a1687509","keywords":null,"link":"/kkv/20210423_pfizer_biontech_vakcina_oltas_europai_unio","timestamp":"2021. április. 23. 16:38","title":"1,8 milliárd Pfizer-vakcinát vásárol az EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64636ff0-27b4-4707-bffb-957c24269460","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kötelező lesz maszkot viselni, és sportolni vagy énekelni is csak kültéren lehet majd az újranyitó osztrák iskolákban.","shortLead":"Kötelező lesz maszkot viselni, és sportolni vagy énekelni is csak kültéren lehet majd az újranyitó osztrák iskolákban.","id":"20210424_Majus_17en_nyitnak_Ausztriaban_az_iskolak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64636ff0-27b4-4707-bffb-957c24269460&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bb32f97-fcd1-4770-a7c1-bf7560a46bb1","keywords":null,"link":"/vilag/20210424_Majus_17en_nyitnak_Ausztriaban_az_iskolak","timestamp":"2021. április. 24. 18:20","title":"Május 17-én nyitnak Ausztriában az iskolák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"041baa5c-276f-4d9c-ac07-4d07d087579d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A tranzakció az arról szóló közlemény szerint a „tudatos üzleti építkezés” újabb állomása.","shortLead":"A tranzakció az arról szóló közlemény szerint a „tudatos üzleti építkezés” újabb állomása.","id":"20210423_mvm_emasz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=041baa5c-276f-4d9c-ac07-4d07d087579d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e72860b3-e0e9-41a0-baf4-d675e896399a","keywords":null,"link":"/kkv/20210423_mvm_emasz","timestamp":"2021. április. 23. 15:36","title":"Az MVM megveszi az ÉMÁSZ Hálózati Kft.-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fec8c74d-07f9-4a4e-8e75-ea983484e75b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Már csak négy csapat van, amelyik nem lépett vissza hivatalosan a Szuperligától. Aleksander Ceferin szerint az ő sorozataik nélkülük is jók lesznek.","shortLead":"Már csak négy csapat van, amelyik nem lépett vissza hivatalosan a Szuperligától. Aleksander Ceferin szerint az ő...","id":"20210423_ceferin_szuperliga_kizaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fec8c74d-07f9-4a4e-8e75-ea983484e75b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7d3723c-ce51-4d5d-82cc-31039a83a082","keywords":null,"link":"/sport/20210423_ceferin_szuperliga_kizaras","timestamp":"2021. április. 23. 20:57","title":"Az UEFA elnöke kizárással fenyegette meg a Barcelonát és a Real Madridot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]