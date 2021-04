Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"149c4ab4-5b48-4807-b6af-aea768745937","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":" Vélhetően a sarkvidéki jég olvadása miatt nem indultak éves vádorútjukra a grönlandi bálnák pár éve. Kanadai kutatók szerint az egyik populáció a 2018–2019-es szezonban nem tette meg szokásos 6000 kilométeres körútját. ","shortLead":" Vélhetően a sarkvidéki jég olvadása miatt nem indultak éves vádorútjukra a grönlandi bálnák pár éve. Kanadai kutatók...","id":"20210423_sarkvideki_jeg_olvadasa_gronlandi_balna_eves_vadorutja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=149c4ab4-5b48-4807-b6af-aea768745937&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0376965-a95f-451d-bbe2-0629e1cff758","keywords":null,"link":"/tudomany/20210423_sarkvideki_jeg_olvadasa_gronlandi_balna_eves_vadorutja","timestamp":"2021. április. 23. 10:03","title":"Miért nem indultak el szokásos vándorútjukra a grönlandi bálnák?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42d66dfd-be9d-4439-950b-208d2e9ee518","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Véget vetett a több mint három hete kezdett éhségsztrájknak Alekszej Navalnij. A börtöntáborban fogva tartott ellenzéki az után döntött így, hogy orvosai megvizsgálhatták.","shortLead":"Véget vetett a több mint három hete kezdett éhségsztrájknak Alekszej Navalnij. A börtöntáborban fogva tartott ellenzéki...","id":"20210423_Navalnij_veget_vetett_az_ehsegsztrajknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42d66dfd-be9d-4439-950b-208d2e9ee518&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c6d0704-0390-4999-beaa-a3cfceca53f2","keywords":null,"link":"/vilag/20210423_Navalnij_veget_vetett_az_ehsegsztrajknak","timestamp":"2021. április. 23. 14:27","title":"Navalnij véget vetett az éhségsztrájknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48c7de2a-e76f-4bf8-9548-5c8cd3939b10","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Kedden és szerdán döntenek egyebek közt a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról, amelyek leválthatatlan kurátoraikkal és a megkapott állami vagyonnal szembemehetnek bármely jövendő kormánnyal.","shortLead":"Kedden és szerdán döntenek egyebek közt a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról, amelyek...","id":"20210422_orszaggyules_ules_jogszabaly","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48c7de2a-e76f-4bf8-9548-5c8cd3939b10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"816506a5-7e8f-494f-a0b1-54f7aa23e543","keywords":null,"link":"/itthon/20210422_orszaggyules_ules_jogszabaly","timestamp":"2021. április. 22. 20:58","title":"32 törvényt nyomnak át a parlamenten a jövő héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e951491-90a4-42b3-b9ad-f887b3dc1cdb","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Sarah Voss a bázeli tornász Európa-bajnokságon versenyzett a lábát is takaró ruhában.","shortLead":"Sarah Voss a bázeli tornász Európa-bajnokságon versenyzett a lábát is takaró ruhában.","id":"20210423_sarah_voss_tornadressz_szexualizaltsag_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e951491-90a4-42b3-b9ad-f887b3dc1cdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"901ee796-55c8-43ae-9a6d-e7dc3b52bc58","keywords":null,"link":"/sport/20210423_sarah_voss_tornadressz_szexualizaltsag_ellen","timestamp":"2021. április. 23. 21:44","title":"Az egész testét takaró dresszel állt ki a sportág átszexualizáltsága ellen egy tornásznő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0d43528-d720-4a82-a179-2e0ca3c0b4ba","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Arra jutottak, hogy a lehetséges előnyök meghaladják a kockázatokat.","shortLead":"Arra jutottak, hogy a lehetséges előnyök meghaladják a kockázatokat.","id":"20210424_usa_oltas_janssen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0d43528-d720-4a82-a179-2e0ca3c0b4ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0148928-deec-4169-b679-0753f77656a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210424_usa_oltas_janssen","timestamp":"2021. április. 24. 08:25","title":"Folytatják az oltást a Janssen-vakcinával az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02cb4bbd-699a-4944-a030-8fc84cf7a201","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Történészek szerint mintegy másfél millió örményt gyilkoltak meg az Oszmán Birodalom területén. ","shortLead":"Történészek szerint mintegy másfél millió örményt gyilkoltak meg az Oszmán Birodalom területén. ","id":"20210424_Biden_hivatalosan_nepirtasnak_minositette_az_ormenyek_ellen_1915ben_elkovetett_atrocitasokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02cb4bbd-699a-4944-a030-8fc84cf7a201&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30ff6831-e7db-47da-8d3b-57f6a5ed833e","keywords":null,"link":"/vilag/20210424_Biden_hivatalosan_nepirtasnak_minositette_az_ormenyek_ellen_1915ben_elkovetett_atrocitasokat","timestamp":"2021. április. 24. 19:10","title":"Biden hivatalosan népirtásnak minősítette az örmények ellen 1915-ben elkövetett atrocitásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a9cb045-1784-4a56-9545-be3a84f672b0","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Akár napokon belül újranyithatnak a színházak, de a miniszterelnök és az államtitkár nyilatkozatai rengeteg nehéz kérdést felvetnek. Van, ahol akkor sem nyitnak ki, ha megtehetnék, és van igazgató, aki szerint a jelenlegi rendelkezések hosszú távon ellehetetlenítik a tervezhető működést.","shortLead":"Akár napokon belül újranyithatnak a színházak, de a miniszterelnök és az államtitkár nyilatkozatai rengeteg nehéz...","id":"20210424_szinhaz_nyitas_vedettsegi_igazolvany_oltas_4_millio_beoltott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a9cb045-1784-4a56-9545-be3a84f672b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"253c273a-a6b6-42e8-b11e-b4e9631e3791","keywords":null,"link":"/kultura/20210424_szinhaz_nyitas_vedettsegi_igazolvany_oltas_4_millio_beoltott","timestamp":"2021. április. 24. 10:30","title":"„A színházban volt, aki sírt, hogy nem akarja beoltani magát, akkor elveszti az állását?”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e97acc14-8ad3-4c9c-bda0-fe99a013421d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Telefonról, de akár táblagépről is elérhetővé válhat az az újfajta rendszer, amelyen a Microsoft dolgozik. A projekt célja, hogy a felhasználók az internet segítségével férjenek hozzá egy olyan asztali környezethez, mint amilyet a teljes értékű modern számítógépek nyújtanak.","shortLead":"Telefonról, de akár táblagépről is elérhetővé válhat az az újfajta rendszer, amelyen a Microsoft dolgozik. A projekt...","id":"20210423_microsoft_cloud_pc_felhoszolgaltatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e97acc14-8ad3-4c9c-bda0-fe99a013421d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f207840b-a001-4beb-970d-683e973f045d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210423_microsoft_cloud_pc_felhoszolgaltatas","timestamp":"2021. április. 23. 11:33","title":"Nyáron jöhet a Microsoft havidíjas számítógépe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]