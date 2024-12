Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9109de22-ba65-47d4-9a85-afec426c82a4","c_author":"Ballai Vince","category":"360","description":"A következő években nagyot nőhet a magyarországi biogáztermelés, amire már készül az egyelőre nem nyilvános akcióterv. A számítások szerint a támogatás nem kerülne sokba és gyorsan megtérülne, az időjárásfüggő megújulóenergia-termelés kiegészítéseként is hasznos volna.","shortLead":"A következő években nagyot nőhet a magyarországi biogáztermelés, amire már készül az egyelőre nem nyilvános akcióterv...","id":"20241221_fenntarthato-fejlodes-biogaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9109de22-ba65-47d4-9a85-afec426c82a4.jpg","index":0,"item":"3ccaa403-fea3-4f13-917f-d9e096f16ab7","keywords":null,"link":"/360/20241221_fenntarthato-fejlodes-biogaz","timestamp":"2024. december. 21. 11:00","title":"Ma még elhanyagolt környezetbarát lehetőség a biogáz, pedig kis befektetéssel nagy hasznot hoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01bcdf04-004c-4c79-9902-402cfa0a59f4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem bánta meg, hogy előadott Schmidt Mária konzervatív értékeket bemutatni hivatott konferenciáján, viszont vannak erkölcsi aggályai a filmjei újra kiadásával kapcsolatban.","shortLead":"Nem bánta meg, hogy előadott Schmidt Mária konzervatív értékeket bemutatni hivatott konferenciáján, viszont vannak...","id":"20241222_Megcsinaltam-a-Men-In-Black-pornovaltozatat-is-Men-in-Fuck-volt-az-eredeti-cime-Kovi-Kovacs-Istvan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/01bcdf04-004c-4c79-9902-402cfa0a59f4.jpg","index":0,"item":"7e44881d-0882-49cc-97f4-f8e238d6ca23","keywords":null,"link":"/elet/20241222_Megcsinaltam-a-Men-In-Black-pornovaltozatat-is-Men-in-Fuck-volt-az-eredeti-cime-Kovi-Kovacs-Istvan","timestamp":"2024. december. 22. 10:50","title":"Kovi: „Megcsináltam a Men In Black pornóváltozatát is. Men in Fuck volt az eredeti címe”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fa26256-1291-450e-a62e-83bb3a5318e2","c_author":"HVG","category":"elet","description":"1955-ben egy hibás újsághirdetés miatt hívták a Mikulás után érdeklődő gyerekek az amerikai légvédelmet.","shortLead":"1955-ben egy hibás újsághirdetés miatt hívták a Mikulás után érdeklődő gyerekek az amerikai légvédelmet.","id":"20241222_mikulas-telapo-norad-nyomkovetes-radar-nasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9fa26256-1291-450e-a62e-83bb3a5318e2.jpg","index":0,"item":"9f813dd0-df4d-4b16-bfad-3af74fcc44d7","keywords":null,"link":"/elet/20241222_mikulas-telapo-norad-nyomkovetes-radar-nasa","timestamp":"2024. december. 22. 11:05","title":"\"Biztosítottuk a Mikulás biztonságos beutazását az Egyesült Államokba\" - egy téves hívással kezdődött, ma milliók figyelik élőben a Mikulás-radart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f214d4fb-36fd-4752-af65-0739af4fb00e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ország északi, északkeleti részében, az Északi-középhegység nyugati felében akár több centiméteres hóréteg is kialakulhat.","shortLead":"Az ország északi, északkeleti részében, az Északi-középhegység nyugati felében akár több centiméteres hóréteg is...","id":"20241221_idojaras-elorejelzes-meteorologia-havazas-eso","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f214d4fb-36fd-4752-af65-0739af4fb00e.jpg","index":0,"item":"0f851f72-4b3d-43c1-8fe7-9c67c05a071a","keywords":null,"link":"/itthon/20241221_idojaras-elorejelzes-meteorologia-havazas-eso","timestamp":"2024. december. 21. 16:42","title":"Esőt, havat hoz a vasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da164d23-707a-4e17-aa93-24f340c2ba0d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Olyan módszert kerestek amerikai kutatók, amelynél felülírhatják a fotoszintézist, és a növények fejlődését függetlenné tehetnék a Naptól. Az új eljárás mérsékelheti az élelmiszer-ellátás globális problémáját.","shortLead":"Olyan módszert kerestek amerikai kutatók, amelynél felülírhatják a fotoszintézist, és a növények fejlődését függetlenné...","id":"20241221_fotoszintezis-nelkuli-novenytermesztes-elektromezogazdasag-agrar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/da164d23-707a-4e17-aa93-24f340c2ba0d.jpg","index":0,"item":"0e9d3411-3029-4da7-8496-3ec49f5bbf0d","keywords":null,"link":"/tudomany/20241221_fotoszintezis-nelkuli-novenytermesztes-elektromezogazdasag-agrar","timestamp":"2024. december. 21. 12:03","title":"Sikerült majdnem teljes sötétségben növényt termeszteni, megnyílhat az elektromezőgazdaság kora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Hegyeshalomnál és Mocsánál is autók ütköztek, az előbbinél a torlódás Ausztriába is átnyúlik.","shortLead":"Hegyeshalomnál és Mocsánál is autók ütköztek, az előbbinél a torlódás Ausztriába is átnyúlik.","id":"20241221_ket-baleset-autok-utkozes-hegyeshalom-mocsa-torlodas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d.jpg","index":0,"item":"eae81224-1a10-484e-b7d8-26e659f69be3","keywords":null,"link":"/cegauto/20241221_ket-baleset-autok-utkozes-hegyeshalom-mocsa-torlodas","timestamp":"2024. december. 21. 08:23","title":"Két baleset is történt az M1-esen, az egyik miatt 15 kilométeres a dugó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c951aae9-827a-44d1-bafd-50a1520fd468","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Lang Ádám öt és fél év után távozhat Ciprusról, ahol az idei szezonban alig kapott lehetőséget, így az ősszel már Marco Rossi sem küldött neki válogatott meghívót.","shortLead":"Lang Ádám öt és fél év után távozhat Ciprusról, ahol az idei szezonban alig kapott lehetőséget, így az ősszel már Marco...","id":"20241222_lang-adam-omonia-nicosia-nb-i-magyar-valogatott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c951aae9-827a-44d1-bafd-50a1520fd468.jpg","index":0,"item":"1f48e48d-bc14-4d48-b8b1-c8276b978d1a","keywords":null,"link":"/sport/20241222_lang-adam-omonia-nicosia-nb-i-magyar-valogatott","timestamp":"2024. december. 22. 10:25","title":"Kiszorult ciprusi csapatából, hazaigazolhat a válogatott korábbi alapembere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e29c911-33a6-4f24-97e4-b50ffe8dec52","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"„Boguslawski mindig így csinálja. Megjelenik valahol, csodát tesz, és eltűnik” – mondja a kellékes a nagy lengyel színész vendégjátéka után Spiró György Az imposztorában. A Pesti Színházban bemutatott komédia új árnyalatot kapott, miután az író a harmadik felvonást itt-ott megváltoztatta.","shortLead":"„Boguslawski mindig így csinálja. Megjelenik valahol, csodát tesz, és eltűnik” – mondja a kellékes a nagy lengyel...","id":"20241221_hvg-spiro-gyorgy-az-imposztor-pesti-szinhaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4e29c911-33a6-4f24-97e4-b50ffe8dec52.jpg","index":0,"item":"916708b6-fa68-413a-bebe-8dbb95612d92","keywords":null,"link":"/360/20241221_hvg-spiro-gyorgy-az-imposztor-pesti-szinhaz","timestamp":"2024. december. 21. 15:30","title":"Mit mond 2024 végletekig megosztott Magyarországán Spiró György Az imposztor című drámája?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]