Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"c46c252c-1eb9-4124-abb1-5d908f2dfa92","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az orosz külügyminiszter azt mondta, Trumpéktól várják az első lépést az orosz-amerikai viszony javítására.","shortLead":"Az orosz külügyminiszter azt mondta, Trumpéktól várják az első lépést az orosz-amerikai viszony javítására.","id":"20241226_szergej-lavrov-orosz-amerikai-viszony-tuzszunet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c46c252c-1eb9-4124-abb1-5d908f2dfa92.jpg","index":0,"item":"b2b81256-de1f-4d34-b519-3e475a695e14","keywords":null,"link":"/vilag/20241226_szergej-lavrov-orosz-amerikai-viszony-tuzszunet","timestamp":"2024. december. 26. 12:29","title":"Lavrov szerint a tűzszünetnek nincs értelme, olyan békemegállapodás kell, amit lehetetlen megsérteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3ee6c36-c8d9-40e2-a3a5-c11660d98893","c_author":"E.ON","category":"brandcontent","description":"Egy kis-és középvállalkozás zöldülésének folyamatában fontos mérföldkő az, amikor a működéséhez szükséges energiát már fenntartható energiaforrásokkal tudja biztosítani. Ennek egyik módja a származási garanciával ellátott zöldáram vásárlása, ami a környezetvédelmi szempont mellett üzleti hasznot is biztosít a felhasználónak. De nézzük, mi a zöldáram, hogyan szerezhető be, és milyen előnye származhat belőle egy vállalkozásnak?","shortLead":"Egy kis-és középvállalkozás zöldülésének folyamatában fontos mérföldkő az, amikor a működéséhez szükséges energiát már...","id":"20241204_Vonzobbak-a-zoldarammal-mukodo-vallalkozasok_eon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f3ee6c36-c8d9-40e2-a3a5-c11660d98893.jpg","index":0,"item":"f4635455-cbc2-4145-b0cf-9c307710b46d","keywords":null,"link":"/brandcontent/20241204_Vonzobbak-a-zoldarammal-mukodo-vallalkozasok_eon","timestamp":"2024. december. 26. 15:30","title":"Tudta, hogy áram és áram között is van különbség?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55dd6902-ab08-427b-a23c-af48171dc516","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hatóságok vizsgálják, mi történt pontosan. ","shortLead":"A hatóságok vizsgálják, mi történt pontosan. ","id":"20241225_Megserult-egy-Finnorszag-es-Esztorszag-kozotti-tenger-alatti-vezetek-nem-zarjak-ki-a-szabotazs-lehetoseget","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/55dd6902-ab08-427b-a23c-af48171dc516.jpg","index":0,"item":"06f1238f-1edf-4123-af69-1f710669cad8","keywords":null,"link":"/vilag/20241225_Megserult-egy-Finnorszag-es-Esztorszag-kozotti-tenger-alatti-vezetek-nem-zarjak-ki-a-szabotazs-lehetoseget","timestamp":"2024. december. 25. 17:36","title":"Megsérült egy Finnország és Észtország közötti tenger alatti kábel, nem zárják ki a szabotázs lehetőségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58805db3-888d-42db-8901-18355a91d184","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az amerikai TIME magazin 2024-ben is elkészítette a 200-as listáját az év legjobb találmányairól. Most bemutatjuk azokat, melyeket a repülés és az űrkutatás terén tartottak kiemelkedőnek.","shortLead":"Az amerikai TIME magazin 2024-ben is elkészítette a 200-as listáját az év legjobb találmányairól. Most bemutatjuk...","id":"20241226_time-200-2024-legjobb-talalmanyai-repules-urkutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58805db3-888d-42db-8901-18355a91d184.jpg","index":0,"item":"d04e9e8e-ab79-4e37-b236-43beb6afeeef","keywords":null,"link":"/tudomany/20241226_time-200-2024-legjobb-talalmanyai-repules-urkutatas","timestamp":"2024. december. 26. 11:35","title":"2024 legjobb találmányai: 3D-s térkép a világegyetemről, és a kozmikus internet, amit macskás videóval teszteltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9295f56c-5466-4278-9fef-56a1f09ffc16","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A válogatott focista felajánlását a tüdőbetegséggel küzdő újszülöttek gyógyulására fordítják.","shortLead":"A válogatott focista felajánlását a tüdőbetegséggel küzdő újszülöttek gyógyulására fordítják.","id":"20241226_sallai-roland-karacsony-adomany-semmelweis-gyermekklinika-tudobeteg-ujszulottek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9295f56c-5466-4278-9fef-56a1f09ffc16.jpg","index":0,"item":"3b31cdd2-ccdb-44ba-a0b2-cd5d1fb930df","keywords":null,"link":"/elet/20241226_sallai-roland-karacsony-adomany-semmelweis-gyermekklinika-tudobeteg-ujszulottek","timestamp":"2024. december. 26. 14:25","title":"Sallai Roland 2,3 millió forintot adományozott egy gyermekklinikának karácsony alkalmából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0c3c2e7-1d4a-4b23-bfd8-7b47f3c90e41","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Igaz, mélyről jönnek fel a tavalyi visszaesés után.","shortLead":"Igaz, mélyről jönnek fel a tavalyi visszaesés után.","id":"20241227_elelmiszeripar-novekedes-felelos-elelmiszergyartok-szovetsege","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c0c3c2e7-1d4a-4b23-bfd8-7b47f3c90e41.jpg","index":0,"item":"3459605f-0ae9-4adb-bc2a-2de48ebef06e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241227_elelmiszeripar-novekedes-felelos-elelmiszergyartok-szovetsege","timestamp":"2024. december. 27. 08:33","title":"Jobban teljesít az élelmiszeripar a gyártók szövetsége szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a96e1964-2ce3-442b-a5b3-59cb94ffea8e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A boszniai szerb elnök szerint „politikailag motivált” lépésről van szó.","shortLead":"A boszniai szerb elnök szerint „politikailag motivált” lépésről van szó.","id":"20241226_bosznia-letartoztatas-szervezett-bunozes-nenad-nesic-biztonsagi-miniszter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a96e1964-2ce3-442b-a5b3-59cb94ffea8e.jpg","index":0,"item":"a21ae96d-3221-44ae-8dd7-2c799b83324b","keywords":null,"link":"/vilag/20241226_bosznia-letartoztatas-szervezett-bunozes-nenad-nesic-biztonsagi-miniszter","timestamp":"2024. december. 26. 15:47","title":"Szervezett bűnözés gyanújával letartóztattak egy minisztert Boszniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1230fc6e-cd62-4fa8-aef4-4baa70dda934","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Nyolc alkalommal hívták őket egyedül élő idősekhez, akik nem adtak magukról életjelet, vagy elestek és nem tudtak felkelni.","shortLead":"Nyolc alkalommal hívták őket egyedül élő idősekhez, akik nem adtak magukról életjelet, vagy elestek és nem tudtak...","id":"20241226_katasztrofavedelem-tuzoltok-karacsony-elso-napja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1230fc6e-cd62-4fa8-aef4-4baa70dda934.jpg","index":0,"item":"7253866b-7d2a-4dcc-8030-252adc95878d","keywords":null,"link":"/itthon/20241226_katasztrofavedelem-tuzoltok-karacsony-elso-napja","timestamp":"2024. december. 26. 08:42","title":"48 tűzesethez vonultak ki a tűzoltók karácsony első napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]