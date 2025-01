Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"b5ef0f1d-785a-452e-89d0-bbaed909cd61","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Meglehetősen furcsa Mészáros Lőrinc exvejének kartellügye. Amely egyébként Mészáros Ágnes kartellügye is, 2022-ben, a válás előtt még érdekelt volt férje cégében. A szóban forgó közbeszerzést Mészáros Lőrinc érdekeltsége nyerte, a kartellező exvő ajánlata a bírálatig sem jutott. A legfurcsább, hogy az amúgy közbeszerzésbajnok Homlok Zsolt miért pont a válás környékén “buktatta le magát”. Gyanítható, hogy a jogállam kicsavarásával kiosztott NER-büntetésről van szó.","shortLead":"Meglehetősen furcsa Mészáros Lőrinc exvejének kartellügye. Amely egyébként Mészáros Ágnes kartellügye is, 2022-ben...","id":"20250102_homlok-zsolt-rigo-csaba-meszaros-agnes-gvh-kartell-kozbeszerzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b5ef0f1d-785a-452e-89d0-bbaed909cd61.jpg","index":0,"item":"cfb3383a-63ac-4200-8721-9d1898222f97","keywords":null,"link":"/360/20250102_homlok-zsolt-rigo-csaba-meszaros-agnes-gvh-kartell-kozbeszerzes","timestamp":"2025. január. 02. 17:30","title":"A lebukás idején Mészáros Lőrinc lánya is érdekelt volt exférje \"brutális\" kartellezésért megbírságolt cégében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6a2027e-1bdc-4869-bd8a-b5c5c1b2f859","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Közvetlenül karácsony előtt engedték haza a színésznőt három hónap után.","shortLead":"Közvetlenül karácsony előtt engedték haza a színésznőt három hónap után.","id":"20250103_Elhagyhatta-a-korhazat-az-autobalesetben-megserult-Sallai-Nora","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f6a2027e-1bdc-4869-bd8a-b5c5c1b2f859.jpg","index":0,"item":"aa38d115-5bcf-440c-9666-bb3d9924b477","keywords":null,"link":"/elet/20250103_Elhagyhatta-a-korhazat-az-autobalesetben-megserult-Sallai-Nora","timestamp":"2025. január. 03. 07:30","title":"Elhagyhatta a kórházat az autóbalesetben megsérült Sallai Nóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec093eb5-894e-46fc-8063-f30cf663afd9","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Még mindig nem nyújtottak be kérelmet, hogy boltot nyithassanak.","shortLead":"Még mindig nem nyújtottak be kérelmet, hogy boltot nyithassanak.","id":"20250102_orosz-mere-diszkont-kiskereskedelmi-lanc-boltnyitas-nincs-meg-engedely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec093eb5-894e-46fc-8063-f30cf663afd9.jpg","index":0,"item":"2e4f0549-9a9d-4748-b484-bc09da34b320","keywords":null,"link":"/kkv/20250102_orosz-mere-diszkont-kiskereskedelmi-lanc-boltnyitas-nincs-meg-engedely","timestamp":"2025. január. 02. 14:35","title":"Egyelőre csak mese az orosz Mere diszkont itthoni megjelenése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bacf125-6306-4dfb-a5f3-5d17ffddee29","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20250102_Marabu-Feknyuz-Szerencsetlen-ev","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5bacf125-6306-4dfb-a5f3-5d17ffddee29.jpg","index":0,"item":"41a23227-b15f-4d31-93a2-e2c50b82f62c","keywords":null,"link":"/itthon/20250102_Marabu-Feknyuz-Szerencsetlen-ev","timestamp":"2025. január. 02. 16:40","title":"Marabu Féknyúz: Szerencsétlen év","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd2fc4f1-60cd-4fd4-ace4-12e4013db0ee","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Starlinket is megelőzve elsőként ért el 100 Gbps sebességet a kínai Chang Guang Satellite Technology lézeres műhold-Föld internete.","shortLead":"A Starlinket is megelőzve elsőként ért el 100 Gbps sebességet a kínai Chang Guang Satellite Technology lézeres...","id":"20250103_kina-chang-guang-satellite-technology-lezeres-internet-fold-muhold-kapcsolat-rekord-100-gpbs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dd2fc4f1-60cd-4fd4-ace4-12e4013db0ee.jpg","index":0,"item":"31153ae0-3a79-46d4-9f0c-dc22d7dd6f22","keywords":null,"link":"/tudomany/20250103_kina-chang-guang-satellite-technology-lezeres-internet-fold-muhold-kapcsolat-rekord-100-gpbs","timestamp":"2025. január. 03. 17:03","title":"Kipróbálták a 100 gigabites internetet – és működött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fd405d6-cbd6-4782-9e2a-b28dfc8d31e3","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A jelentős növekedés ellenére még mindig csak 7 százalék körüli a tisztán elektromos autók piacrésze.","shortLead":"A jelentős növekedés ellenére még mindig csak 7 százalék körüli a tisztán elektromos autók piacrésze.","id":"20250103_kozel-50-szazalekkal-nottek-itthon-a-villanyauto-eladasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7fd405d6-cbd6-4782-9e2a-b28dfc8d31e3.jpg","index":0,"item":"687bdcc8-d96e-43c6-9233-4a09a09e20fb","keywords":null,"link":"/cegauto/20250103_kozel-50-szazalekkal-nottek-itthon-a-villanyauto-eladasok","timestamp":"2025. január. 03. 10:23","title":"Közel 50 százalékkal nőttek itthon a villanyautó-eladások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"164df3e1-e76e-45b2-b5e0-571d62c2f7ec","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Úgy vélik, az arab királyságban túl sokszor szabnak ki halálbüntetést.","shortLead":"Úgy vélik, az arab királyságban túl sokszor szabnak ki halálbüntetést.","id":"20250102_Jogvedo-szervezetek-szerint-Szaud-Arabiaban-2024-ben-vegeztek-ki-a-legtobb-halalraiteltet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/164df3e1-e76e-45b2-b5e0-571d62c2f7ec.jpg","index":0,"item":"d1a8a51f-1a4f-4037-b74f-700fa4495d3a","keywords":null,"link":"/vilag/20250102_Jogvedo-szervezetek-szerint-Szaud-Arabiaban-2024-ben-vegeztek-ki-a-legtobb-halalraiteltet","timestamp":"2025. január. 02. 18:19","title":"Jogvédő szervezetek szerint Szaúd-Arábiában 2024-ben végezték ki a legtöbb halálraítéltet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0f41ea4-ffb0-4e81-9386-9fa7cce07f59","c_author":"Lengyel Tibor","category":"360","description":"Előbb csak feltételezés volt, hogy a kormány előrehozná a következő választást, majd Magyar Péter már követelte is ezt Orbántól, sőt, egyből kampányüzemmódot hirdetett. A kormányzat cáfol, de vajon milyen lehetőségei vannak, ha meggondolná magát? És érdeke lenne ilyet tenni?","shortLead":"Előbb csak feltételezés volt, hogy a kormány előrehozná a következő választást, majd Magyar Péter már követelte is ezt...","id":"20250103_Elorehozott-parlamenti-valasztas-2025-2026-maskor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d0f41ea4-ffb0-4e81-9386-9fa7cce07f59.jpg","index":0,"item":"bbe4eeb3-46b5-447c-8fa3-dcd062a0cc91","keywords":null,"link":"/360/20250103_Elorehozott-parlamenti-valasztas-2025-2026-maskor","timestamp":"2025. január. 03. 06:30","title":"Bejön-e Magyar Péter húzása: lesz idén parlamenti választás, vagy csak 2026-ban, esetleg még később?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]