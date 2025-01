Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"11322296-370c-4ad1-a18c-06ec5787fa8d","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Videóra vették, ahogy az alkalmazottak bontják a szanitereket, a botrány hatására Janaína Lima visszakozott. Állítja: az eszközöket saját költségére szereltette be, és a jogi osztály útmutatása szerint cselekedett.","shortLead":"Videóra vették, ahogy az alkalmazottak bontják a szanitereket, a botrány hatására Janaína Lima visszakozott. Állítja...","id":"20250104_Elvesztette-a-valasztast-elvitte-a-WC-kagylot-Sao-Paulo-egyik-kepviseloje","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/11322296-370c-4ad1-a18c-06ec5787fa8d.jpg","index":0,"item":"372eb450-b229-42d5-961b-be02f0c00ac0","keywords":null,"link":"/elet/20250104_Elvesztette-a-valasztast-elvitte-a-WC-kagylot-Sao-Paulo-egyik-kepviseloje","timestamp":"2025. január. 04. 14:42","title":"Elvesztette a választást, elvitte a WC-kagylót az irodájából São Paulo egyik képviselője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8bdd52f-9bcb-4112-9ac0-831c3efa3a2f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hatóságok szerint a férfi véletlenszerűen választotta ki az áldozatait, és az utcán lőtte le őket.","shortLead":"A hatóságok szerint a férfi véletlenszerűen választotta ki az áldozatait, és az utcán lőtte le őket.","id":"20250103_rotterdam-orizetbevetel-gyilkossagok-gyanusitott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8bdd52f-9bcb-4112-9ac0-831c3efa3a2f.jpg","index":0,"item":"293ce273-196f-412b-9530-86b94a84f870","keywords":null,"link":"/vilag/20250103_rotterdam-orizetbevetel-gyilkossagok-gyanusitott","timestamp":"2025. január. 03. 16:12","title":"Véget érhet a rotterdami rémálom azzal, hogy elfogták a gyilkosságsorozat elkövetésével gyanúsított férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2243696e-1bd3-40fd-a363-389207ba984b","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Egy utolsó pillanatban benyújtott kormánypárti törvénymódosításnak köszönhetően aránytalanul nagyobb fizetésemelést kapnak a kúriai bírák az alsóbb fokon ítélkező kollégáikhoz képest. Varga Zs. András a kivételezést azzal indokolja, hogy a Kúria nem egyszerűen legfelsőbb bíróság, hanem a jogegység felett őrködik.","shortLead":"Egy utolsó pillanatban benyújtott kormánypárti törvénymódosításnak köszönhetően aránytalanul nagyobb fizetésemelést...","id":"20250104_kuria-birok-kiemelt-banasmod-fizetesemeles-Varga-Zs-Andras-ujevi-koszonto-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2243696e-1bd3-40fd-a363-389207ba984b.jpg","index":0,"item":"b3a62b3f-a3df-4d4e-8c6a-6c31811d5f05","keywords":null,"link":"/itthon/20250104_kuria-birok-kiemelt-banasmod-fizetesemeles-Varga-Zs-Andras-ujevi-koszonto-ebx","timestamp":"2025. január. 04. 07:45","title":"A kiemelt bánásmódot nem ingyen kaptuk – sokatmondó volt a Kúria-elnök újévi köszöntője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bae2cc2c-01cc-4ccb-8b17-bc21b9977a9e","c_author":"Feledi Márton","category":"360","description":"A Revolut, a Wise vagy a Taxify mindegyike a balti országokhoz köthető startupként indult és vált milliárdokat termelő nagyvállalkozássá. Mitől ilyen jók ebben a baltiak?","shortLead":"A Revolut, a Wise vagy a Taxify mindegyike a balti országokhoz köthető startupként indult és vált milliárdokat termelő...","id":"20250104_hvg-baltikum-sikeres-startupok-technologia-okosan-unikorniskeltetok-unikornis","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bae2cc2c-01cc-4ccb-8b17-bc21b9977a9e.jpg","index":0,"item":"7d1c8962-93c3-4cbe-8d85-60f9f7824228","keywords":null,"link":"/360/20250104_hvg-baltikum-sikeres-startupok-technologia-okosan-unikorniskeltetok-unikornis","timestamp":"2025. január. 04. 13:30","title":"Ha a baltiaknak sikerül, nekünk miért nem? Sikeres startupok nyomában Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e759e46d-8156-4076-8a46-a2c60e90f4dc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nyomok részben hosszú nyakú növényevőktől, részben ragadozóktól származtak, néhol keresztezték is egymást. ","shortLead":"A nyomok részben hosszú nyakú növényevőktől, részben ragadozóktól származtak, néhol keresztezték is egymást. ","id":"20250103_Dinoszaurusz-labnyom-lelet-Oxfordshire","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e759e46d-8156-4076-8a46-a2c60e90f4dc.jpg","index":0,"item":"352e107e-9823-4486-8807-d68afa1c020b","keywords":null,"link":"/elet/20250103_Dinoszaurusz-labnyom-lelet-Oxfordshire","timestamp":"2025. január. 03. 15:30","title":"Dinólábnyomok tömkelegét tárták fel egy angliai kőfejtőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c298b28-4b40-45d1-bc50-1ee09dba8e72","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"„Ez nem terrorcselekmény, hanem ébresztő” – írta a robbanásban életét vesztett katona.","shortLead":"„Ez nem terrorcselekmény, hanem ébresztő” – írta a robbanásban életét vesztett katona.","id":"20250104_Bucsuuzenet-trump-robbantas-tesla-cybertruck-musk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5c298b28-4b40-45d1-bc50-1ee09dba8e72.jpg","index":0,"item":"f2f5b78f-9be5-4ca7-92af-5e3d2f4fcab6","keywords":null,"link":"/vilag/20250104_Bucsuuzenet-trump-robbantas-tesla-cybertruck-musk","timestamp":"2025. január. 04. 08:43","title":"Búcsúüzenetet hagyott a Trump szállodája előtt robbantó férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a512c0fc-b418-4286-baa9-7186aa478cc6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK vezére úgy véli, az a dolguk, hogy kezdeményezzék az előrehozott választásokat, úgyhogy így tesznek. ","shortLead":"A DK vezére úgy véli, az a dolguk, hogy kezdeményezzék az előrehozott választásokat, úgyhogy így tesznek. ","id":"20250103_gyurcsany-ferenc-magyar-peter-elorehozott-valasztas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a512c0fc-b418-4286-baa9-7186aa478cc6.jpg","index":0,"item":"81c602b6-c76b-4eb7-bb68-ef9329c9727f","keywords":null,"link":"/itthon/20250103_gyurcsany-ferenc-magyar-peter-elorehozott-valasztas-ebx","timestamp":"2025. január. 03. 14:19","title":"Magyar Péter után most Gyurcsány Ferenc is előrehozott választást akar, a DK kezdeményezi az Országgyűlés feloszlatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6d92a2c-7472-47a6-a494-5cb34576bff2","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Az egyik rendőr testkamerás felvételét tették közzé.","shortLead":"Az egyik rendőr testkamerás felvételét tették közzé.","id":"20250104_Video-rendorsegi-sokkoloval-tepertek-le-az-amerikaiak-olimpiai-sprinteret","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6d92a2c-7472-47a6-a494-5cb34576bff2.jpg","index":0,"item":"386565b4-7b96-4107-9fef-36ea20765071","keywords":null,"link":"/sport/20250104_Video-rendorsegi-sokkoloval-tepertek-le-az-amerikaiak-olimpiai-sprinteret","timestamp":"2025. január. 04. 16:16","title":"Videó: rendőrségi sokkolóval vitték földre az amerikaiak olimpiai sprinterét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]