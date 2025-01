Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6905d2cc-fd0f-4ded-813e-f11d412578a9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Sem az árak nem lőttek ki, sem az országok nem kerültek energiahiányos helyzetbe.","shortLead":"Sem az árak nem lőttek ki, sem az országok nem kerültek energiahiányos helyzetbe.","id":"20250103_Hiaba-panikolt-Fico-nagyon-ugy-tunik-elmarad-az-osszeomlas-a-leallo-orosz-gazszallitasok-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6905d2cc-fd0f-4ded-813e-f11d412578a9.jpg","index":0,"item":"55b7c6d5-20c0-40bc-82e8-338f34747dba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250103_Hiaba-panikolt-Fico-nagyon-ugy-tunik-elmarad-az-osszeomlas-a-leallo-orosz-gazszallitasok-miatt","timestamp":"2025. január. 03. 13:25","title":"Hiába keltett pánikot Fico, nagyon úgy tűnik, elmarad az összeomlás a leálló orosz gázszállítások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11322296-370c-4ad1-a18c-06ec5787fa8d","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Videóra vették, ahogy az alkalmazottak bontják a szanitereket, a botrány hatására Janaína Lima visszakozott. Állítja: az eszközöket saját költségére szereltette be, és a jogi osztály útmutatása szerint cselekedett.","shortLead":"Videóra vették, ahogy az alkalmazottak bontják a szanitereket, a botrány hatására Janaína Lima visszakozott. Állítja...","id":"20250104_Elvesztette-a-valasztast-elvitte-a-WC-kagylot-Sao-Paulo-egyik-kepviseloje","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/11322296-370c-4ad1-a18c-06ec5787fa8d.jpg","index":0,"item":"372eb450-b229-42d5-961b-be02f0c00ac0","keywords":null,"link":"/elet/20250104_Elvesztette-a-valasztast-elvitte-a-WC-kagylot-Sao-Paulo-egyik-kepviseloje","timestamp":"2025. január. 04. 14:42","title":"Elvesztette a választást, elvitte a WC-kagylót az irodájából São Paulo egyik képviselője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb71220c-e392-4d2d-a818-36fd3d812d05","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A nyugdíjrendszert és az egészségügyet érintő kérdésekben nem tudtak megegyezni. ","shortLead":"A nyugdíjrendszert és az egészségügyet érintő kérdésekben nem tudtak megegyezni. ","id":"20250103_Ujabb-sikertelen-koalicios-targyalas-Ausztriaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bb71220c-e392-4d2d-a818-36fd3d812d05.jpg","index":0,"item":"799ce37e-adb6-43ed-8237-77825b924701","keywords":null,"link":"/vilag/20250103_Ujabb-sikertelen-koalicios-targyalas-Ausztriaban","timestamp":"2025. január. 03. 12:03","title":"Kudarcba fulladtak a koalíciós tárgyalások Ausztriában, miután a liberálisok kihátráltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"606c08b0-2338-42ff-82e6-199ef7e219cf","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Háromszoros világbajnok ellenfele rekordját döntheti meg a 17 éves Luke Littler a darts-vb péntek esti döntőjében. 12 hónap alatt 12-szer mérkőztek meg Michael van Gerwennel, és mindketten hatszor győztek, így a döntő előtt a legfőbb kérdés az, kinek hoz szerencsét a 13-as szám.","shortLead":"Háromszoros világbajnok ellenfele rekordját döntheti meg a 17 éves Luke Littler a darts-vb péntek esti döntőjében. 12...","id":"20250103_luke-littler-michael-van-gerwen-darts-vilagbajnoksag-donto-rekord-sporttortenelem-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/606c08b0-2338-42ff-82e6-199ef7e219cf.jpg","index":0,"item":"ff49283a-f287-4548-af5d-fd877f47e225","keywords":null,"link":"/sport/20250103_luke-littler-michael-van-gerwen-darts-vilagbajnoksag-donto-rekord-sporttortenelem-ebx","timestamp":"2025. január. 03. 14:36","title":"Szó szerint pelenkában kezdte, ma sporttörténelmet írhat a dartsos csodagyerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"357e9177-8f60-4904-9a83-ea10388a648f","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Ausztriában súlyos politikai válság jön – ami Putyinnak jöhet jól. ","shortLead":"Ausztriában súlyos politikai válság jön – ami Putyinnak jöhet jól. ","id":"20250104_nemzetkozi-lapszemle-robert-fico-orban-viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/357e9177-8f60-4904-9a83-ea10388a648f.jpg","index":0,"item":"7647daa5-0b5c-43c2-95e6-bdbe30ab2ae4","keywords":null,"link":"/360/20250104_nemzetkozi-lapszemle-robert-fico-orban-viktor","timestamp":"2025. január. 04. 10:00","title":"Nemzetközi lapszemle: Fico ugyanazt csinálja, mint Orbán - az uniót hibáztatja saját rossz gazdaságpolitikája helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fbf4d01-8e9a-415c-992d-7b50e3700734","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Már a magyar felhasználóknál is megjelenik a Disney+ figyelmeztetése arról, hogy többé nem lehet egy háztartáson kívüli személlyel megosztani az előfizetést. ","shortLead":"Már a magyar felhasználóknál is megjelenik a Disney+ figyelmeztetése arról, hogy többé nem lehet egy háztartáson kívüli...","id":"20250103_disney-plus-streaming-platform-jelszomegosztas-tiltas-uzenet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8fbf4d01-8e9a-415c-992d-7b50e3700734.jpg","index":0,"item":"73753386-372f-4a59-9402-edb68a205cf1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250103_disney-plus-streaming-platform-jelszomegosztas-tiltas-uzenet","timestamp":"2025. január. 03. 12:33","title":"Ennyi volt: a magyarokat is elérte a Disney+ jelszómegosztás-tiltása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc07bf80-2a36-49b2-8a92-2a5ac296068c","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Fenyőfalakomával ünneplik az újévet a berlini állatkert elefántjai.","shortLead":"Fenyőfalakomával ünneplik az újévet a berlini állatkert elefántjai.","id":"20250103_elefant-eladatlan-karacsonyfa-berlin-allatkert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bc07bf80-2a36-49b2-8a92-2a5ac296068c.jpg","index":0,"item":"962ecfe0-a0ad-4365-a386-01b0b0d18a61","keywords":null,"link":"/elet/20250103_elefant-eladatlan-karacsonyfa-berlin-allatkert","timestamp":"2025. január. 03. 17:00","title":"Elefántok falhatják fel az eladatlan karácsonyfákat Berlinben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84c02252-08e5-4384-8619-b717edbf5bd9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Bár a japánok kedvelt vízitormája, a wasabi (vaszabi) közismerten csípős, azért egy olyan mellékhatására, amit egy izraeli nő akaratán kívül is megtapasztalt pár éve, nemigen gondolnánk. De úgy is fogalmazhatnánk: ha túl sok wasabit eszel, összetörhet a szíved.","shortLead":"Bár a japánok kedvelt vízitormája, a wasabi (vaszabi) közismerten csípős, azért egy olyan mellékhatására, amit...","id":"20250104_osszetort-sziv-szindroma-tul-sok-wasabi-vaszabi-japan-torma","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/84c02252-08e5-4384-8619-b717edbf5bd9.jpg","index":0,"item":"6084efa9-ea9e-47dd-b09b-fd401ffe6331","keywords":null,"link":"/tudomany/20250104_osszetort-sziv-szindroma-tul-sok-wasabi-vaszabi-japan-torma","timestamp":"2025. január. 04. 14:03","title":"Az első pillanatban szívinfarktusnak tűnt, de aztán kiderült, hogy összetört egy nő szíve, mert túl sok wasabit evett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]