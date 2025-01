Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"6384c983-01be-468d-8c39-92bd420da83d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Kiosztották a Magyar Borszakírók Köre (MBK) által odaítélt, 2024-es Magyar Bor Nagydíjakat.","shortLead":"Kiosztották a Magyar Borszakírók Köre (MBK) által odaítélt, 2024-es Magyar Bor Nagydíjakat.","id":"20250109_Egy-egri-bikaver-lett-2024-legjobb-vorosbora-mbk-magyar-bor-nagydij","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6384c983-01be-468d-8c39-92bd420da83d.jpg","index":0,"item":"6614e7f1-b07e-4988-a6c5-a3e8a4972a62","keywords":null,"link":"/elet/20250109_Egy-egri-bikaver-lett-2024-legjobb-vorosbora-mbk-magyar-bor-nagydij","timestamp":"2025. január. 09. 08:32","title":"Egy egri bikavér lett 2024 legjobb vörösbora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d383e727-3b4d-48ab-9c2b-2ae01db9f562","c_author":"HVG","category":"nagyitas","description":"Mint egy megelevenedett katasztrófafilm – a helyiek szinte tehetetlenül nézik, ahogy Los Angeles a tűz martalékává válik. A kaliforniai városban és a környező megyékben legalább öt különböző tűzvész tombol, ezek közül három lényegében fékezhetetlenül. A tűz közelít a világhírű Hollywood felirathoz, a Sunset Boulvard épületei pedig lényegében már megsemmisültek. Eddig öt ember halt meg, és csaknem 140 ezer embert evakuáltak Los Angeles történetének legpusztítóbb erdőtüzében, amely a sztárok otthonait is a földdel tette egyenlővé, többek között Paris Hilton, Billy Crystal és James Woods is a házát siratja. ","shortLead":"Mint egy megelevenedett katasztrófafilm – a helyiek szinte tehetetlenül nézik, ahogy Los Angeles a tűz martalékává...","id":"20250109_Erdotuz-USA","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d383e727-3b4d-48ab-9c2b-2ae01db9f562.jpg","index":0,"item":"05aa899d-39e4-4baf-a1df-515ca39f8ee4","keywords":null,"link":"/nagyitas/20250109_Erdotuz-USA","timestamp":"2025. január. 09. 12:05","title":"Képeken a Los Angeles-i apokalipszis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0401fbc4-2f4f-4086-9e6c-478735dd471a","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"2024 első 11 hónapjában 2,9 százalékkal nőtt a volumen.","shortLead":"2024 első 11 hónapjában 2,9 százalékkal nőtt a volumen.","id":"20250109_2024-januar-oktober-kiskereskedelmi-forgalom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0401fbc4-2f4f-4086-9e6c-478735dd471a.jpg","index":0,"item":"afac4270-8e5c-4328-b603-a0d81c0cac52","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250109_2024-januar-oktober-kiskereskedelmi-forgalom","timestamp":"2025. január. 09. 08:33","title":"Alig nőtt tavaly a kiskereskedelmi forgalom, az NGM szerint ez lendületet ad a gazdaságnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e1bd31a-6b9d-4013-9a85-1dd95aa4fe3c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két férfi és egy kutya nézte döbbenten, amint a bozóttűz körülveszi az otthonukat. Már két halottja van a katasztrófának, és legalább 30 ezer embert kellett evakuálni a környéken.","shortLead":"Két férfi és egy kutya nézte döbbenten, amint a bozóttűz körülveszi az otthonukat. Már két halottja van...","id":"20250108_Erdotuz-Los-Angeles-video-pusztitas-Hollywood","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4e1bd31a-6b9d-4013-9a85-1dd95aa4fe3c.jpg","index":0,"item":"fc806284-281d-4f29-90fa-1fa61930f728","keywords":null,"link":"/elet/20250108_Erdotuz-Los-Angeles-video-pusztitas-Hollywood","timestamp":"2025. január. 08. 19:16","title":"Megdöbbentő videó mutatja, milyen, amikor egy elegáns házat körülzár a Los Angelesben pusztító pokoli tűz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f094ffc-37ea-4a40-a213-a15a4c55aaf6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ceraluminumból készült az Asus Zenbook A14 számos része, így lényegesen könnyebb, mint az elődje. A notebook azonban hardveresen is figyelemre méltó.","shortLead":"Ceraluminumból készült az Asus Zenbook A14 számos része, így lényegesen könnyebb, mint az elődje. A notebook azonban...","id":"20250109_asus-zenbook-a14-notebook-copilot-pc-snapdragon-ceraluminum","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f094ffc-37ea-4a40-a213-a15a4c55aaf6.jpg","index":0,"item":"85e27c60-67b2-4034-9c7d-7b6a192bee22","keywords":null,"link":"/tudomany/20250109_asus-zenbook-a14-notebook-copilot-pc-snapdragon-ceraluminum","timestamp":"2025. január. 09. 10:03","title":"Nincs 1 kg, és 32 órát is kibír egy töltéssel az Asus új laptopja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30e7f654-6dcc-4402-9e2f-4795582adbc2","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A német cég résztulajdonosa a kínai autógyártónak. ","shortLead":"A német cég résztulajdonosa a kínai autógyártónak. ","id":"20250108_toltoallomast-nyit-Kinaban-a-Volkswagen-XPeng","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30e7f654-6dcc-4402-9e2f-4795582adbc2.jpg","index":0,"item":"eb44e1c8-5e17-4af9-b067-02c2d3eb2b9f","keywords":null,"link":"/cegauto/20250108_toltoallomast-nyit-Kinaban-a-Volkswagen-XPeng","timestamp":"2025. január. 08. 08:05","title":"Összeáll a VW és az XPeng: 20 ezer töltőállomást nyitnak Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79f96b9a-24e3-4a2a-8060-a7ad1ad62bdd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az építési és közlekedési miniszter a David Pressmannek adott utazási tippje mellett Rogán Antal szankciós listára tételét is kommentálta: „szemenszedett hazugságokra, föltételezésekre alapszik, amelyekből egy szó sem igaz”.","shortLead":"Az építési és közlekedési miniszter a David Pressmannek adott utazási tippje mellett Rogán Antal szankciós listára...","id":"20250108_Kerulje-el-Magyarorszagot-uzente-Lazar-Janos-a-tavozo-amerikai-nagykovetnek-Rogan-kitiltasa-miatt-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/79f96b9a-24e3-4a2a-8060-a7ad1ad62bdd.jpg","index":0,"item":"ea0e3adc-699b-4daa-aa37-019acb7563a1","keywords":null,"link":"/itthon/20250108_Kerulje-el-Magyarorszagot-uzente-Lazar-Janos-a-tavozo-amerikai-nagykovetnek-Rogan-kitiltasa-miatt-ebx","timestamp":"2025. január. 08. 12:14","title":"„Kerülje el Magyarországot” – üzente Lázár János a távozó amerikai nagykövetnek Rogán kitiltása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42a3572e-b93f-4163-8a5f-d02d7aceec5e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hírt, amit volt felesége, Tóth Gabi is lájkolt, maga a vőlegény tudatta a világgal. ","shortLead":"A hírt, amit volt felesége, Tóth Gabi is lájkolt, maga a vőlegény tudatta a világgal. ","id":"20250109_Krausz-Gabor-eljegyezte-Mikes-Annat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/42a3572e-b93f-4163-8a5f-d02d7aceec5e.jpg","index":0,"item":"91ecd428-3146-438f-a538-bd8efaee3e01","keywords":null,"link":"/elet/20250109_Krausz-Gabor-eljegyezte-Mikes-Annat","timestamp":"2025. január. 09. 10:46","title":"Krausz Gábor eljegyezte Mikes Annát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]