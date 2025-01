Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1f06e109-8261-415c-9076-93d02af2d9d8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Andy Vajna a tűz által fenyegetett környéken lakó özvegye a katasztrófa okait ecsetelte az Instagramon.","shortLead":"Andy Vajna a tűz által fenyegetett környéken lakó özvegye a katasztrófa okait ecsetelte az Instagramon.","id":"20250109_Mire-fizetjuk-a-magas-adokat-Vajna-Timea-is-megszolalt-a-kaliforniai-tuzveszrol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1f06e109-8261-415c-9076-93d02af2d9d8.jpg","index":0,"item":"ae8975ea-bd4e-43cc-a6f0-b6ed15ea3f7b","keywords":null,"link":"/elet/20250109_Mire-fizetjuk-a-magas-adokat-Vajna-Timea-is-megszolalt-a-kaliforniai-tuzveszrol","timestamp":"2025. január. 09. 15:32","title":"„Mire fizetjük a magas adókat?” – Vajna Tímea is megszólalt a kaliforniai tűzvészről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce890dd9-c5e7-4400-bdd7-8f9d948ab5ce","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"„Tolakodó természetű, hozzáállása öncélú, hiányzik belőle a valós problémák megértésének képessége, és az egyetlen célja az, hogy dollár-ezermilliárdos legyen” – mondta Steve Bannon, a korábbi Trump-főtanácsadó a leendő elnök körül legyeskedő techmilliárdos Elon Muskról.","shortLead":"„Tolakodó természetű, hozzáállása öncélú, hiányzik belőle a valós problémák megértésének képessége, és az egyetlen...","id":"20250108_Steve-Bannon-Elon-Musk-Giorgia-Meloni-Donald-Trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ce890dd9-c5e7-4400-bdd7-8f9d948ab5ce.jpg","index":0,"item":"ad0fd610-04e7-41cd-b36b-315958d32f69","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250108_Steve-Bannon-Elon-Musk-Giorgia-Meloni-Donald-Trump","timestamp":"2025. január. 08. 16:51","title":"Steve Bannon: Elon Musk éretlen, mint egy kisgyerek. Menjen vissza Dél-Afrikába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef87c0d0-8b4d-4f2c-b171-f693e70b763a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A mesterséges intelligenciára épülő feladatok gyorsabbak lehetnek, a játékok pedig szebbek és gördülékenyebbek – ígéri az AMD. A vállalat Las Vegasban mutatta meg, milyen újdonságokból tudnak választani a felhasználók 2025-ben.","shortLead":"A mesterséges intelligenciára épülő feladatok gyorsabbak lehetnek, a játékok pedig szebbek és gördülékenyebbek – ígéri...","id":"20250108_amd-ryzen-processzorok-ces-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef87c0d0-8b4d-4f2c-b171-f693e70b763a.jpg","index":0,"item":"725a11ee-e48d-406c-899f-9524e1efbd4b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250108_amd-ryzen-processzorok-ces-2025","timestamp":"2025. január. 08. 11:03","title":"Mindenkire gondolt az AMD: csúcsgépekbe és játékkonzolokba is kerülhet az új processzorokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"187e4cc1-afa8-46fa-8a2b-36e14ec8c06b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A politikai célból bevezetett ársapka, az adóemelések miatt hatalmas volt az élelmiszerek inflációja az elmúlt években. Ami ráadásul a szegényebb rétegeket fokozottan érinti.","shortLead":"A politikai célból bevezetett ársapka, az adóemelések miatt hatalmas volt az élelmiszerek inflációja az elmúlt években...","id":"20250108_rasko-gyorgy-elelmiszer-dragulas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/187e4cc1-afa8-46fa-8a2b-36e14ec8c06b.jpg","index":0,"item":"156cc168-b9fe-4d5e-bda3-63d24ddf7c1c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250108_rasko-gyorgy-elelmiszer-dragulas","timestamp":"2025. január. 08. 10:02","title":"Raskó György: Egy családnak évente 1,1 millió forinttal többet kell élelmiszerre költenie, és ez a kormány hibája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f3e5c1c-3ba9-48df-a4ba-4286dd461900","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A Der Standard, a Süddeutsche Zeitung és a Bloomberg is foglalkozik azzal, mi a dolgok állása Ausztriában. Utóbbi szerint Herbert Kickl a második világháború óta egyszerre a leginkább csodált és a leggyűlöltebb osztrák politikus. Anne Applebaum azt kéri, hogy akik most az ukrajnai békéről papolnak, árulják el, hogy miként képzelik a világot utána. A Financial Times szerint Elon Muskot senki választotta meg, mégis úgy lép fel, mintha társelnök volna Trump mellett. A Süddeutsche azt írja, kockázatos, hogy az olasz kormány Muskra akarja bízni kényes kommunikációs hálózatok és biztonsági rendszerek kiépítését. Válogatásunk a világlapok cikkeiből.","shortLead":"A Der Standard, a Süddeutsche Zeitung és a Bloomberg is foglalkozik azzal, mi a dolgok állása Ausztriában. Utóbbi...","id":"20250108_nemzetkozi-lapszemle-ausztria-kickl-trump-musk-ukrajna-gronland","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f3e5c1c-3ba9-48df-a4ba-4286dd461900.jpg","index":0,"item":"82b1a281-344e-4435-a67f-e12e577fbebc","keywords":null,"link":"/360/20250108_nemzetkozi-lapszemle-ausztria-kickl-trump-musk-ukrajna-gronland","timestamp":"2025. január. 08. 10:30","title":"A volt osztrák agrárminiszter a Der Standardban: Belháború is jöhet a Néppártban, ha a kancellári székbe segítik Kicklt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9961b745-5951-42ad-ab33-1c2e4ca8bf63","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"A házelnök szerint az írótól a mai napig megtagadják az irodalmi kanonizációt.","shortLead":"A házelnök szerint az írótól a mai napig megtagadják az irodalmi kanonizációt.","id":"20250109_Kover-Laszlo-a-hazugsag-nepe-ma-is-megosztonak-nevezi-Wass-Albertet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9961b745-5951-42ad-ab33-1c2e4ca8bf63.jpg","index":0,"item":"d303c88a-b495-4f67-853c-ae1381ba2791","keywords":null,"link":"/kultura/20250109_Kover-Laszlo-a-hazugsag-nepe-ma-is-megosztonak-nevezi-Wass-Albertet","timestamp":"2025. január. 09. 08:22","title":"Kövér László: „a hazugság népe” ma is megosztónak nevezi Wass Albertet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"038b0a89-8978-49f5-89e4-ff06383b8c29","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A legfelső vezetés fizetése a dolgozókénál nagyobb arányban csökkent. Ez is része a tavaly kötött megállapodásnak, amelynek értelmében az üzemek bezárásának elkerüléséért a cég fizetéseket csökkent és leépít, ami egyúttal a német autóipar válságának újabb tünete.","shortLead":"A legfelső vezetés fizetése a dolgozókénál nagyobb arányban csökkent. Ez is része a tavaly kötött megállapodásnak...","id":"20250108_vw-menedzsment-fizetes-csokkentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/038b0a89-8978-49f5-89e4-ff06383b8c29.jpg","index":0,"item":"7df5eebd-297c-4242-8da7-ea215161609d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250108_vw-menedzsment-fizetes-csokkentes","timestamp":"2025. január. 08. 11:03","title":"A szakszervezetekkel kötött megállapodás után 300 millió euróval csökkentik a Volkswagen vezetőségének bérét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85cd56fb-3f86-403b-8212-cab9e5eaf173","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Szabó Szabolcs szerint a Tisza Párt elnöke ki akarja őket oktatni ellenzékiségből.","shortLead":"Szabó Szabolcs szerint a Tisza Párt elnöke ki akarja őket oktatni ellenzékiségből.","id":"20250109_magyar-peter-frakciok-pluszpenz-szabo-szabolcs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/85cd56fb-3f86-403b-8212-cab9e5eaf173.jpg","index":0,"item":"96ae8eb8-6d1a-4e95-9321-7a6d9c44d73e","keywords":null,"link":"/itthon/20250109_magyar-peter-frakciok-pluszpenz-szabo-szabolcs","timestamp":"2025. január. 09. 14:29","title":"„A Tisza igenis milliárdos nagyságrendben jut közpénzhez” – Magyar Péterrel vitatkozik a momentumos képviselő a parlamenti frakciók pluszjuttatásairól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]