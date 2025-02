Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6ffb2b14-cf03-49d0-a026-b1ab65e58f05","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Közzétették az első hivatalos jelentést az Azerbaijan Airlines decemberben lezuhant utasszállító repülőgépéről.","shortLead":"Közzétették az első hivatalos jelentést az Azerbaijan Airlines decemberben lezuhant utasszállító repülőgépéről.","id":"20250204_Azerbajdzsan-lezuhant-repulogep-Oroszorszag-jelentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ffb2b14-cf03-49d0-a026-b1ab65e58f05.jpg","index":0,"item":"db4d452b-fad8-4c38-b474-18d6f0b75540","keywords":null,"link":"/vilag/20250204_Azerbajdzsan-lezuhant-repulogep-Oroszorszag-jelentes","timestamp":"2025. február. 04. 20:47","title":"Kiderült mi okozhatta az azeri repülőgép-balesetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cab643ae-8d00-4f1f-a791-d2a2bb3560db","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az indiai, Hong Kong-i, vietnámi és Seychelle-szigeteki fedő cégeknek értékesített hajók jóval magasabb áron keltek el, mintha máshol értékesítették volna őket.","shortLead":"Az indiai, Hong Kong-i, vietnámi és Seychelle-szigeteki fedő cégeknek értékesített hajók jóval magasabb áron keltek el...","id":"20250204_Jol-jartak-azok-akik-az-oreg-tankereiket-az-orosz-arnyekflottaba-adtak-el-arnyekflotta-oroszorszag-szankciok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cab643ae-8d00-4f1f-a791-d2a2bb3560db.jpg","index":0,"item":"f927d27c-7281-4036-9b1c-a67b3021e3b7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250204_Jol-jartak-azok-akik-az-oreg-tankereiket-az-orosz-arnyekflottaba-adtak-el-arnyekflotta-oroszorszag-szankciok","timestamp":"2025. február. 04. 17:43","title":"Uniós üzletemberek keresnek eurómilliárdokat azzal, hogy eladják az öreg tankereiket az orosz árnyékflottába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"709fc839-3bd8-4334-a84a-efb89009eaea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök hosszú interjút adott egy svájci lapnak, amelyben többek között arról beszélt, hogy hiba volt elhitetni az ukránokkal, hogy a győzelemig mellettük fogunk állni.","shortLead":"A miniszterelnök hosszú interjút adott egy svájci lapnak, amelyben többek között arról beszélt, hogy hiba volt...","id":"20250203_Orban-nnz-interju-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/709fc839-3bd8-4334-a84a-efb89009eaea.jpg","index":0,"item":"df60202a-4197-4f14-ab51-41c2677a1680","keywords":null,"link":"/itthon/20250203_Orban-nnz-interju-ebx","timestamp":"2025. február. 03. 11:25","title":"Orbán megkérdezte Putyint, zavarja-e, hogy Magyarország NATO-tag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"056dd5da-e326-4b60-a9e7-f916e994efc4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az elnök bejelentette, hogy hétfőn tárgyalni fog a kanadai és a mexikói vezetőkkel, de szerinte nem tudnak neki olyat mondani, amitől meggondolná magát.","shortLead":"Az elnök bejelentette, hogy hétfőn tárgyalni fog a kanadai és a mexikói vezetőkkel, de szerinte nem tudnak neki olyat...","id":"20250203_Trump-vamok-amerikaiak-gazdasag-fentanil-kanada-mexiko-kina","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/056dd5da-e326-4b60-a9e7-f916e994efc4.jpg","index":0,"item":"e36ca683-4acf-461a-97e7-e0e1d49d80de","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250203_Trump-vamok-amerikaiak-gazdasag-fentanil-kanada-mexiko-kina","timestamp":"2025. február. 03. 08:48","title":"Trump: Rövid távon az amerikaiaknak is fájni fog a vámháború","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a50c8116-2b02-461b-b4ee-ee7db3c4e46f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Emotikonokban és képtelen kifejezésekben gazdag jó reggelt kíván a miniszterelnök.","shortLead":"Emotikonokban és képtelen kifejezésekben gazdag jó reggelt kíván a miniszterelnök.","id":"20250204_orban-viktor-kell-egy-jo-deal-donald-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a50c8116-2b02-461b-b4ee-ee7db3c4e46f.jpg","index":0,"item":"0b206f85-b958-4bc3-9ce9-f6985fbb3971","keywords":null,"link":"/itthon/20250204_orban-viktor-kell-egy-jo-deal-donald-trump","timestamp":"2025. február. 04. 09:19","title":"Orbán: A legtöbben még azt hiszik, ők megúszhatják. Nem fogják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66344acc-0f7a-454e-b193-4f1d4ae33a10","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Vasárnap átadták az idei Grammy-díjakat. A díjazott produkciókba ezúttal bele is hallgathat.","shortLead":"Vasárnap átadták az idei Grammy-díjakat. A díjazott produkciókba ezúttal bele is hallgathat.","id":"20250203_Mutatjuk-a-friss-Grammy-dijas-produkciokat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/66344acc-0f7a-454e-b193-4f1d4ae33a10.jpg","index":0,"item":"d7cbcde1-73d9-4056-9bd9-955c7d9f5308","keywords":null,"link":"/kultura/20250203_Mutatjuk-a-friss-Grammy-dijas-produkciokat","timestamp":"2025. február. 03. 13:37","title":"Mutatjuk a friss Grammy-díjas produkciókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbc8e8bb-baa4-4734-8b27-97e0063c8d7b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A férfi életét Szlovákiában mentették meg, azóta beperelte az ügyeletet szervező Országos Mentőszolgálatot.","shortLead":"A férfi életét Szlovákiában mentették meg, azóta beperelte az ügyeletet szervező Országos Mentőszolgálatot.","id":"20250204_komarom-ugyelet-szlovakia-belcsavarodas-omsz-nngyk-hiba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fbc8e8bb-baa4-4734-8b27-97e0063c8d7b.jpg","index":0,"item":"9f5fb890-2310-4998-84e8-8dfcada242e9","keywords":null,"link":"/itthon/20250204_komarom-ugyelet-szlovakia-belcsavarodas-omsz-nngyk-hiba","timestamp":"2025. február. 04. 05:43","title":"Az NNGYK szerint hibázott az orvosi ügyelet, amikor vizsgálat nélkül elküldte a bélcsavarodásos komáromi férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3626125e-dbf6-4f3b-9153-3e3088669bad","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hivatalos ügyekkel mindenkinek kell foglalkoznia. A legtöbben már csak a legszükségesebb esetekben járnak kormányablakokba, inkább az interneten, az Ügyfélkapun keresztül intézik el azt, amit lehet. A DÁP megjelenesével azonban ez megváltozhat.","shortLead":"Hivatalos ügyekkel mindenkinek kell foglalkoznia. A legtöbben már csak a legszükségesebb esetekben járnak...","id":"20250203_Kasszakulcs-40-ugyfelkapu-plusz-dap-ugyintezes-podcast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3626125e-dbf6-4f3b-9153-3e3088669bad.jpg","index":0,"item":"798a41d1-9006-46ae-975b-20886f34dcf3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250203_Kasszakulcs-40-ugyfelkapu-plusz-dap-ugyintezes-podcast","timestamp":"2025. február. 03. 05:50","title":"Várva várt fejlesztés, vagy csak egy újabb platform lesz a DÁP? - Kasszakulcs #40","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]