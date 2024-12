Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"abf3cd8f-5c96-4f8b-9ded-d583e02fc320","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Rendelettel nehezítették a speciális kötszerek felírását.","shortLead":"Rendelettel nehezítették a speciális kötszerek felírását.","id":"20241224_Tovabb-rontotta-a-kormany-a-nehezen-gyogyulo-sebekkel-elok-gyogyulasi-eselyeit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/abf3cd8f-5c96-4f8b-9ded-d583e02fc320.jpg","index":0,"item":"81ecfe30-af51-4907-9025-5ebba0a87b23","keywords":null,"link":"/itthon/20241224_Tovabb-rontotta-a-kormany-a-nehezen-gyogyulo-sebekkel-elok-gyogyulasi-eselyeit","timestamp":"2024. december. 24. 15:14","title":"Tovább rontotta a kormány a nehezen gyógyuló sebekkel élők gyógyulási esélyeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f3e5c1c-3ba9-48df-a4ba-4286dd461900","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A Süddeutsche mellett a FAZ és a Neue Zürcher Zeitung is foglalkozik a Fico-Putyin-találkozóval. Trump megválasztása után Európának költenie kell a saját biztonságára, írja Joschka Fisher volt német külügyminiszter. A világ vezető demokráciáiban nehézkes a kormányzás, mert széttöredezik a politikai közép, és Donald Trump csak súlyosbítja a problémát, írja Gideon Rachman a Financial Timesban. Súlyos kérdéseket vet fel, hogy a román alkotmánybíróság megsemmisítette az elnökválasztás eredményét, írja a New York Times szerzője. Válogatásunk a világlapok cikkeiből.","shortLead":"A Süddeutsche mellett a FAZ és a Neue Zürcher Zeitung is foglalkozik a Fico-Putyin-találkozóval. Trump megválasztása...","id":"20241224_nemzetkozi-lapszemle-fico-putyin-eu-nato-trump-zelenszkij-romania","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f3e5c1c-3ba9-48df-a4ba-4286dd461900.jpg","index":0,"item":"3be2ee49-45cb-4939-a09b-bca6c79490cc","keywords":null,"link":"/360/20241224_nemzetkozi-lapszemle-fico-putyin-eu-nato-trump-zelenszkij-romania","timestamp":"2024. december. 24. 10:00","title":"Süddeutsche Zeitung: Robert Fico moszkvai útjával világossá tette, melyik oldalon áll","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c99e6fb-1ca5-4226-93bc-db3c6326623e","c_author":"hvg360","category":"360","description":"","shortLead":"","id":"20241223_hvg-szel-david-zsido-ferenc-a-fak-magukhoz-huzzak-az-esot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c99e6fb-1ca5-4226-93bc-db3c6326623e.jpg","index":0,"item":"b066d947-ab3c-41bd-a663-f4d92cc3e553","keywords":null,"link":"/360/20241223_hvg-szel-david-zsido-ferenc-a-fak-magukhoz-huzzak-az-esot","timestamp":"2024. december. 23. 16:00","title":"Szél Dávid pszichológus: Találtam egy könyvet Székelyudvarhelyen, ami segített jobban megérteni az erdélyi magyarságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44180157-21a7-4e08-b1c2-9407a502d252","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Egy hét alatt csaknem 140 ezer autóst ellenőriztek a járőrök.","shortLead":"Egy hét alatt csaknem 140 ezer autóst ellenőriztek a járőrök.","id":"20241224_ittas-sofor-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/44180157-21a7-4e08-b1c2-9407a502d252.jpg","index":0,"item":"50066810-8fc5-4f09-bf9f-b2f4f4f68ae5","keywords":null,"link":"/cegauto/20241224_ittas-sofor-rendorseg","timestamp":"2024. december. 24. 19:41","title":"Több mint kétszáz ittas, vagy bedrogozott sofőrt fogtak a rendőrök a magyar utakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc1afea4-a173-432c-b92b-0438ee835997","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Miközben az amerikai igazságügyi minisztérium egyenesen a Chrome böngésző eladására kényszerítené a Google tulajdonosát, a cég ennél finomabb módszerekkel lazítana a monopolhelyzetén – kényszerből. ","shortLead":"Miközben az amerikai igazságügyi minisztérium egyenesen a Chrome böngésző eladására kényszerítené a Google...","id":"20241223_google-keresesi-monopolium-alphabet-jogorvoslat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bc1afea4-a173-432c-b92b-0438ee835997.jpg","index":0,"item":"066d12ba-0064-449b-ab1a-7aed394f8f87","keywords":null,"link":"/tudomany/20241223_google-keresesi-monopolium-alphabet-jogorvoslat","timestamp":"2024. december. 23. 15:03","title":"Vajon elég lesz? Így előzné meg a Google, hogy szétdarabolják a céget az ellene zajló perben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee2c408b-07ae-42a4-ba9d-5d45b6fe19e7","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A Szerb Lista nem ismeri el Koszovó függetlenségét. ","shortLead":"A Szerb Lista nem ismeri el Koszovó függetlenségét. ","id":"20241223_Nem-indulhat-a-koszovoi-valasztason-a-legnagyobb-szerb-kisebbsegi-part","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ee2c408b-07ae-42a4-ba9d-5d45b6fe19e7.jpg","index":0,"item":"baffc45e-c397-47b6-a776-2da79285f546","keywords":null,"link":"/vilag/20241223_Nem-indulhat-a-koszovoi-valasztason-a-legnagyobb-szerb-kisebbsegi-part","timestamp":"2024. december. 23. 18:47","title":"Nem indulhat a koszovói választáson a legnagyobb szerb kisebbségi párt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc85cfec-9824-445a-81ae-c505d2916e02","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A perek lezárultáig felfüggeszették Sára Botond bontási határozatát.","shortLead":"A perek lezárultáig felfüggeszették Sára Botond bontási határozatát.","id":"20241224_Tordai-Bence-csaladi-haz-jogvedelem-bontas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dc85cfec-9824-445a-81ae-c505d2916e02.jpg","index":0,"item":"02a25841-ef38-4481-803b-48f3121de56a","keywords":null,"link":"/itthon/20241224_Tordai-Bence-csaladi-haz-jogvedelem-bontas","timestamp":"2024. december. 24. 15:33","title":"Tordai Bence családi háza jogvédelmet kapott, egyelőre nem bonthatják el az ingatlant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28b98058-9340-4917-bb99-43630ad5a885","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Három napon át várják meleg étellel a rászorulókat.","shortLead":"Három napon át várják meleg étellel a rászorulókat.","id":"20241224_tomeg-nepligeti-etelosztas-krisna-fotok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/28b98058-9340-4917-bb99-43630ad5a885.jpg","index":0,"item":"86b73375-62cb-4452-aad0-c80f34870b4c","keywords":null,"link":"/elet/20241224_tomeg-nepligeti-etelosztas-krisna-fotok","timestamp":"2024. december. 24. 14:55","title":"Hatalmas tömeg gyűlt össze a népligeti krisnás ételosztásra – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]