[{"available":true,"c_guid":"065f95a3-7fbd-4f83-b51d-0ca3902f0453","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A dél-koreai gyártó új elektromos modelljeiben akár kényünk-kedvünk szerint váltogathatunk.","shortLead":"A dél-koreai gyártó új elektromos modelljeiben akár kényünk-kedvünk szerint váltogathatunk.","id":"20250224_kamu-valto-kerul-a-kia-ev4-uj-villanyautoiba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/065f95a3-7fbd-4f83-b51d-0ca3902f0453.jpg","index":0,"item":"8cf4f0d9-9725-4641-bfd3-2f10f745e40b","keywords":null,"link":"/cegauto/20250224_kamu-valto-kerul-a-kia-ev4-uj-villanyautoiba","timestamp":"2025. február. 24. 07:59","title":"Kamu váltó kerül a Kia új villanyautóiba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cff1b4a1-f1e8-44e0-bbfe-664007a69de3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"15 éve hiúsult meg a gyurcsányi kaszinóváros terve Sukorón, ahol most a NER készül kiemelt beruházásra, csak azt nem tudni, hogy pontosan mit építenek.","shortLead":"15 éve hiúsult meg a gyurcsányi kaszinóváros terve Sukorón, ahol most a NER készül kiemelt beruházásra, csak azt nem...","id":"20250224_Nem-csak-a-helyieknek-a-polgarmesternek-sem-arulta-el-a-kormany-hogy-mi-epul-Sukoron","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cff1b4a1-f1e8-44e0-bbfe-664007a69de3.jpg","index":0,"item":"0348938e-0ed9-4704-9fba-897b1d418289","keywords":null,"link":"/itthon/20250224_Nem-csak-a-helyieknek-a-polgarmesternek-sem-arulta-el-a-kormany-hogy-mi-epul-Sukoron","timestamp":"2025. február. 24. 12:28","title":"A polgármesternek sem árulta el a kormány, hogy mi épül Sukorón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f48f0522-c3ce-43d0-878a-e1adeb1449df","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A választáson győztes CDU-t a techmilliárdos nem említette, de Orbán Viktor sem gratulált még a győzelemhez.","shortLead":"A választáson győztes CDU-t a techmilliárdos nem említette, de Orbán Viktor sem gratulált még a győzelemhez.","id":"20250224_Orbant-idezve-gratulalt-Elon-Musk-az-AfD-nek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f48f0522-c3ce-43d0-878a-e1adeb1449df.jpg","index":0,"item":"b73616ce-a7d3-4e18-b323-3e526f1ede03","keywords":null,"link":"/vilag/20250224_Orbant-idezve-gratulalt-Elon-Musk-az-AfD-nek","timestamp":"2025. február. 24. 12:47","title":"Orbánt idézve gratulált Elon Musk az AfD-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18ceacb2-22f5-4640-ab0b-4188ec744414","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kártya tulajdonosa hajlandó visszavonni a feljelentést, ha elfelezik a nyereményt.","shortLead":"A kártya tulajdonosa hajlandó visszavonni a feljelentést, ha elfelezik a nyereményt.","id":"20250222_Lopott-kartyaval-vett-sorsjegyet-ket-francia-ferfi-felmillio-eurot-nyertek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/18ceacb2-22f5-4640-ab0b-4188ec744414.jpg","index":0,"item":"1691dfec-e79a-40b7-aac0-339acd69de4e","keywords":null,"link":"/elet/20250222_Lopott-kartyaval-vett-sorsjegyet-ket-francia-ferfi-felmillio-eurot-nyertek","timestamp":"2025. február. 22. 19:19","title":"Lopott kártyával vett sorsjegyet két férfi, félmillió eurót nyertek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A kibontakozó világrendről és Robert Fico helyzetéről is ír a nemzetközi sajtó. Válogatásunk a világlapokból.","shortLead":"A kibontakozó világrendről és Robert Fico helyzetéről is ír a nemzetközi sajtó. Válogatásunk a világlapokból.","id":"20250224_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"ec98f324-d554-4311-b1d4-66a7a95a32cf","keywords":null,"link":"/360/20250224_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. február. 24. 10:38","title":"Nemzetközi lapszemle: A startvonalon várja a Wizz Air az ukrajnai háború végét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"913aca8e-cf82-4020-92fd-b0e0e761e5fb","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Föld fenntarthatóságában közismert szerepet játszanak a méhek, melyek fennmaradását nemcsak a környezetszennyezés, a rovarirtó szerek és az erdőirtások fenyegetik, hanem amiről csak kevés szó esik: a közlekedés is.","shortLead":"A Föld fenntarthatóságában közismert szerepet játszanak a méhek, melyek fennmaradását nemcsak a környezetszennyezés...","id":"20250223_hvg-mehpusztulas-autok-kozlekedes-forgalom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/913aca8e-cf82-4020-92fd-b0e0e761e5fb.jpg","index":0,"item":"49b4aa0e-26f0-44b5-be25-7240a0068b33","keywords":null,"link":"/360/20250223_hvg-mehpusztulas-autok-kozlekedes-forgalom","timestamp":"2025. február. 23. 15:45","title":"Autók kontra méhek: megszámolták, mekkora a pusztítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2231364c-67c7-4629-8f4d-e51031703eef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Demokratikus Koalíció elnöke december óta nem tudott futni. ","shortLead":"A Demokratikus Koalíció elnöke december óta nem tudott futni. ","id":"20250224_Gyurcsany-Ferencet-meg-kell-muteni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2231364c-67c7-4629-8f4d-e51031703eef.jpg","index":0,"item":"967dd87d-940a-48c4-a011-16a7ad40ea6d","keywords":null,"link":"/itthon/20250224_Gyurcsany-Ferencet-meg-kell-muteni","timestamp":"2025. február. 24. 08:19","title":"Meg kell műteni Gyurcsány Ferencet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09d27815-29a5-4d12-a243-5773f2862944","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Röszkénél akadt fenn az értékes szállítmány.","shortLead":"Röszkénél akadt fenn az értékes szállítmány.","id":"20250224_Negyvenmillio-forintnyi-lopott-elektromos-biciklivel-kaptak-el-egy-furgont","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/09d27815-29a5-4d12-a243-5773f2862944.jpg","index":0,"item":"c181d9f1-b597-4585-b0dc-eb53c0ded19f","keywords":null,"link":"/cegauto/20250224_Negyvenmillio-forintnyi-lopott-elektromos-biciklivel-kaptak-el-egy-furgont","timestamp":"2025. február. 24. 16:21","title":"Negyvenmillió forintnyi lopott elektromos bringával kaptak el egy furgont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]