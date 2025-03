Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0897f39c-ef1c-4927-be8a-9ddf05a133a7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezt a Sziget ügyvezetője jelentette ki.","shortLead":"Ezt a Sziget ügyvezetője jelentette ki.","id":"20250308_A-Sziget-befogadja-a-Pride-ot-ha-nem-tarthatjak-meg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0897f39c-ef1c-4927-be8a-9ddf05a133a7.jpg","index":0,"item":"63eda339-0d57-4f0d-bb6d-7df9909f53b2","keywords":null,"link":"/elet/20250308_A-Sziget-befogadja-a-Pride-ot-ha-nem-tarthatjak-meg","timestamp":"2025. március. 08. 13:53","title":"A Sziget befogadja a Pride-ot, ha nem tarthatják meg ott, ahol szeretnék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dd9aef0-e18d-46e0-9294-f344936626e1","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A „csendes gyilkos” végzett velük, szombat este találtak rá a holttestre.","shortLead":"A „csendes gyilkos” végzett velük, szombat este találtak rá a holttestre.","id":"20250309_pest-megye-szen-monoxid-mergezes-halal-kutyak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5dd9aef0-e18d-46e0-9294-f344936626e1.jpg","index":0,"item":"5b781567-1ca3-479d-a406-a9b29ddd35f5","keywords":null,"link":"/itthon/20250309_pest-megye-szen-monoxid-mergezes-halal-kutyak","timestamp":"2025. március. 09. 11:34","title":"Két kutyájával együtt halt meg egy férfi Pest megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d47a407f-3f11-43e8-b91d-8b2e24d00e80","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy ukrán katonákat kiképző amerikai katonai létesítményről is gyűjtöttek információkat a németországi Stuttgart közelében.","shortLead":"Egy ukrán katonákat kiképző amerikai katonai létesítményről is gyűjtöttek információkat a németországi Stuttgart...","id":"20250307_Az-oroszoknak-kemkedett-harom-bolgar-Londonban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d47a407f-3f11-43e8-b91d-8b2e24d00e80.jpg","index":0,"item":"7cc53ae3-f6b5-4594-9c9c-412dc77f7c00","keywords":null,"link":"/vilag/20250307_Az-oroszoknak-kemkedett-harom-bolgar-Londonban","timestamp":"2025. március. 07. 21:01","title":"Az oroszoknak kémkedett három bolgár Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb6afbe3-e381-475d-8bc3-2c2258d89bdd","c_author":"HVG","category":"360","description":"Magyar Péter arról beszélt: nemrég megsúgták neki, hogy a rendőrség át akarja kutatni az irodáját és munkatársainak lakását. A cél az, hogy a párt ne folytathassa a kampányt. A Tisza Pártról készített riportot a brit lap tudósítója.","shortLead":"Magyar Péter arról beszélt: nemrég megsúgták neki, hogy a rendőrség át akarja kutatni az irodáját és munkatársainak...","id":"20250309_The-Times-magyar-peter-orban-viktor-tisza-part-riport-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bb6afbe3-e381-475d-8bc3-2c2258d89bdd.jpg","index":0,"item":"6345972f-0808-4720-a493-ace8f89541f6","keywords":null,"link":"/360/20250309_The-Times-magyar-peter-orban-viktor-tisza-part-riport-lapszemle","timestamp":"2025. március. 09. 09:00","title":"The Times: 15 éve nem fenyegette senki Orbán hatalmát annyira, mint Magyar Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"961808d0-d5f4-4302-bd81-fbfa1da79aff","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ez a szalonállapotú BMW 320i Coupé egészen a 90-es évek közepéig tekeri vissza az idő kerekét.","shortLead":"Ez a szalonállapotú BMW 320i Coupé egészen a 90-es évek közepéig tekeri vissza az idő kerekét.","id":"20250309_66-azaz-hatvan-kilometerrel-aruljak-ezt-a-remek-32-eves-kupe-bmw-t-e36","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/961808d0-d5f4-4302-bd81-fbfa1da79aff.jpg","index":0,"item":"7d1097e3-e354-4e7f-8e0f-1648c76cf704","keywords":null,"link":"/cegauto/20250309_66-azaz-hatvan-kilometerrel-aruljak-ezt-a-remek-32-eves-kupe-bmw-t-e36","timestamp":"2025. március. 09. 07:21","title":"66, azaz hatvanhat kilométerrel árulják ezt a remek 32 éves kupé BMW-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5974904-f8ee-49be-84bd-d3c03498efe5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Úgy tűnik, megvan, ki játssza Minerva McGalagonyt és Perselus Pitont a tévésorozatban. ","shortLead":"Úgy tűnik, megvan, ki játssza Minerva McGalagonyt és Perselus Pitont a tévésorozatban. ","id":"20250308_Harry-Potter-tevesorozat-konnyen-lehet-ket-masik-szerepre-is-megtalaltak-a-szineszt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b5974904-f8ee-49be-84bd-d3c03498efe5.jpg","index":0,"item":"ac532f90-72cf-4d94-964a-f92fb60205b2","keywords":null,"link":"/kultura/20250308_Harry-Potter-tevesorozat-konnyen-lehet-ket-masik-szerepre-is-megtalaltak-a-szineszt","timestamp":"2025. március. 08. 15:54","title":"Harry Potter-tévésorozat: két fontos szerepre is megtalálhatták a megfelelő színészt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4a50c6e-0ead-4f96-9aae-9ea841e13f28","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Orvosai szerint az egyházfő állapotában csekély javulás következett be, de óvatosságból továbbra sem bocsátkoznak jóslatokba.","shortLead":"Orvosai szerint az egyházfő állapotában csekély javulás következett be, de óvatosságból továbbra sem bocsátkoznak...","id":"20250308_Jol-reagal-a-kezelesre-Ferenc-papa-az-allapota-enyhen-de-javul","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4a50c6e-0ead-4f96-9aae-9ea841e13f28.jpg","index":0,"item":"0f274da2-11bf-440e-af14-e06bd6165908","keywords":null,"link":"/elet/20250308_Jol-reagal-a-kezelesre-Ferenc-papa-az-allapota-enyhen-de-javul","timestamp":"2025. március. 08. 21:25","title":"Jól reagál a kezelésre Ferenc pápa, az állapota lassan, de javul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26bdeff3-5f9d-4713-b21c-848130009521","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Eddig nem látott képeket osztott meg a Rihanna a nemzetközi nőnapon. A kozmetikai márkáját is sikeresen futtató, ünnepelt énekesnő azt írta, két gyereke születése volt élete legnagyszerűbb teljesítménye.","shortLead":"Eddig nem látott képeket osztott meg a Rihanna a nemzetközi nőnapon. A kozmetikai márkáját is sikeresen futtató...","id":"20250309_Rihanna-nonap-szules-fotok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/26bdeff3-5f9d-4713-b21c-848130009521.jpg","index":0,"item":"1066bb68-3fa8-4ca6-b3dd-9501fc60c80f","keywords":null,"link":"/kultura/20250309_Rihanna-nonap-szules-fotok","timestamp":"2025. március. 09. 14:53","title":"Rihanna sosem látott szülés utáni fotóival ünnepelte a nőnapot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]