Pénteken kora este néhány gép már felszállhat a londoni Heathrow repülőtérről azután, hogy az éjszaka folyamán kigyulladt az áramellátást biztosító elektromos alállomás transzformátora, ezért a nap korábbi részében sem nem indított, sem nem fogadott járatokat.

Az ügyben indult vizsgálatot a Scotland Yard terrorellenes ügyosztálya irányítja, jelezték azonban, hogy nincsenek szabotázsra utaló jelek.

A tűz a legnagyobb forgalmú európai repülőteret ellátó egyik elektromos alállomáson keletkezett a Heathrow-tól 2,4 kilométerre északra lévő Hayes városnegyedben. A kigyulladt transzformátor 25 ezer liter hűtőolajat tartalmazott, a berendezést teljesen elborító tüzet a hatalmas mennyiségű hűtőolaj is táplálta.

Flights to and from London’s Heathrow Airport were canceled Friday after a fire at a nearby substation knocked out power to Europe’s busiest airport, disrupting travel plans around the world. Footage posted to social media showed huge flames coming from the facility. pic.twitter.com/9kbcllnISC

A BBC tudósítása szerint a tűzoltókat helyi idő szerint csütörtök este fél 12-kor riasztották, akik tíz járművel vonultak a helyszínre. A tűz terjedését péntek reggel fél hétre sikerült megfékezni – a tűzoltók habbal fedték le az égő berendezést –, ám az alállomás egy része még kora délután is lángolt.

A hatóságok szerint személyi sérülés nem történt.

‘That is the cause of the problem’



On #BBCBreakfast we witnessed firefighters at the electrical substation that has led to the closure of Heathrow Airport – leading to disruption to 1300 flightshttps://t.co/s0MYhzTcS6 pic.twitter.com/2WFu7PCOAR