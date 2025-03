Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"10aa9ea7-7e1e-4963-b123-59966f520475","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Stereo MC’s az egyik legismertebb brit hiphop, elektronikus zenekar, hozzá fűződik a Connected című sláger is. November 4-én az A38 Hajón ad koncertet.","shortLead":"A Stereo MC’s az egyik legismertebb brit hiphop, elektronikus zenekar, hozzá fűződik a Connected című sláger is...","id":"20250325_Budapestre-jon-a-Stereo-MCs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/10aa9ea7-7e1e-4963-b123-59966f520475.jpg","index":0,"item":"12557783-81d2-45a5-a851-3efd093d03f3","keywords":null,"link":"/kultura/20250325_Budapestre-jon-a-Stereo-MCs","timestamp":"2025. március. 25. 10:50","title":"Budapestre jön a Stereo MC’s","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"231eeafd-eca5-43b8-b1fa-767ce217eeb5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai védelmi miniszter véletlenül elküldte a jemeni hutik elleni támadás tervét az Atlantic főszerkesztőjének. Donald Trump és a republikánusok nagy része annyit vontak le a történtekből, hogy jobban teszik, ha mostantól inkább személyesen, a négy fal között tárgyalnak. ","shortLead":"Az amerikai védelmi miniszter véletlenül elküldte a jemeni hutik elleni támadás tervét az Atlantic főszerkesztőjének...","id":"20250325_Donald-Trump-Signal-haditervek-Atlantic-repbulikanusok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/231eeafd-eca5-43b8-b1fa-767ce217eeb5.jpg","index":0,"item":"dbfcdad9-187a-41d4-83e4-3bbd38b50fed","keywords":null,"link":"/vilag/20250325_Donald-Trump-Signal-haditervek-Atlantic-repbulikanusok","timestamp":"2025. március. 25. 23:28","title":"Trump szerint bocsánatot sem kell kérnie a nemzetbiztonsági tanácsadónak a Signal-botrány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74675198-5529-4e4c-a435-6dd9c59ec8da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tüntetést szervezett Hadházy Ákos, a Pride-ot betiltó és a gyülekezési jogot korlátozó törvény ellen. A tüntetők négy hidat foglaltak el, több mint öt órán át követtük őket. A résztvevőket arról kérdeztük, hogy mit lehet elérni tüntetéssel, és hiányolják-e Magyar Pétert, a legnagyobb ellenzéki párt vezetőjét. ","shortLead":"Tüntetést szervezett Hadházy Ákos, a Pride-ot betiltó és a gyülekezési jogot korlátozó törvény ellen. A tüntetők négy...","id":"20250326_Igy_foglalt_el_negy_hidat_parezer_tunteto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/74675198-5529-4e4c-a435-6dd9c59ec8da.jpg","index":0,"item":"7a777ffe-d42d-452c-8886-c751ff0d57c1","keywords":null,"link":"/itthon/20250326_Igy_foglalt_el_negy_hidat_parezer_tunteto","timestamp":"2025. március. 26. 06:01","title":"„Azt kéne csinálni, mint Szerbiában, abból biztosan érteni fog Viktor is” – így foglalt el négy hidat pár ezer tüntető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a308dbda-4e2a-46a5-9d0c-363446edea58","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mintegy negyven új nevet jelentett be a Sziget Fesztivál.","shortLead":"Mintegy negyven új nevet jelentett be a Sziget Fesztivál.","id":"20250325_FKA-Twigs-The-Last-Dinner-Party-Kiwanuka-Portugal-The-Man-ujabb-nevek-a-Szigetrol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a308dbda-4e2a-46a5-9d0c-363446edea58.jpg","index":0,"item":"3e23cd68-1242-4c33-b9ce-854be864e71d","keywords":null,"link":"/elet/20250325_FKA-Twigs-The-Last-Dinner-Party-Kiwanuka-Portugal-The-Man-ujabb-nevek-a-Szigetrol","timestamp":"2025. március. 25. 10:32","title":"FKA Twigs, The Last Dinner Party, Kiwanuka, Portugal. The Man – újabb nevek a Szigetről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d08621b-0682-4afd-8802-a544f39a0915","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Nagy Mártonnal egyeztetett a szövetség az új kormányrendeletről.","shortLead":"Nagy Mártonnal egyeztetett a szövetség az új kormányrendeletről.","id":"20250325_Bankszovetseg-Nagy-Marton-uj-ATM-ek-telepitese-Revolut-bankautomatak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7d08621b-0682-4afd-8802-a544f39a0915.jpg","index":0,"item":"03a6719f-004e-422c-a63e-83f84888a515","keywords":null,"link":"/kkv/20250325_Bankszovetseg-Nagy-Marton-uj-ATM-ek-telepitese-Revolut-bankautomatak","timestamp":"2025. március. 25. 11:27","title":"Elárulta a Bankszövetség, hová telepíthetnek első körben új ATM-eket, és még a Revolutnak is beszóltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05bca4ff-7969-403d-9cde-f2dd224ba15c","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A férfi után 17 órán át kutattak, de nem élte túl a balesetet.","shortLead":"A férfi után 17 órán át kutattak, de nem élte túl a balesetet.","id":"20250325_del-korea-szoul-viznyelo-motoros-zuhanas-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05bca4ff-7969-403d-9cde-f2dd224ba15c.jpg","index":0,"item":"4180cc13-53c7-467b-a497-55c5cf3a845f","keywords":null,"link":"/elet/20250325_del-korea-szoul-viznyelo-motoros-zuhanas-video","timestamp":"2025. március. 25. 11:20","title":"Elnyelt a föld egy motorost, amikor megnyílt alatta az úttest Szöulban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e254748a-15f2-4045-90a4-286fab871433","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Közel tizenegy év telt el azóta, hogy a HVG először megírta, százmilliárdok mennek az alapítványokhoz, a Fidesz és az MNB pedig néha egész kreatív, gyakran pedig kínos módon bizonygatta, hogy nincs baj.","shortLead":"Közel tizenegy év telt el azóta, hogy a HVG először megírta, százmilliárdok mennek az alapítványokhoz, a Fidesz és...","id":"20250326_hvg-fidesz-mnb-alapitvany-magyarazat-kozpenz-jelleg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e254748a-15f2-4045-90a4-286fab871433.jpg","index":0,"item":"a1ffc932-3984-4f30-95e5-c24c8a6e1cac","keywords":null,"link":"/360/20250326_hvg-fidesz-mnb-alapitvany-magyarazat-kozpenz-jelleg","timestamp":"2025. március. 26. 06:50","title":"„De sikerült?” – nagy klasszikusokat köszönhetünk annak, ahogy a Fidesz 10 évig védte az MNB alapítványait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"077a1c7e-a1ff-4665-a131-a472928fbb56","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kkv","description":"A fejünk felett suhanó robotok, az eladótéren belül kialakított kasszák és rengeteg ember. Megnéztük, milyen a jövő bútoráruháza.","shortLead":"A fejünk felett suhanó robotok, az eladótéren belül kialakított kasszák és rengeteg ember. Megnéztük, milyen a jövő...","id":"20250325_ikea-soroksar-atado-robot-fulfillment","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/077a1c7e-a1ff-4665-a131-a472928fbb56.jpg","index":0,"item":"9d305cbd-3972-4914-bd55-761ab5890231","keywords":null,"link":"/kkv/20250325_ikea-soroksar-atado-robot-fulfillment","timestamp":"2025. március. 25. 16:40","title":"Van valakinél egy olló? Világszinten is egyedülálló áruházat adott át az IKEA Soroksáron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]