[{"available":true,"c_guid":"db9124b3-8d14-4cbc-b8b3-8410dad4c3db","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A külügyminiszter azt is bejelentette, hogy megegyezés született a magyar–orosz együttműködés fokozásáról.","shortLead":"A külügyminiszter azt is bejelentette, hogy megegyezés született a magyar–orosz együttműködés fokozásáról.","id":"20250326_szijjarto-peter-moszkva-voros-ter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db9124b3-8d14-4cbc-b8b3-8410dad4c3db.jpg","index":0,"item":"4191b17b-00b9-4396-8503-6e849d258d0d","keywords":null,"link":"/itthon/20250326_szijjarto-peter-moszkva-voros-ter","timestamp":"2025. március. 26. 14:18","title":"Szijjártó Péter a Vörös térről bejelentkezve mondta el, hogy sikerült beszélnie két régi, jó ismerőssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c13d339a-039f-41e3-9ab0-a07427b197d6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Spizter űrtávcső után a James Webb űrteleszkóppal is megfigyelték a tudósok a Földtől mitnegy 630 fényévre található Herbig–Haro-objektumot. Az új fotó lenyűgöző lett.","shortLead":"A Spizter űrtávcső után a James Webb űrteleszkóppal is megfigyelték a tudósok a Földtől mitnegy 630 fényévre található...","id":"20250325_james-webb-urteleszkop-kozmikus-tornado-herbig-haro-objektum-hh-49-50","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c13d339a-039f-41e3-9ab0-a07427b197d6.jpg","index":0,"item":"0880c0a9-39e2-42fc-addf-22df6f76aa11","keywords":null,"link":"/tudomany/20250325_james-webb-urteleszkop-kozmikus-tornado-herbig-haro-objektum-hh-49-50","timestamp":"2025. március. 25. 14:03","title":"Kozmikus tornádóról készített képet a James Webb űrteleszkóp – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"356faff1-c563-48d9-b3b1-e2a574487d93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nettó 400-600 ezer forintos fizetést ígérnek a jelentkezőknek.","shortLead":"Nettó 400-600 ezer forintos fizetést ígérnek a jelentkezőknek.","id":"20250327_Oroszokat-es-ukranokat-toboroz-az-ivancsai-akkugyar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/356faff1-c563-48d9-b3b1-e2a574487d93.jpg","index":0,"item":"45c39bcf-3168-4047-a0dd-70b0a043556f","keywords":null,"link":"/itthon/20250327_Oroszokat-es-ukranokat-toboroz-az-ivancsai-akkugyar","timestamp":"2025. március. 27. 05:53","title":"Oroszokat és ukránokat toboroz az iváncsai akkugyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8f45341-3c6e-48ec-95b7-dccf58098d67","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nem nagyon állítják meg őket a büntetővámok. ","shortLead":"Nem nagyon állítják meg őket a büntetővámok. ","id":"20250325_ujabb-kinai-autogyarto-jon-Europaba-Changan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c8f45341-3c6e-48ec-95b7-dccf58098d67.jpg","index":0,"item":"37155531-2ebf-4281-be5b-bc2188f03203","keywords":null,"link":"/cegauto/20250325_ujabb-kinai-autogyarto-jon-Europaba-Changan","timestamp":"2025. március. 25. 14:47","title":"Újabb kínai autógyártó jelenik meg Európában, ezer kereskedést nyitna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"077a1c7e-a1ff-4665-a131-a472928fbb56","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kkv","description":"A fejünk felett suhanó robotok, az eladótéren belül kialakított kasszák és rengeteg ember. Megnéztük, milyen a jövő bútoráruháza.","shortLead":"A fejünk felett suhanó robotok, az eladótéren belül kialakított kasszák és rengeteg ember. Megnéztük, milyen a jövő...","id":"20250325_ikea-soroksar-atado-robot-fulfillment","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/077a1c7e-a1ff-4665-a131-a472928fbb56.jpg","index":0,"item":"9d305cbd-3972-4914-bd55-761ab5890231","keywords":null,"link":"/kkv/20250325_ikea-soroksar-atado-robot-fulfillment","timestamp":"2025. március. 25. 16:40","title":"Van valakinél egy olló? Világszinten is egyedülálló áruházat adott át az IKEA Soroksáron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce17f3f1-9b08-4363-9da8-709f439321be","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Elképzelhető, hogy nem kell sokáig fenntartani a mesterségesen alacsonyan tartott áramárakat Lengyelországban, és a magyar példával ellentétben nem kell ráfizetni, ha a piaci ár a rezsicsökkentett alatt van.","shortLead":"Elképzelhető, hogy nem kell sokáig fenntartani a mesterségesen alacsonyan tartott áramárakat Lengyelországban, és...","id":"20250326_lengyel-rezsicsokkentes-piaci-aramar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ce17f3f1-9b08-4363-9da8-709f439321be.jpg","index":0,"item":"10c4886e-fcf6-4c18-b1a1-a562312c985d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250326_lengyel-rezsicsokkentes-piaci-aramar","timestamp":"2025. március. 26. 15:56","title":"Elengedhetik a lengyelek a rezsicsökkentést, olyan alacsony a piaci áramár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"852ca07d-5b33-4be3-a76b-694988ed4710","c_author":"Nemes Nikolett","category":"360","description":"Mindenkinek csak egy élete van, és azt bűnössé tenni, üldözni elég nagy luxus – mondja Ritter Andrea klinikai szakpszichológus arról, ahogy most a közbeszédben patologizálják, elkülönítik a társadalomtól a melegeket, évtizedekkel korábbi szinteket idézve. Szerinte hatalmas határátlépés, hogy a politika most, a Pride betiltása kapcsán is beleszűrődik a köz értékrendjébe. ","shortLead":"Mindenkinek csak egy élete van, és azt bűnössé tenni, üldözni elég nagy luxus – mondja Ritter Andrea klinikai...","id":"20250326_Pride-betiltas-buntetes-coming-out-LMBTQ-Ritter-Andrea-pszichologus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/852ca07d-5b33-4be3-a76b-694988ed4710.jpg","index":0,"item":"4f45d55c-3bcd-4108-969c-6fca03e600df","keywords":null,"link":"/360/20250326_Pride-betiltas-buntetes-coming-out-LMBTQ-Ritter-Andrea-pszichologus","timestamp":"2025. március. 26. 10:06","title":"„Emberek életével játszunk, ami nem megengedhető egy normális társadalomban” – a Pride betiltásáról egy pszichológus szemével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"499c388c-a7c3-48e1-8d01-f33993aaadf2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Elképesztő mennyiségű mikroműanyagot bocsáthat ki minden szem rágó, állapította meg a Kaliforniai Egyetem kutatócsoportja.","shortLead":"Elképesztő mennyiségű mikroműanyagot bocsáthat ki minden szem rágó, állapította meg a Kaliforniai Egyetem...","id":"20250326_ragozas-ragogumi-mikromuanyagok-felszabadulasa-egeszseg-kutatas-reszecskek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/499c388c-a7c3-48e1-8d01-f33993aaadf2.jpg","index":0,"item":"616edda9-193b-444b-a3b6-ab79c5dada78","keywords":null,"link":"/tudomany/20250326_ragozas-ragogumi-mikromuanyagok-felszabadulasa-egeszseg-kutatas-reszecskek","timestamp":"2025. március. 26. 20:03","title":"Mikroműanyag-bombát robbanthat a szájban a rágózás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]