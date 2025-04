Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"14bb21cf-2620-49ad-bb4f-4d2ceba89a2f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egy küszködő Red Bull-lal váltotta győzelemre a rajtelsőségét, maga mögé utasítva a papíron erősebb McLareneket, miközben a csapattársa csak a 12. lett. Lando Norris és Oscar Piastri a második és a harmadik helyért járó pontokat zsebelhette be. ","shortLead":"Egy küszködő Red Bull-lal váltotta győzelemre a rajtelsőségét, maga mögé utasítva a papíron erősebb McLareneket...","id":"20250406_forma-1-japan-nagydij-szuzuka","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/14bb21cf-2620-49ad-bb4f-4d2ceba89a2f.jpg","index":0,"item":"4b8ccfd2-890d-443b-966e-72067271e7a3","keywords":null,"link":"/sport/20250406_forma-1-japan-nagydij-szuzuka","timestamp":"2025. április. 06. 08:27","title":"Max Verstappen Szuzukában bebizonyította, mekkora bajnok ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"374e9f4c-b632-4902-8f5a-db4440ae1a8c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nem érdemes megfeledkezni a Fitbit-fiókok átállásáról. Ha valaki nem lépi meg időben a szükséges változtatásokat, elbúcsúzhat minden adatától.","shortLead":"Nem érdemes megfeledkezni a Fitbit-fiókok átállásáról. Ha valaki nem lépi meg időben a szükséges változtatásokat...","id":"20250406_google-fitbit-fiok-megszunes-atallas-adatok-torlese-hatarido","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/374e9f4c-b632-4902-8f5a-db4440ae1a8c.jpg","index":0,"item":"cfb2ec16-7b45-4bf1-a958-64effee04543","keywords":null,"link":"/tudomany/20250406_google-fitbit-fiok-megszunes-atallas-adatok-torlese-hatarido","timestamp":"2025. április. 06. 20:03","title":"Fontos határidőre figyelmeztet a Google: aki nem lép időben, minden adatát elveszítheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0b17bc9-a7dd-4035-87cd-53eabbc6e7cf","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Miközben az elektromos autók piaca jelentősen nőtt, addig a Teslák népszerűsége jelentősen csökkent Németországban.","shortLead":"Miközben az elektromos autók piaca jelentősen nőtt, addig a Teslák népszerűsége jelentősen csökkent Németországban.","id":"20250407_tobb-mint-60-szazalekkal-estek-a-tesla-eladasok-a-nemeteknel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a0b17bc9-a7dd-4035-87cd-53eabbc6e7cf.jpg","index":0,"item":"7acf99b2-9c9d-42eb-95e7-1aefbfb6861c","keywords":null,"link":"/cegauto/20250407_tobb-mint-60-szazalekkal-estek-a-tesla-eladasok-a-nemeteknel","timestamp":"2025. április. 07. 08:41","title":"Több mint 60 százalékkal estek a Tesla-eladások a németeknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e8dd79f-070e-40d5-b540-c4b3de1e3264","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A görög jegybankelnök szerint negatív keresleti sokk és a vártnál durvább infláció jön az övezetben.","shortLead":"A görög jegybankelnök szerint negatív keresleti sokk és a vártnál durvább infláció jön az övezetben.","id":"20250407_Trump-vam-euroovezeti-novekedes-visszaeses-inflacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e8dd79f-070e-40d5-b540-c4b3de1e3264.jpg","index":0,"item":"d08711bd-b307-4c4a-aa9d-8f7f0f8149e5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250407_Trump-vam-euroovezeti-novekedes-visszaeses-inflacio","timestamp":"2025. április. 07. 08:21","title":"Akár egy százalékponttal is visszavethetik az euróövezeti növekedést Trump viszontvámjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8b57267-af6f-4ab0-a82c-ee7ef3a69f81","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Meta globális ügyekért felelős igazgatója, Joel Kaplan közölte, április 7-től már nem dolgoznak a tényellenőrzők a közösségi oldalak bejegyzésein. A változás első körben az Egyesült Államokat érinti.","shortLead":"A Meta globális ügyekért felelős igazgatója, Joel Kaplan közölte, április 7-től már nem dolgoznak a tényellenőrzők...","id":"20250407_meta-facebook-tenyellenorzes-kozossegi-megjegyzesek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f8b57267-af6f-4ab0-a82c-ee7ef3a69f81.jpg","index":0,"item":"20b1b254-35ce-4ca0-80a6-c6e3168c4db5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250407_meta-facebook-tenyellenorzes-kozossegi-megjegyzesek","timestamp":"2025. április. 07. 09:03","title":"Elkezdte bedarálni a Meta a tényellenőrzést a Facebookon és az Instagramon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76491ad1-c31b-455a-b264-c36be9779da6","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Arról azonban megoszlanak a vélemények, hogy milyen időtávon belül.","shortLead":"Arról azonban megoszlanak a vélemények, hogy milyen időtávon belül.","id":"20250407_republikon-kozvelemeny-kutatas-ukrajna-unios-csatlakozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76491ad1-c31b-455a-b264-c36be9779da6.jpg","index":0,"item":"de444e07-1010-47cb-b214-e557c9b87c92","keywords":null,"link":"/itthon/20250407_republikon-kozvelemeny-kutatas-ukrajna-unios-csatlakozas","timestamp":"2025. április. 07. 09:40","title":"Republikon: Szűk többségben vannak Magyarországon, akik támogatják Ukrajna uniós csatlakozását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a4ffc7b-9717-4bcd-ae8a-9bc60a48e8a2","c_author":"Vándor Éva","category":"360","description":"Mi fortyog a konzervatív vallásos értelmiségiek boszorkánykonyhájában a gyerekszületések felpörgése érdekében? Hogyan lehet Magyarország családpolitikai bezzegország a Nyugat szemében, miközben a KSH lesújtó adatokat közöl a születésszámról? És mit keres az állam mellett Isten is a hálószobában? Megnéztük, milyen eszmecsere zajlik a társadalom jövőjéről a Karmelita szomszédságában, ahol „safe space”-re találnak a trumpista istenhívők is. ","shortLead":"Mi fortyog a konzervatív vallásos értelmiségiek boszorkánykonyhájában a gyerekszületések felpörgése érdekében? Hogyan...","id":"20250405_csaladalapitas-demografia-vallas-konferencia-danube-institute-trump-orban-adokedvezmeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a4ffc7b-9717-4bcd-ae8a-9bc60a48e8a2.jpg","index":0,"item":"b287c505-23e4-4914-9a22-e9939b77bdc1","keywords":null,"link":"/360/20250405_csaladalapitas-demografia-vallas-konferencia-danube-institute-trump-orban-adokedvezmeny","timestamp":"2025. április. 05. 13:00","title":"Gyerekszüléssel a woke ellen – megnéztük, a keresztény-konzervatívok mit terveznek a hálószobában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30c2edc7-ec86-4d91-9c0a-ea09b2192909","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindent megtesznek a szakemberek, de a vírus széllel is terjed, amit nem tudnak befolyásolni.","shortLead":"Mindent megtesznek a szakemberek, de a vírus széllel is terjed, amit nem tudnak befolyásolni.","id":"20250406_Agrarminiszter-Itt-tenyleg-az-a-tet-hogy-a-magyar-allatallomanyt-meg-tudjuk-e-vedeni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30c2edc7-ec86-4d91-9c0a-ea09b2192909.jpg","index":0,"item":"0c96d320-3d67-4386-938e-a7d84dea655e","keywords":null,"link":"/itthon/20250406_Agrarminiszter-Itt-tenyleg-az-a-tet-hogy-a-magyar-allatallomanyt-meg-tudjuk-e-vedeni","timestamp":"2025. április. 06. 09:12","title":"Agrárminiszter: Itt tényleg az a tét, hogy a magyar állatállományt meg tudjuk-e védeni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]