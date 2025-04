Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"90367c86-363b-4252-8be6-923dc2f44b93","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ez azért meglepő, mert a cég termékeire már nem volt kereslet a nemzetközi piacon.","shortLead":"Ez azért meglepő, mert a cég termékeire már nem volt kereslet a nemzetközi piacon.","id":"20250407_tungsram-felszamolas-gepsor-licit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90367c86-363b-4252-8be6-923dc2f44b93.jpg","index":0,"item":"6b87768f-db43-4dd0-a843-06a31b10a448","keywords":null,"link":"/kkv/20250407_tungsram-felszamolas-gepsor-licit","timestamp":"2025. április. 07. 16:05","title":"Több órán át zajlott a licitháború a Tunsgram gyár gépsoráért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e071b351-a68f-4b9a-b52d-83ef6d8fc60a","c_author":"Lőrincz Tamás","category":"itthon","description":"Jogszabálysértést követett el a közétkeztető, a mulasztás miatt összesen 867-en betegedtek meg a Pest megyei Nagykőrösön – állapította meg a kormányhivatal vizsgálata néhány héttel a tömeges rosszullét után. ","shortLead":"Jogszabálysértést követett el a közétkeztető, a mulasztás miatt összesen 867-en betegedtek meg a Pest megyei...","id":"20250407_Kiderult-hogy-miert-lett-tobb-szaz-ember-rosszul-Nagykoroson-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e071b351-a68f-4b9a-b52d-83ef6d8fc60a.jpg","index":0,"item":"11ac3917-5583-4eff-b6e6-cc4bba1ff9f6","keywords":null,"link":"/itthon/20250407_Kiderult-hogy-miert-lett-tobb-szaz-ember-rosszul-Nagykoroson-ebx","timestamp":"2025. április. 07. 05:32","title":"Kiderült, hogy miért lett több száz ember rosszul Nagykőrösön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aee9be8e-1d84-4240-9881-b868858953f3","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Ilyen fényes miniszteri kiállást is régen láttunk.","shortLead":"Ilyen fényes miniszteri kiállást is régen láttunk.","id":"20250406_veszabo-noemi-hanko-balazs-schmidt-maria-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aee9be8e-1d84-4240-9881-b868858953f3.jpg","index":0,"item":"152763ba-caa2-498b-a6a0-dbb63fcec719","keywords":null,"link":"/kultura/20250406_veszabo-noemi-hanko-balazs-schmidt-maria-ebx","timestamp":"2025. április. 06. 18:30","title":"A Munkácsy-díjas giccsfestőnél járt a kulturális miniszter, Schmidt Mária is elkísérte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a3ae479-bf32-4d60-bf13-a9e23e242726","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A polgármester nagyot kockáztatott, de bejött neki.","shortLead":"A polgármester nagyot kockáztatott, de bejött neki.","id":"20250406_mosonmagyarovar-fidesz-idokozi-valasztas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a3ae479-bf32-4d60-bf13-a9e23e242726.jpg","index":0,"item":"40d62206-d3c9-4de8-8970-76c7f2ed0fc5","keywords":null,"link":"/itthon/20250406_mosonmagyarovar-fidesz-idokozi-valasztas-ebx","timestamp":"2025. április. 06. 21:16","title":"Csúnyán kikapott a Fidesz Mosonmagyaróváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e8d58d3-8d77-45c4-80e4-5c2ce2d993e8","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Szokásos módszer az akkumulátor újragyulladása ellen.","shortLead":"Szokásos módszer az akkumulátor újragyulladása ellen.","id":"20250407_Foto-Kontenerben-kotott-ki-egy-kigyulladt-villanyauto-Kajaszon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7e8d58d3-8d77-45c4-80e4-5c2ce2d993e8.jpg","index":0,"item":"13880497-a062-4eb8-a40c-c64a7079d08d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250407_Foto-Kontenerben-kotott-ki-egy-kigyulladt-villanyauto-Kajaszon","timestamp":"2025. április. 07. 08:32","title":"Fotó: Konténerben kötött ki egy kigyulladt villanyautó Kajászón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c04a923-d32a-4a46-ba54-a31c456801b4","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A talpfákat pakolták hétfőn teherautókra, Vitézy Dávid szerint a sportcsarnok romjait is a korábbi állami tulajdonosnak kell eltüntetnie.","shortLead":"A talpfákat pakolták hétfőn teherautókra, Vitézy Dávid szerint a sportcsarnok romjait is a korábbi állami tulajdonosnak...","id":"20250407_mav-szemet-rakosrendezo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3c04a923-d32a-4a46-ba54-a31c456801b4.jpg","index":0,"item":"ab8a65ae-7166-495e-9cee-db23f0e5d262","keywords":null,"link":"/itthon/20250407_mav-szemet-rakosrendezo","timestamp":"2025. április. 07. 21:13","title":"A MÁV elkezdte elvinni a szemetét Rákosrendezőről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30c2edc7-ec86-4d91-9c0a-ea09b2192909","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindent megtesznek a szakemberek, de a vírus széllel is terjed, amit nem tudnak befolyásolni.","shortLead":"Mindent megtesznek a szakemberek, de a vírus széllel is terjed, amit nem tudnak befolyásolni.","id":"20250406_Agrarminiszter-Itt-tenyleg-az-a-tet-hogy-a-magyar-allatallomanyt-meg-tudjuk-e-vedeni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30c2edc7-ec86-4d91-9c0a-ea09b2192909.jpg","index":0,"item":"0c96d320-3d67-4386-938e-a7d84dea655e","keywords":null,"link":"/itthon/20250406_Agrarminiszter-Itt-tenyleg-az-a-tet-hogy-a-magyar-allatallomanyt-meg-tudjuk-e-vedeni","timestamp":"2025. április. 06. 09:12","title":"Agrárminiszter: Itt tényleg az a tét, hogy a magyar állatállományt meg tudjuk-e védeni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8879a74b-04b4-4408-b597-29c66bcccee7","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A miniszter arra utalt, hogy az Európai Uniónak válaszolnia kellett volna a vámokra.","shortLead":"A miniszter arra utalt, hogy az Európai Uniónak válaszolnia kellett volna a vámokra.","id":"20250406_gulyas-gergely-donald-trump-gazdasagpolitika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8879a74b-04b4-4408-b597-29c66bcccee7.jpg","index":0,"item":"239a80c5-aff2-4fff-91fe-eed142577ef9","keywords":null,"link":"/itthon/20250406_gulyas-gergely-donald-trump-gazdasagpolitika","timestamp":"2025. április. 06. 18:59","title":"Gulyás: Nem volt olyan illúziónk, hogy az európai gazdaságnak jót fog tenni a Trump-győzelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]