Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"4ac2a064-d811-483b-bb29-ff441b164c12","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem segít az iPhone-okat gyártó cégen, hogy nagyrészt Kínában zajlik az eszközök gyártása és összeszerelése.","shortLead":"Nem segít az iPhone-okat gyártó cégen, hogy nagyrészt Kínában zajlik az eszközök gyártása és összeszerelése.","id":"20250407_Zuhant-a-tozsde-Apple-Starbucks-Caterpillar-trump-vamhaboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4ac2a064-d811-483b-bb29-ff441b164c12.jpg","index":0,"item":"4f54396c-6fe7-4c6a-8ff9-ceeb8d879d0a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250407_Zuhant-a-tozsde-Apple-Starbucks-Caterpillar-trump-vamhaboru","timestamp":"2025. április. 07. 21:56","title":"Zuhant a tőzsdén az Apple, a Starbucks és a Caterpillar is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d5b2393-12d0-4b90-8b60-54883c58cf2c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Sam Altman OpenAI-vezérigazgató is alapító abban a vállalatban, amit most állítólag maga a ChatGPT fejlesztője vásárolna fel. A cég MI-kütyük fejlesztésében utazik, és alapító tag még az Apple egyik korábbi kulcsembere is.","shortLead":"Sam Altman OpenAI-vezérigazgató is alapító abban a vállalatban, amit most állítólag maga a ChatGPT fejlesztője...","id":"20250408_jony-ive-sam-altman-io-products-kijelzo-nelkuli-eszkoz-fejlesztes-openai-felvasarlas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d5b2393-12d0-4b90-8b60-54883c58cf2c.jpg","index":0,"item":"3d7dcd63-92f7-4718-94c5-d9c665ae0263","keywords":null,"link":"/tudomany/20250408_jony-ive-sam-altman-io-products-kijelzo-nelkuli-eszkoz-fejlesztes-openai-felvasarlas","timestamp":"2025. április. 08. 09:03","title":"Képernyő nélküli telefonon dolgozhat az Apple korábbi sztártervezője, az OpenAI venné meg a fejlesztőcéget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c3e4785-d5bd-4d6c-8400-9ee9d55b0f26","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Trump szerint a kínaiak alkut akarnak kötni, csak nem tudják, hogyan tegyék.","shortLead":"Trump szerint a kínaiak alkut akarnak kötni, csak nem tudják, hogyan tegyék.","id":"20250408_A-Kinaval-szembeni-vamok-szerdan-legalabb-104-szazalekra-emelkednek-kozolte-a-Feher-Haz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2c3e4785-d5bd-4d6c-8400-9ee9d55b0f26.jpg","index":0,"item":"f1149b6a-f093-48e4-a361-0e77097356b8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250408_A-Kinaval-szembeni-vamok-szerdan-legalabb-104-szazalekra-emelkednek-kozolte-a-Feher-Haz","timestamp":"2025. április. 08. 20:12","title":"A Kínával szembeni vámok szerdán legalább 104 százalékra emelkednek – közölte a Fehér Ház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7672aa4-395c-4b4d-90a4-81a9658f7b95","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az oroszok ismét Szergej Lavrov külügyminisztert küldik.","shortLead":"Az oroszok ismét Szergej Lavrov külügyminisztert küldik.","id":"20250408_egyesult-allamok-oroszorszag-targyalas-isztambul","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a7672aa4-395c-4b4d-90a4-81a9658f7b95.jpg","index":0,"item":"9c97d4f0-c32d-4ea7-afe7-c976ced0c91f","keywords":null,"link":"/vilag/20250408_egyesult-allamok-oroszorszag-targyalas-isztambul","timestamp":"2025. április. 08. 19:16","title":"Isztambulban lesznek a csütörtöki orosz–amerikai tárgyalások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7b6c602-17fe-4671-8d53-02a45e994eff","c_author":"HVG","category":"360","description":"Elképesztő szenvedély és kitartás kellett ahhoz, hogy megvalósítsák álmukat.","shortLead":"Elképesztő szenvedély és kitartás kellett ahhoz, hogy megvalósítsák álmukat.","id":"20250408_hvg-Bamulatosak-film-Frederic-es-Valentin-Potier","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d7b6c602-17fe-4671-8d53-02a45e994eff.jpg","index":0,"item":"dea820e9-be27-4cbd-8e35-6990282cf492","keywords":null,"link":"/360/20250408_hvg-Bamulatosak-film-Frederic-es-Valentin-Potier","timestamp":"2025. április. 08. 16:00","title":"Zongorista csodagyerekek rendkívüli történetét meséli el a Bámulatosak című film","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c204716-e0ec-4bf7-b569-b86f0b7744b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt írják, hogy a hivatal zárolta a számláit, de a NAV sosem kommunikál sms-ben.","shortLead":"Azt írják, hogy a hivatal zárolta a számláit, de a NAV sosem kommunikál sms-ben.","id":"20250408_Ha-a-NAV-neveben-kapott-sms-t-ne-nyissa-meg-csalok-probalkoznak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c204716-e0ec-4bf7-b569-b86f0b7744b1.jpg","index":0,"item":"a61dde11-b49d-483d-b0f7-cda0097f9dab","keywords":null,"link":"/itthon/20250408_Ha-a-NAV-neveben-kapott-sms-t-ne-nyissa-meg-csalok-probalkoznak","timestamp":"2025. április. 08. 08:51","title":"Ha a NAV nevében kapott sms-t, ne nyissa meg, csalók próbálkoznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83dc00b8-6a7f-45a1-a8ed-2863f51fecd0","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Szépen indította a tőzsde Európa-szerte, így Magyarországon is a keddet, de annak azért a közelében sem vagyunk, hogy az elmúlt napok veszteségei eltűnjenek.","shortLead":"Szépen indította a tőzsde Európa-szerte, így Magyarországon is a keddet, de annak azért a közelében sem vagyunk...","id":"20250408_magyar-tozsde-bux-reszveny-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/83dc00b8-6a7f-45a1-a8ed-2863f51fecd0.jpg","index":0,"item":"af7a4b01-1322-4b57-b655-ac13ac8cd8e9","keywords":null,"link":"/kkv/20250408_magyar-tozsde-bux-reszveny-ebx","timestamp":"2025. április. 08. 10:03","title":"A borzalmas hétfő után sokkal jobban indult a magyar tőzsde","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fb02faf-6e8a-4870-8beb-ff6f016f3ec1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A hétfő reggeli -6, -8 fokos hőmérsékletek országszerte jelentős károkat okoztak a virágzó gyümölcsösökben, különösen az északi és északkeleti térségekben. A károk a korán virágzó kajsziban és mandulában szinte teljes körűek, de az őszibarack, a meggy, a cseresznye és a szilva is jelentős károsodást szenvedhetett.","shortLead":"A hétfő reggeli -6, -8 fokos hőmérsékletek országszerte jelentős károkat okoztak a virágzó gyümölcsösökben, különösen...","id":"20250408_Orszagos-fagykar-sujtja-a-gyumolcsosoket-sarkvideki-legtomeg-okozott-komoly-vesztesegeket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8fb02faf-6e8a-4870-8beb-ff6f016f3ec1.jpg","index":0,"item":"63ca41ba-3463-4b1c-a63b-c2c4deed0d82","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250408_Orszagos-fagykar-sujtja-a-gyumolcsosoket-sarkvideki-legtomeg-okozott-komoly-vesztesegeket","timestamp":"2025. április. 08. 20:33","title":"Országszerte fagykár sújtja a gyümölcsösöket, több területen brutális a veszteség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]