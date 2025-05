Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"30fbe00e-9703-4b4a-abf4-ddb9e0ce3c21","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyértelműen fontosnak tartják a magyarok a sajtószabadságot, a túlnyomó többség pedig az álhíreket is problémának tartja. ","shortLead":"Egyértelműen fontosnak tartják a magyarok a sajtószabadságot, a túlnyomó többség pedig az álhíreket is problémának...","id":"20250502_Csak-a-megkerdezettek-negyede-szerint-szabad-teljesen-a-sajto-Magyarorszagon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30fbe00e-9703-4b4a-abf4-ddb9e0ce3c21.jpg","index":0,"item":"fb72ac53-95e8-4059-b291-1153c9fd054e","keywords":null,"link":"/itthon/20250502_Csak-a-megkerdezettek-negyede-szerint-szabad-teljesen-a-sajto-Magyarorszagon","timestamp":"2025. május. 02. 10:43","title":"Csak a megkérdezettek negyede szerint szabad teljesen a sajtó Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe784665-9b6e-4d3a-a866-cbb041e67d17","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egy szó szerint legendás Honda, mely kiválóan egyensúlyoz az elegencia és a sportosság határán.","shortLead":"Egy szó szerint legendás Honda, mely kiválóan egyensúlyoz az elegencia és a sportosság határán.","id":"20250503_31-eves-de-idotlen-szepsegu-ez-a-v6-os-szivu-kupe-honda-legend","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fe784665-9b6e-4d3a-a866-cbb041e67d17.jpg","index":0,"item":"ba20ca58-02a5-4163-972f-c1e00e287131","keywords":null,"link":"/cegauto/20250503_31-eves-de-idotlen-szepsegu-ez-a-v6-os-szivu-kupe-honda-legend","timestamp":"2025. május. 03. 07:21","title":"31 éves, de időtlen szépségű ez a V6-os szívű kupé Honda Legend","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"339a2886-8860-4891-a8d8-4de0cc852b38","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Lerohadt egy Tópart InterCity Székesfehérvárnál, ezzel 50-70 perc késést szedett össze, de volt ma olyan járat is, ami eleve 120 perccel később indult a kiírthoz képest.","shortLead":"Lerohadt egy Tópart InterCity Székesfehérvárnál, ezzel 50-70 perc késést szedett össze, de volt ma olyan járat is, ami...","id":"20250503_nyar-kanikula-MAV-kesesek-vonat-vasut","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/339a2886-8860-4891-a8d8-4de0cc852b38.jpg","index":0,"item":"7b348770-a110-4fda-a5d3-409303e3e59a","keywords":null,"link":"/itthon/20250503_nyar-kanikula-MAV-kesesek-vonat-vasut","timestamp":"2025. május. 03. 14:47","title":"Beköszöntött a nyár, beköszöntöttek a szezonális, durva késések is a MÁV-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfe5b543-5d01-4b8b-9df3-0deee29a1ca6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az önkormányzatoknak a helyi iparűzési adóbevétel többlete alapján kell pénzt befizetniük. De nem mindenkinek, csak 854 településnek és nem is ugyanannyit: a főváros fizetnivalója a legtöbb, 3,7 milliárd, Tarnabodé csak 55 ezer forint.","shortLead":"Az önkormányzatoknak a helyi iparűzési adóbevétel többlete alapján kell pénzt befizetniük. De nem mindenkinek, csak 854...","id":"20250502_Kiszamolta-a-kormany-mennyi-penzt-szed-be-az-onkormanyzatoktol-ime-a-majusi-csekkek-Budapesttol-Enyingen-at-Makoig","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cfe5b543-5d01-4b8b-9df3-0deee29a1ca6.jpg","index":0,"item":"b9f6deb9-6d7c-44c5-96e4-9df878499b90","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250502_Kiszamolta-a-kormany-mennyi-penzt-szed-be-az-onkormanyzatoktol-ime-a-majusi-csekkek-Budapesttol-Enyingen-at-Makoig","timestamp":"2025. május. 02. 16:00","title":"Kiszámolta a kormány, mennyi pénzt szed be az önkormányzatoktól – íme a májusi csekkek Budapesttől Enyingen át Makóig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec25fe69-3ebf-43a9-b240-0bc85753a4c1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Meglepő jelenségre mutat rá egy nemzetközi kutatás: a városi életre, az urbanizációra válaszul színesebb tollazattal válaszolnak a madarak. Az ember mindennapjainak szervezőereje már ilyen módon is beavatkozik a természet alakulásába.","shortLead":"Meglepő jelenségre mutat rá egy nemzetközi kutatás: a városi életre, az urbanizációra válaszul színesebb tollazattal...","id":"20250502_megvaltozik-a-madarak-szine-a-varosban-evolucio-urbanizacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec25fe69-3ebf-43a9-b240-0bc85753a4c1.jpg","index":0,"item":"a90d66e9-e967-4ef3-b238-f05493138774","keywords":null,"link":"/tudomany/20250502_megvaltozik-a-madarak-szine-a-varosban-evolucio-urbanizacio","timestamp":"2025. május. 02. 12:03","title":"Már az evolúciót is megborítják a városok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"022bc3d9-a09c-4568-8bf8-742c50056a28","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Több év után is döbbenetes részletek derülnek ki a tongai vulkánkitörés erejéről, mely úgy tűnik, az űrben is éreztette hatását. Ami bizonyos szempontból aggasztó.","shortLead":"Több év után is döbbenetes részletek derülnek ki a tongai vulkánkitörés erejéről, mely úgy tűnik, az űrben is éreztette...","id":"20250501_tongai-vulkankitores-lokeshullam-ur-hatara-hatasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/022bc3d9-a09c-4568-8bf8-742c50056a28.jpg","index":0,"item":"9b51eddd-2c06-4b1d-82bb-49899a136ad9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250501_tongai-vulkankitores-lokeshullam-ur-hatara-hatasok","timestamp":"2025. május. 01. 20:03","title":"Akkorát robbant a víz alatti vulkán, hogy az űr pereme is beleremegett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c251ed4-d67e-4772-ac2b-b86764cc30f5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vége van, elvtársak! – üzente a miniszterelnöknek és a Fidesznek a Tisza Párt elnöke, aki Orbán Viktor rádióinterjújára reagált, ahol sok szó esett a Tiszáról is.","shortLead":"Vége van, elvtársak! – üzente a miniszterelnöknek és a Fidesznek a Tisza Párt elnöke, aki Orbán Viktor rádióinterjújára...","id":"20250502_Magyar-Peter-Orban-elvtars-onok-csak-egy-piti-korrupt-es-hazug-bunszervezet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c251ed4-d67e-4772-ac2b-b86764cc30f5.jpg","index":0,"item":"bcae9dc0-9598-4f8a-9c1d-e111c325197a","keywords":null,"link":"/elet/20250502_Magyar-Peter-Orban-elvtars-onok-csak-egy-piti-korrupt-es-hazug-bunszervezet","timestamp":"2025. május. 02. 09:46","title":"Magyar Péter: Orbán elvtárs, önök csak egy piti, korrupt és hazug bűnszervezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6ec6bf2-0671-4331-b64a-821633091cda","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Magdeburg az 57. percben vezetett először, és bár a Veszprémnek volt esélye a győzelemre, sorozatban harmadszor is lemaradt a négyes döntőről.","shortLead":"A Magdeburg az 57. percben vezetett először, és bár a Veszprémnek volt esélye a győzelemre, sorozatban harmadszor is...","id":"20250501_veszprem-magdeburg-kezilabda-bajnokok-ligaja-negyeddonto-kieses","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6ec6bf2-0671-4331-b64a-821633091cda.jpg","index":0,"item":"faf40d0a-b41a-497d-a55a-b377e4a80b62","keywords":null,"link":"/sport/20250501_veszprem-magdeburg-kezilabda-bajnokok-ligaja-negyeddonto-kieses","timestamp":"2025. május. 01. 21:00","title":"Kiesett a Veszprém a BL-ből, utolsó másodperces gól pecsételte meg a sorsát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]