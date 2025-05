Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"99bf3c33-968a-49b0-af21-cb419d6d30b3","c_author":"Balizs Benedek ","category":"sport","description":"Két góllal is vezettek az olaszok az első félidő után, a rendes játékidő utolsó perceiben fordított a Barcelona, majd az Inter hosszabbításra mentette a meccset, és végül meg is nyerte azt.","shortLead":"Két góllal is vezettek az olaszok az első félidő után, a rendes játékidő utolsó perceiben fordított a Barcelona, majd...","id":"20250506_bajnokok-ligaja-internazionale-fc-barcelona-elodonto-visszavago-olaszorszag-osszefoglalo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/99bf3c33-968a-49b0-af21-cb419d6d30b3.jpg","index":0,"item":"112006a3-980e-49bb-a527-8c67ab26b29b","keywords":null,"link":"/sport/20250506_bajnokok-ligaja-internazionale-fc-barcelona-elodonto-visszavago-olaszorszag-osszefoglalo-ebx","timestamp":"2025. május. 06. 23:39","title":"Elképesztő dráma után az Inter jutott be elsőként a Bajnokok Ligája döntőjébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2143146c-0f6b-4acf-ae7f-a9642a31ae1b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2023-ban még csak 16,5 milliárd forint volt a klub bevétele.","shortLead":"2023-ban még csak 16,5 milliárd forint volt a klub bevétele.","id":"20250507_Kozel-20-milliard-forintbol-gazdalkodott-a-Fradi-2024-ben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2143146c-0f6b-4acf-ae7f-a9642a31ae1b.jpg","index":0,"item":"5395439a-0c7e-4fa9-ac0d-b66a59c4233f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250507_Kozel-20-milliard-forintbol-gazdalkodott-a-Fradi-2024-ben","timestamp":"2025. május. 07. 20:28","title":"Közel 20 milliárd forintból gazdálkodott a Fradi 2024-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6284793a-98c5-4ac1-b588-1c4936687f22","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Régen volt már közel azonos áron a két üzemanyagfajta. ","shortLead":"Régen volt már közel azonos áron a két üzemanyagfajta. ","id":"20250507_Eleri-egymast-a-benzin-es-dizel-ara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6284793a-98c5-4ac1-b588-1c4936687f22.jpg","index":0,"item":"c1e89c8a-dc94-4c28-91e4-c52fa23f0a22","keywords":null,"link":"/cegauto/20250507_Eleri-egymast-a-benzin-es-dizel-ara","timestamp":"2025. május. 07. 11:16","title":"Eléri egymást a benzin és a dízel ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cebb69b4-33e9-4d30-955d-b54e1ab6126b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Csak egy monitor kell hozzá, és összekötést követően hamarosan szinte olyan lesz az Android egy nagy kijelzőn, mint egy asztali számítógép.","shortLead":"Csak egy monitor kell hozzá, és összekötést követően hamarosan szinte olyan lesz az Android egy nagy kijelzőn, mint...","id":"20250508_google-android-asztali-mod-uj-funkcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cebb69b4-33e9-4d30-955d-b54e1ab6126b.jpg","index":0,"item":"ed06b204-a005-4b70-a0a0-869bbd952d13","keywords":null,"link":"/tudomany/20250508_google-android-asztali-mod-uj-funkcio","timestamp":"2025. május. 08. 10:03","title":"Számítógép helyett okostelefon: asztali módot kap az Android","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b299cd5f-cb9d-4c1f-b0e5-f6b1bc52dbd4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A keddi, bejelentett tüntetés utáni vonulás a hatóság szerint jogellenes volt.","shortLead":"A keddi, bejelentett tüntetés utáni vonulás a hatóság szerint jogellenes volt.","id":"20250507_hadhazy-rendorseg-feljelentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b299cd5f-cb9d-4c1f-b0e5-f6b1bc52dbd4.jpg","index":0,"item":"38fd2aa9-9883-4979-b308-78f38f9fbbc4","keywords":null,"link":"/itthon/20250507_hadhazy-rendorseg-feljelentes","timestamp":"2025. május. 07. 13:16","title":"„Én ezt bevállalom” – mondta Hadházy, miután a rendőrség feljelentette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acd801c7-c7cc-4904-9a1d-8051bdfc3691","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Van egy módszer, amely akár 12 évvel előre jelzi, kialakulhat-e nálunk demencia. Az ehhez szükséges eszközök azonban aranyárban vannak, és hiányzik hozzájuk a speciális szakképzettség is, így egyelőre alig alkalmazza az orvostudomány. Nagy kérdés, hogy a szemmozgások fejlesztésével megelőzhetők-e a memóriaproblémák.","shortLead":"Van egy módszer, amely akár 12 évvel előre jelzi, kialakulhat-e nálunk demencia. Az ehhez szükséges eszközök azonban...","id":"20250507_latas-problemak-demencia-alzheimer-diagnozis","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/acd801c7-c7cc-4904-9a1d-8051bdfc3691.jpg","index":0,"item":"aec00fb4-f391-47ed-b3a7-05d160851a33","keywords":null,"link":"/tudomany/20250507_latas-problemak-demencia-alzheimer-diagnozis","timestamp":"2025. május. 07. 05:55","title":"A látásunk akár egy évtizeddel előre jelezheti a demencia kialakulását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68804da4-288f-406b-9671-1e1a6a1fcc86","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A határt messzire elkerüli, aki teheti, számos reptér bezárt, és százával töröltek járatokat. Az érintett nemzetközi járatok nagy kerülőre számíthatnak.","shortLead":"A határt messzire elkerüli, aki teheti, számos reptér bezárt, és százával töröltek járatokat. Az érintett nemzetközi...","id":"20250507_india-pakisztan-konfliktus-polgari-legikozlekedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/68804da4-288f-406b-9671-1e1a6a1fcc86.jpg","index":0,"item":"80271694-89c4-4f73-9754-8213f55277cc","keywords":null,"link":"/vilag/20250507_india-pakisztan-konfliktus-polgari-legikozlekedes","timestamp":"2025. május. 07. 13:00","title":"Nem tett jót a polgári légi közlekedésnek az indiai–pakisztáni konfliktus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d351c549-81a5-4449-b61b-25ab26011f0a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hivatalos megerősítés egyelőre nem érkezett az akcióról. ","shortLead":"Hivatalos megerősítés egyelőre nem érkezett az akcióról. ","id":"20250507_Katonai-repulogeppel-deportalna-bevandorlokat-Libiaba-a-Trump-kormany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d351c549-81a5-4449-b61b-25ab26011f0a.jpg","index":0,"item":"4c4d49c4-4c51-4bd6-913b-b1f63f0739f9","keywords":null,"link":"/vilag/20250507_Katonai-repulogeppel-deportalna-bevandorlokat-Libiaba-a-Trump-kormany","timestamp":"2025. május. 07. 05:26","title":"Katonai repülőgéppel deportálna bevándorlókat Líbiába a Trump-kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]